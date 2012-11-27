Özel Röportaj: Nokia Lumia 920 hakkında merak edilenler, Symbian ve MeeGo...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nokia'nın üst seviye akıllı telefon segmentindeki yeni amiral gemisi Lumia 920'yi, şirketin Türkiye Genel Müdürü Çiçek Uyansoy İcan ile konuştuk, Symbian ve MeeGo tarafındaki durum ile birlikte pazara sunulacak aksesuarlar gibi detayları da sorduk. Yeniden iddialı olmayı hedefleyen Nokia'nın, bu yoldaki yeni ürünlerine ait merak edilenler bu röportajımızda.
Paylaş Tweetle
3310 zamanın en iyisi
6630 eskinin en iyi telefonlarından vauw oyun ve kamesı
n79 zamanında nokia iyidir deyipte 630tl ye aldığım bu tel wifisi olup interneten atan browseri geç açılan sistemi kasm kasım kasılan işletim sistemi ile parmın heba olduğunu hissettirdi.
5800 böyle uyduruk dokunmatiği ve uygulamaları sanki sonradan üzerine adapte edilmiş bir telefon daha kullanmamıştım internetten atma kasılma n79danda berbattı üst seviye diye kazıklandı
x6 bir artısı kapasitifti yine internetten atma ve kasılma yine kazıklandım.
ve sonuç eskiden iphone almadığım için pişman olmuştum şimdi androidli galaxy s2 ile yeni işletim sistemi kullanan hala donanımı kuvvetli telefonum ile senelere meydan okuyu-orum
bidaha NOKİA ALMAM - Zaten yakında microsoft nokia satın alır.
nokia windows phoneye kadar tarayıcıda olmuş dedirtemedi ama getirdiği ilkler olsun ekstra özellikler olsun gayet fonksiyonel cihazlar ortaya koydu.ve bu fonksiyonellik keşke dediğiniz ayfonda asla olmadı.en basitinden bedava offline navigasyon, fm transmitter vs...
arm tarafındaki gelişmeler ile galaksi s2nizden memnunsunuz...diğer taraftan uzun süre samsung nokia karşısında çaresiz kalmıştı...
güzelmiş.
Diğer yandan en anlamlı mesaj 1001 inci tableti üretmeyeceğiz mesajının dile getirilmesi oldu bence.Şahsen nokiayı bu yenilikleriyle seviyorum.Umarım herşartda bu tutumlarından vazgeçmezler.
_______________'NOTE 2' EYLÜL AYINDA İNCELENDİ SİZ NEYİN KAFASINI YAŞIYOSUNUZ___________ İnsan videolara bakar önce !!!!!!!!!