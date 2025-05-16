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    Samsung, dünyanın ilk 5.000 ppi OLEDoS panelini tanıttı

    Samsung, SID 2025 fuarı kapsamında dünyada ilk olarak nitelendirdiği XR başlıklar için OLEDoS panelini tanıttı. Bu panel, 5.000 ppi piksel yoğunluğuyla dikkat çekiyor.

    Samsung, dünyanın ilk 5.000 ppi OLEDoS panelini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Samsung Display, geniş ürün yelpazesine bir yenilik daha ekleyerek genişletilmiş gerçeklik (XR) başlıkları için özel olarak geliştirdiği yeni nesil OLEDoS (OLED-on-Silicon) ekran panelini duyurdu. Şirketin SID 2025 (Society for Information Display) fuarında tanıttığı bu panel, önceki nesillere kıyasla hem parlaklık hem de keskinlik açısından dikkat çekici bir ilerleme sunuyor.

    OLEDoS paneller fark yaratacak

    Yeni OLEDoS panel, sadece 1.4 inç boyutunda olmasına rağmen 5.000 ppi (piksel/inç) gibi etkileyici bir piksel yoğunluğuna sahip. Bu değer, mevcut XR başlıklarında kullanıcıya daha net, gerçekçi ve sürükleyici bir görsel deneyim sunulmasını mümkün kılıyor. Panel ayrıca 15.000 nit tepe parlaklık değerine ve 120Hz yenileme hızına ulaşabiliyor. Renk performansında da iddialı olan ekran, %99 DCI-P3 renk gamı kapsamıyla geniş ve doğru renk sunumu vaat ediyor.

    Samsung, dünyanın ilk 5.000 ppi OLEDoS panelini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Samsung yetkilileri, bu yeni ekranın çözünürlük anlamında bir 8K TV'den daha fazlasını sunduğunu belirtiyor. Ancak bu panelin doğrudan Samsung’un kendi XR başlığında kullanılması beklenmiyor.

    Samsung ayrıca fuarda, RGB alt piksel yapısıyla donatılmış ve tam 20.000 nit tepe parlaklığa ulaşabilen bir başka OLEDoS panelini de tanıttı. 4.200 ppi piksel yoğunluğuna sahip olan bu yeni RGB OLEDoS ekran, şirketin bugüne kadar geliştirdiği en parlak model olma özelliğini taşıyor. Karşılaştırmak gerekirse, geçtiğimiz yıl tanıtılan benzer yapıdaki bir panel 5.000 nit parlaklığa ulaşırken, CES 2025’te gösterilen model 10.000 nit seviyesindeydi.

    OLEDoS teknolojisi nedir?

    Samsung, dünyanın ilk 5.000 ppi OLEDoS panelini tanıttı Tam Boyutta Gör
    OLED-on-Silicon ya da kısaca OLEDoS, geleneksel cam yerine silikon taban üzerine organik katmanların yerleştirildiği bir ekran teknolojisi. Bu yapı sayesinde, mikrometre seviyesinde küçük pikseller üretilebiliyor ve böylece çok daha yüksek çözünürlüklü ekranlar, oldukça küçük boyutlarda üretilebiliyor. Genellikle 2 inçten küçük olan bu panellerin, özellikle AR (Artırılmış Gerçeklik), MR (Karma Gerçeklik), VR (Sanal Gerçeklik) ve XR (Genişletilmiş Gerçeklik) cihazlarında kullanılması hedefleniyor. OLEDoS teknolojisinde iki temel yaklaşım bulunuyor: Birinde beyaz OLED ışık kaynağı ve RGB renk filtreleri kullanılırken, diğerinde doğrudan kırmızı, yeşil ve mavi alt pikseller yer alıyor. RGB yapı, filtreye gerek bırakmadığı için daha yüksek parlaklık ve renk doğruluğu sağlıyor.
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    Evren7 1 saat önce

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    goro1982 1 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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