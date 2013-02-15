PNY'dan 2.600 mAh, 5.200 mAh ve 7.800 mAh kapasiteli taşınabilir şarj cihazları

Gününüzün büyük bir bölümünü ev, ofis ortamının dışında geçiriyorsanız ve yaptığınız görüşmenin her an yarıda kesilmesinden endişe duyuyorsanız taşınabilir şarj cihazı gibi çözümler yardımınıza koşuyor. PNY'ın kısa bir süre önce tanıttığı PowerPack, 2.600 mAh, 5.200 mAh ve 7.800 mAh kapasiteli olmak üzere üç farklı modelden oluşuyor.



PowerPack'in dış yüzeyinde zımparalanmış alüminyum tercih edilmiş. Zımparalanmış alüminyumun şık bir görünüm kazandırdığı PowerPack'te, 2.600 mAh'lik modelde 1 adet USB çıkışı (1A) sunulurken; 5.200 mAh'lik ve 7.800 mAh'lik modellerde USB çıkış sayısı 2 adet (2.1A ve 1A). Böylece iki ayrı mobil cihazı eşzamanlı şekilde şarj edebiliyorsunuz.



PowerPack'in üzerinde açma / kapama tuşu ile bir adet gösterge bulunuyor. Göstergeden, taşınabilir şarj cihazlarının şarj seviyesini takip edebiliyorsunuz. 2.600 mAh'lik modelin bir kez şarj için, 5.200 mAh'lik modelin iki kez şarj için, 7.800 mAh'lik modelin ise üç kez şarj için yeterli olduğu belirtiliyor.



iOS, Android, Windows Phone ve BlackBerry OS platformunu kullanan mobil cihazlarla uyumlu olduğu vurgulanan PowerPack'in fiyatı sırasıyla 39.99$, 59.99$, 79.99$ olacak.



http://blog.pny.com/blogpnycom/bid/93814/PNY-s-New-Portable-PowerPack-Line-of-Mobile-Chargers