Özel Röportaj: Nokia Lumia 920 hakkında merak edilenler, Symbian ve MeeGo...

Nokia'nın üst seviye akıllı telefon segmentindeki yeni amiral gemisi Lumia 920'yi, şirketin Türkiye Genel Müdürü Çiçek Uyansoy İcan ile konuştuk, Symbian ve MeeGo tarafındaki durum ile birlikte pazara sunulacak aksesuarlar gibi detayları da sorduk. Yeniden iddialı olmayı hedefleyen Nokia'nın, bu yoldaki yeni ürünlerine ait merak edilenler bu röportajımızda.

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