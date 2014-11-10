Özel Röportaj: İnternet siteniz için alan adı satın alırken nelere dikkat etmelisiniz

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
İnternet siteniz için yeni bir alan adı satın almak istiyorsunuz ama nasıl hareket edeceğinizi bilmiyorsunuz. Bu videomuzda, isimtescil.net ile alan adı yani domain kaydı konusunda dikkat edilmesi gerekenleri, popüler alan adlarını, yeni gelecek alan adlarını, bireysel ve kurumsal ölçekteki son gelişmeleri, büyük markaların alan adlarını alırsanız ne olur sorusunu ve süresi bitmek üzere olan alan adları için neler yapılmalı gibi konuları konuştu. İyi seyirler...
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Konu içeriğinde yer alan ve isimtescil.net'in sorgulanan alan adlarını saklayıp, belirli bir düzende kendisi namına kaydettiğini belirten iddia sahiplerine açık çağrıda bulunuyoruz;
1) Bu kişiler hiçbir rakip firmayla bağlantısı olmadığı halde neden İsimTescil'i durduk yere kötülesin?
2) Buradaki insanlar farkediyorsanız girip şu Türk firmayla çalışın demiyor, tek söyledikleri şey İsimTescil ile çalışmayın.
3) Tonla domain çaldığımız halde kendimizi hala savunmamız, hatta bunla yetinmeyip bir de insanlara en ılımlı tabiri ile MÜFTERİ dememiz en ılımlı tabiri ile bizi YÜZSÜZ yapmaktadır.
4) Eğer bu kadar kişinin tecrübesinden faydalanmayacak kadar salaksanız bize güzel domain önerilerinizi whois bölümümüzden yapabilirsiniz.
Whois sayfamızda yapacağınız girişimlerin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz. Şimdiden fikirleriniz için teşekkür ederiz.
Yabancı firmalar kraldır yeeaaa diyenlere tavsiyem > GoDaddy ile çalışmaları, adamlar o kadar profesyonel ki benim dikkatsizliğimden kaynaklanan bir hatada bile paramı iade ettiler. Zaten 50.000.000'dan fazla domain var ellerinde, dünyada bulunan tüm domainlerin yaklaşık %30 kadarını bu firma elinde tutuyor desem yeterli olur herhalde.
Web sitenizde neler yazıcaksınız ?
Hangi konudaki ürünlerin tanıtımını yapacaksınız ?
Sadece bir ürünün tanıtımını yapacaksanız buna göre site ismi seçmelisiniz
Site ismi içerisinde mutlaka hedeflediğiniz anhatar kelimenizin geçmesine özen gösteri