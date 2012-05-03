Özel Röportaj: Toshiba'nın gözlüksüz 3D televizyonları, ultrabook'ları ve daha fazlası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Toshiba'nın gözlüksüz 3D desteği ile gelen, Cell işlemcili ve 4096 x 1714 piksel çözünürlük destekli 55-inç televizyonu ZL255, ultrabook modeli Portege Z830 ve taşınabilir diskler ile port çoğaltıcı gibi aksesuarlarını Toshiba'nın ülkemizdeki bir numaralı ismi olan Aytaç Biter ile konuştuk.
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Şu teknolojiyi artık DH ekibi olarak kullansanız. O ne öyle mikrofon elde. Yaka mikrofono yokmu.
Saturn'de nerede gördünüz bu ürünü ? Gözlerin 2 dakikada yorulduguna dair böyle bir bilgiyi hiç bir yerde okumadım daha önce, aksine bu tv de gözlüksüz olmasına ragmen gözlerin yorulmadığını, 5 kisiye kadar iyi performansla izlendiğini okudum. Ayrica böyle üst düzey bir televizyona saticilarin gülmesi ilginc. Yorumunuzu mantikli bulmadım.