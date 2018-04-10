PSA Grubu, elektrikli araçlar için yeni bir bölüm oluşturdu

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Peugeot, Citroen, ve DS’in yanına Opel’i de dahil ederek bu dört markayı çatısı altında birleştiren PSA Grubu’nun elektrikli araç tarafına geçişte rakiplerinden geride kaldığını söylemek mümkün. Ancak bu durum üreticinin yeni adımlar atmasına engel teşkil etmiyor. Fransız şirket, ilk yeni nesil elektrikli aracının tanıtımı öncesinde elektrikli araçlar için yeni bir bölüm kurduğunu açıkladı.

Şirket, düzenlediği basın toplantısında Business Unit adını verdiği elektrikli araçlardan sorumlu yeni bir bölümün oluşturulduğunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre bu yeni bölüm, grubun elektrikli araç stratejisinin tanımlanması, geliştirilmesi, ilgili ürün ve servislerin sunulmasından sorumlu olacak.

Business Unit’in başına Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak Alexandre Guignard getirildi. Duyuruda, Guignard’ın doğrudan Citroen CEO’su Linda Jackson’a bağlı olacağı belirtildi.

4 elektrikli ve 7 hibrit model üretilecek

PSA Grubu’nun geçmişte gerçekleştirdiği elektrikli araç programları yok değil. Citroen Berlingo’nun elektrikli versiyonu, tamamen elektrikli E-Mehari, ve DS E-Tense tamamen elektrikli otomobil bunlardan birkaçı. Ancak şirketin elektrikli araç pazarındaki en büyük girişimi geçtiğimiz yıl Opel’in satın alınmasıyla birlikte Ampera E modeli oldu.

Avrupa’da oldukça popüler olan Ampera E konusunda da sıkıntılar yok değil. Araç, General Motors tarafından üretilen Bolt EV modelini baz aldığı için tedarik konusunda sorunlar yaşanıyor. Bu yüzden Fransız üretici de önümüzdeki yıldan başlayarak 4 elektrikli ve 7 hibrit model üretebilmek için kendi elektrik platformları üzerinde çalışıyor.

http://media.groupe-psa.com/en/creation-business-unit-dedicated-electric-vehicles-alexandre-guignard-appointed-head-new-bu