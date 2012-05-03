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Özel Röportaj: Toshiba'nın gözlüksüz 3D televizyonları, ultrabook'ları ve daha fazlası...

7 yıl
29,9b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba'nın gözlüksüz 3D desteği ile gelen, Cell işlemcili ve 4096 x 1714 piksel çözünürlük destekli 55-inç televizyonu ZL255, ultrabook modeli Portege Z830 ve taşınabilir diskler ile port çoğaltıcı gibi aksesuarlarını Toshiba'nın ülkemizdeki bir numaralı ismi olan Aytaç Biter ile konuştuk.
 

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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
Aytaç Biter bey gerçekten çok donanımlı. Sektörde bu denli yetkin insanların olduğunu görmek gerçekten mutluluk verici.
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soting068 7 yıl
Test için 2 dakika baktığımda bile gözlerim şaşı oldu.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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whip28 6 yıl
bir doktora görünmenizde fayda var, zira ben saatlerce baktigim halde şaşı olmuyorum : )
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FullHD 7 yıl
8000-10000 vardır bu tv.....
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makbulut 7 yıl
Röportaj için çok teşekkürler.
Şu teknolojiyi artık DH ekibi olarak kullansanız. O ne öyle mikrofon elde. Yaka mikrofono yokmu.
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Frank Lapidus 7 yıl makbulut
makbulut

Röportaj için çok teşekkürler.
Şu teknolojiyi artık DH ekibi olarak kullansanız. O ne öyle mikrofon elde. Yaka mikrofono yokmu.


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TeufeL-07 7 yıl
Gözlüksüz 3d serisinin 3d si eğer htc evo 3d ye benziyorsa 1 ayda gözlerimiz bozulur. Test için 2 dakika baktığımda bile gözlerim şaşı oldu.
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DH Misafiri 7 yıl
bu mikrofonlar beni verem edecek...
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whip28 7 yıl
Toshibada VL serisi pasif 3D teknolojisine sahip.
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whip28 7 yıl
DH Misafiri
Saturn`da gördügüm kadariyla daha cok gelismesi lazim tv´yi ancak aktiv olarak 3 kisi en iyi düzeyde seyredebilir zira, görüntü ise malesef daha cok gelistirilmesi lazim görüntüsünü suan icin hic begenmedim 1-2 dakika da gözler sanki yoruluyor... Saticilar bile gülüyor tv yi suan an hic bir ilgi duyan görmedim...

Saturn'de nerede gördünüz bu ürünü ? Gözlerin 2 dakikada yorulduguna dair böyle bir bilgiyi hiç bir yerde okumadım daha önce, aksine bu tv de gözlüksüz olmasına ragmen gözlerin yorulmadığını, 5 kisiye kadar iyi performansla izlendiğini okudum. Ayrica böyle üst düzey bir televizyona saticilarin gülmesi ilginc. Yorumunuzu mantikli bulmadım.
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metalmuzik 7 yıl
Keşke videoların altına birde android telefonlarda rahat rahat izlememiz için bir link koysanızda bizde rahatça izlesek çünkü her video çalışmıyor bu video gibi karanlık ekranda kalıyor..
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DH Misafiri 7 yıl
Aytaç Bey bu sektörde en inandırıcı isim bence o ne satarsa alırım. İlk bilgisayarım amigayı da ondan almıştım:)Tüh yaşım çıktı yaw:)
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hdtv 7 yıl
Tosh'da hangi seri PASİF 3D sunuyor bulamadım sitede Yl Wl TL serisi var ve hepsi A.S. solution diyor özelliklerinde?
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