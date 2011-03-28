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Özel Haber: Samsung Galaxy Tab WiFi gün ışığına çıktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Özel Haber: Samsung Galaxy Tab WiFi gün ışığına çıktı
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Samsung'un dünya çapında 3 milyondan fazla sattığı tablet bilgisayarı Galaxy Tab'ın sadece WiFi desteği sunan düşük maliyetli yeni modeli yolda. 8.9-inç ve 10.1-inç boyutundaki yeni tabletleriyle Galaxy Tab ailesini genişletmeye hazırlanan Samsung, 3G desteği sunan ve telefon görüşmesine olanak tanıyan Galaxy Tab'i daha alınabilir kılmayı hedefliyor.

Sadece WiFi desteği sunan yani hücresel ağlarla kullanılamayan Galaxy Tab'in yeni versiyonun diğer özellikleri ise mevcut model ile aynı çizgide yer alıyor. 7-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde kapasitif çoklu dokunmatik ekrana sahip olan tablet, 1GHz'de çalışan tek çekirdekli Hummingbird (ARM Cortex -A8) işlemcisini kullanıyor.

Android 2.2 işletim sistemine sahip olan ve Adobe Flash desteği sunan 380 gram ağırlığındaki tablet, 4000 mAh kapasiteli pil ile geliyor. Diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, Bluetooth 3.0, 3.2 Megapiksel çözünürlüğünde kamera ve 16GB yerleşik depolama kapasitesi gibi detaylara yer verilen tabletin yakında çıkması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.

Özel Haber: Samsung Galaxy Tab WiFi gün ışığına çıktı
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prince_de_lyon 8 yıl
fransada 12 nisanda cikyio fiyati 398 euro buyrun burdan bakin materiel.net/...
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Volkanbaba 8 yıl
Samsung'un tablet işine biraz daha çalışması lazım
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lals 8 yıl
cihazda usb olmaması kotu
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Mr.Loney 8 yıl
resimde photoshop hatası var :D tabdaki resim farklı
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Kasatka 8 yıl
Fiyat 299 euro -dolar olucak.
Su an ki cihazin fiyati ise 400 euroya cekildi
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MegaWolt38 8 yıl
7" çok küçük bence tablet için.
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Batuist 8 yıl
aman tablet diye bakmayın uzak durulması tavsiye olunur...
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velfecir 8 yıl
fiyat olarak 399 usd diye görmüştüm bir yerde..tahmini tabi..
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velfecir 8 yıl
alınabilir
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DH Misafiri 8 yıl
Fiyat ne kadardır ?
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