Özel eldiven ile su altındaki objeler hissedilebiliyor

Özellikle bulanık sularda arama kurtarma faliyeti gerçekleştirmek oldukça zor bir iştir. Ekipler kısıtlı görüş açısıyla su içerisinde arama yapmaya çalışır ve çoğu zaman hayati önem taşıyan değerli zamanlar kaybedilir. Bu sorunu çözmek için Tsukuba Üniversitesi tarafından hazırlanan IrukaTact isimli eldiven ise su altındaki objelerin hissedilebilmesine imkan tanıyor.

Tsukuba Üniversitesi araştırmacılarından Aisen Carolina Chacin ve Takeshi Ozu tarafından geliştirilen IrukaTact, basit bir tasarımı bulunmasına rağmen teknik olarak önemli detaylar barındırıyor. Bünyesinde MaxBotix MB7066 sonar sensör, üç adet mini motor ve gerekli programlamalar için Arduino Pro Mini yer alan eldiven, üç parmağa ve bilek bölümüne takılarak saniyeler içerisinde hazır hale gelebiliyor.

Su altında gözle görülemeyen objeleri sonar birimiyle belirleyen IrukaTact, konum bildirme noktasında ise parmak uçlarında yer alan ufak motorlarını (Su jeti) kullanıyor. Objelere yakın olduğunu zaman daha hızlı ve kuvvetli, uzak olunduğu zaman ise daha hafif su akışı ile takan kişiye geri bildirim sağlayan eldiven, verilen bilgilere göre şimdilik 60 cm mesafeden algılama gerçekleştirebiliyor.

60cm şimdilik az bir diğer gibi görünse de bazı arama kurtarma ya da sel gibi doğa afet durumlarında çok işe yarayabileceği belirtiliyor. Üzerinden geliştirmeler devam eden IrukaTact hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.popsci.com/glove-that-lets-you-feel-whats-under-water