Samsung, dünyanın ilk 5.000 ppi OLEDoS panelini tanıttı

Yeni OLEDoS panel, sadece 1.4 inç boyutunda olmasına rağmen 5.000 ppi (piksel/inç) gibi etkileyici bir piksel yoğunluğuna sahip. Bu değer, mevcut XR başlıklarında kullanıcıya daha net, gerçekçi ve sürükleyici bir görsel deneyim sunulmasını mümkün kılıyor. Panel ayrıca 15.000 nit tepe parlaklık değerine ve 120Hz yenileme hızına ulaşabiliyor. Renk performansında da iddialı olan ekran, %99 DCI-P3 renk gamı kapsamıyla geniş ve doğru renk sunumu vaat ediyor.
Samsung ayrıca fuarda, RGB alt piksel yapısıyla donatılmış ve tam 20.000 nit tepe parlaklığa ulaşabilen bir başka OLEDoS panelini de tanıttı. 4.200 ppi piksel yoğunluğuna sahip olan bu yeni RGB OLEDoS ekran, şirketin bugüne kadar geliştirdiği en parlak model olma özelliğini taşıyor. Karşılaştırmak gerekirse, geçtiğimiz yıl tanıtılan benzer yapıdaki bir panel 5.000 nit parlaklığa ulaşırken, CES 2025’te gösterilen model 10.000 nit seviyesindeydi.
biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.