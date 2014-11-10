Özel Röportaj: İnternet siteniz için alan adı satın alırken nelere dikkat etmelisiniz

İnternet siteniz için yeni bir alan adı satın almak istiyorsunuz ama nasıl hareket edeceğinizi bilmiyorsunuz. Bu videomuzda, isimtescil.net ile alan adı yani domain kaydı konusunda dikkat edilmesi gerekenleri, popüler alan adlarını, yeni gelecek alan adlarını, bireysel ve kurumsal ölçekteki son gelişmeleri, büyük markaların alan adlarını alırsanız ne olur sorusunu ve süresi bitmek üzere olan alan adları için neler yapılmalı gibi konuları konuştu. İyi seyirler...

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