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Özel Röportaj: Nokia Lumia 920 hakkında merak edilenler, Symbian ve MeeGo...

6 yıl
7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia'nın üst seviye akıllı telefon segmentindeki yeni amiral gemisi Lumia 920'yi, şirketin Türkiye Genel Müdürü Çiçek Uyansoy İcan ile konuştuk, Symbian ve MeeGo tarafındaki durum ile birlikte pazara sunulacak aksesuarlar gibi detayları da sorduk. Yeniden iddialı olmayı hedefleyen Nokia'nın, bu yoldaki yeni ürünlerine ait merak edilenler bu röportajımızda.
 

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itachi237 6 yıl en beğenilen
Erdi hocam yakıyor takım elbiseyle. ^^
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murat1981pls 6 yıl
note2 incelemesi gelmedi..d.h sanırım nokia falan satmaya başlıçak..
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DH Misafiri 6 yıl
Burada Nokia övenler kanaatimce nokiada çalışıyor. Ben eski bir nokia kullacısıydım hatta fanı idim sonra nokia bize akıllı diye kamesı yüksek ama işlemci ve rami yetersiz telefonları dayatınca canım yandı sayayım isterseniz
3310 zamanın en iyisi
6630 eskinin en iyi telefonlarından vauw oyun ve kamesı
n79 zamanında nokia iyidir deyipte 630tl ye aldığım bu tel wifisi olup interneten atan browseri geç açılan sistemi kasm kasım kasılan işletim sistemi ile parmın heba olduğunu hissettirdi.
5800 böyle uyduruk dokunmatiği ve uygulamaları sanki sonradan üzerine adapte edilmiş bir telefon daha kullanmamıştım internetten atma kasılma n79danda berbattı üst seviye diye kazıklandı
x6 bir artısı kapasitifti yine internetten atma ve kasılma yine kazıklandım.
ve sonuç eskiden iphone almadığım için pişman olmuştum şimdi androidli galaxy s2 ile yeni işletim sistemi kullanan hala donanımı kuvvetli telefonum ile senelere meydan okuyu-orum
bidaha NOKİA ALMAM - Zaten yakında microsoft nokia satın alır.
1 Yanıt Yanıtla
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SystemApps 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Burada Nokia övenler kanaatimce nokiada çalışıyor. Ben eski bir nokia kullacısıydım hatta fanı idim sonra nokia bize akıllı diye kamesı yüksek ama işlemci ve rami yetersiz telefonları dayatınca canım yandı sayayım isterseniz
3310 zamanın en iyisi
6630 eskinin en iyi telefonlarından vauw oyun ve kamesı
n79 zamanında nokia iyidir deyipte 630tl ye aldığım bu tel wifisi olup interneten atan browseri geç açılan sistemi kasm kasım kasılan işletim sistemi ile parmın heba olduğunu hissettirdi.
5800 böyle uyduruk dokunmatiği ve uygulamaları sanki sonradan üzerine adapte edilmiş bir telefon daha kullanmamıştım internetten atma kasılma n79danda berbattı üst seviye diye kazıklandı
x6 bir artısı kapasitifti yine internetten atma ve kasılma yine kazıklandım.

ve sonuç eskiden iphone almadığım için pişman olmuştum şimdi androidli galaxy s2 ile yeni işletim sistemi kullanan hala donanımı kuvvetli telefonum ile senelere meydan okuyu-orum

bidaha NOKİA ALMAM - Zaten yakında microsoft nokia satın alır.

nokia windows phoneye kadar tarayıcıda olmuş dedirtemedi ama getirdiği ilkler olsun ekstra özellikler olsun gayet fonksiyonel cihazlar ortaya koydu.ve bu fonksiyonellik keşke dediğiniz ayfonda asla olmadı.en basitinden bedava offline navigasyon, fm transmitter vs...

arm tarafındaki gelişmeler ile galaksi s2nizden memnunsunuz...diğer taraftan uzun süre samsung nokia karşısında çaresiz kalmıştı...
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yakmac 6 yıl
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güzelmiş.
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yakmac 6 yıl
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scan 6 yıl
Soy isim durumu özetliyor i-can :)
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Sonyali 6 yıl
o nasıl bir kameradır öyle.
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cengizhan1903 6 yıl
Su telefona bi isinamadim
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mipa90 6 yıl
lumia 920 incelemesi 1 saatten fazlaydı bu telefon için özel roportajlar yapılıyor. nedir tek bir telefon snapdragon s4 platformunda w8 li bi telefon...ha bunlar kötümü değil tabiki bu kadar inceleme hoş bizde aydınlanıyoruz. ama bunu her marka için yaparsanız kimseyi kayırdığınızı düşünmeyiz. mesela ben s4 prolu sony telefonları cok yakından takip ediyorum eminim benim gibi birçok kişi vardır şu anda hali hazırda zaten s4 lü bir sürü telefon mevcut. bekleyip gorecegız diğer tellere bu kadar ilgi gosterıp gostermeyeceğizi.umarım yine kaan beyin klasik 10 dklık incelemesi olmaz.
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SystemApps 6 yıl
Benim anladığım symbianlı yeni cihaz çıkmayacak sadece s40 ile yola devam edilecek.ONUn dışında da akıllı telefonlar wp ile çıkacak.
Diğer yandan en anlamlı mesaj 1001 inci tableti üretmeyeceğiz mesajının dile getirilmesi oldu bence.Şahsen nokiayı bu yenilikleriyle seviyorum.Umarım herşartda bu tutumlarından vazgeçmezler.
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DH Misafiri 6 yıl

_______________'NOTE 2' EYLÜL AYINDA İNCELENDİ SİZ NEYİN KAFASINI YAŞIYOSUNUZ___________ İnsan videolara bakar önce !!!!!!!!!
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bloodrap 6 yıl
Arkadaşlar boş konuşmayın!! wp8 yeni diye telefonu kötülemekte nedir?Microsoft bu yazılım devi hani çoğunuzun evindeki pcde kullandığı işletim sisteminin markası çaktınız?1-2 aya kalmaz pc wp8e geçtiğiniz zaman telefon ile full entegre kullanabilceksiniz.uygulamalar çok kısa sürede tavan yapacaktır.Ücretli olacak diyen arkadaşlar saf saf konuşmayın şuan bile sürüsüne ücretsiz uygulama var vede uygulama fiyatlarına bakmadığınızı farz ediyorum çünkü fiyatları 2,99 TL 1,75 TL 5tL gibi rakamlar 1.600 TL telefona veripte bu fiyatlara uygulama satın almıyorsanız sizin ayıbınız.Almıyorsanda çamur atma ;) süper telefon yapmış adamlar kamera,menü arayüzü,dokunmatik tek kelime ile mükemmel
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