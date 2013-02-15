Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PNY'dan 2.600 mAh, 5.200 mAh ve 7.800 mAh kapasiteli taşınabilir şarj cihazları

6 yıl
1,2b
1
7
Cep Tel Aksesuarları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
PNY'dan 2.600 mAh, 5.200 mAh ve 7.800 mAh kapasiteli taşınabilir şarj cihazları
Gününüzün büyük bir bölümünü ev, ofis ortamının dışında geçiriyorsanız ve yaptığınız görüşmenin her an yarıda kesilmesinden endişe duyuyorsanız taşınabilir şarj cihazı gibi çözümler yardımınıza koşuyor. PNY'ın kısa bir süre önce tanıttığı PowerPack, 2.600 mAh, 5.200 mAh ve 7.800 mAh kapasiteli olmak üzere üç farklı modelden oluşuyor.
PowerPack'in dış yüzeyinde zımparalanmış alüminyum tercih edilmiş. Zımparalanmış alüminyumun şık bir görünüm kazandırdığı PowerPack'te, 2.600 mAh'lik modelde 1 adet USB çıkışı (1A) sunulurken; 5.200 mAh'lik ve 7.800 mAh'lik modellerde USB çıkış sayısı 2 adet (2.1A ve 1A). Böylece iki ayrı mobil cihazı eşzamanlı şekilde şarj edebiliyorsunuz.
PowerPack'in üzerinde açma / kapama tuşu ile bir adet gösterge bulunuyor. Göstergeden, taşınabilir şarj cihazlarının şarj seviyesini takip edebiliyorsunuz. 2.600 mAh'lik modelin bir kez  şarj için, 5.200 mAh'lik modelin iki kez şarj için, 7.800 mAh'lik modelin ise üç kez şarj için yeterli olduğu belirtiliyor.
iOS, Android, Windows Phone ve BlackBerry OS platformunu kullanan mobil cihazlarla uyumlu olduğu vurgulanan PowerPack'in fiyatı sırasıyla 39.99$, 59.99$, 79.99$ olacak.
PNY'dan 2.600 mAh, 5.200 mAh ve 7.800 mAh kapasiteli taşınabilir şarj cihazları

http://blog.pny.com/blogpnycom/bid/93814/PNY-s-New-Portable-PowerPack-Line-of-Mobile-Chargers Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kabasaakall 6 yıl
Aynen son zamanlarda bende bu tarz bır urun düşünmeye başladım tek sıkıntım ben çanta vb taşıyan bıri değilim bunu yanımda nasıl taşıyacağımı düşünüyorum..birde Nokia yanın bu tarz ürünleri var aslında bır araştırmak lazım..elbette en önemli olan şey bu cıhazları ebatları..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dirty_dancer 6 yıl
Mr.Legend
Fiyatları bana normal geldi. 7800 lük modeli gayet uygun. Ama 2A iyiymiş. Galaxy S3 gibi telefonları 1 saatte şarj ediyor galiba. Aslında şöyle 20A lık bir ünite sunacaklar. Koyacaksın bir yere. Oh mis gibi :D

O ne ya evindeki priz bile max. 16A :D:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 6 yıl
tasarımı güzel şık çakmak fonksiyonu olsa tam olurdu :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sucuklu Pizza 6 yıl
Beyler iyi hoş diyorsunuz ama 20A demek telefon erir demek. Bataryanın bu akıma dayanacak ve telefon iskeletinin erimemesi gerekiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Legend 6 yıl
Fiyatları bana normal geldi. 7800 lük modeli gayet uygun. Ama 2A iyiymiş. Galaxy S3 gibi telefonları 1 saatte şarj ediyor galiba. Aslında şöyle 20A lık bir ünite sunacaklar. Koyacaksın bir yere. Oh mis gibi :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
34istanbul34 6 yıl
Teknoloji her gün ilerliyor şüphesiz ama sanırım tek ilerlemediği nokta bu bataryalar.Yani şu miliamper işinden kurtulsak ta böyle daha yeni bişey bulsalar da artık yanımızda ekstra bişey taşımadan telefonların şarjı en az 1 hafta gitse
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
..scream.. 6 yıl 34istanbul34
34istanbul34

Teknoloji her gün ilerliyor şüphesiz ama sanırım tek ilerlemediği nokta bu bataryalar.Yani şu miliamper işinden kurtulsak ta böyle daha yeni bişey bulsalar da artık yanımızda ekstra bişey taşımadan telefonların şarjı en az 1 hafta gitse

nerde o günler...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1: "Haftalık Teknoloji ve Oyun Dozunuz!" Apple Türkiye'de, Last of Us'ı denedik ve fazlası video şov Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim