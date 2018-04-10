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PSA Grubu, elektrikli araçlar için yeni bir bölüm oluşturdu

Peugeot, Citroen, DS ve Opel markalarını bünyesinde barındıran PSA Grubu, elektrikli araç pazarındaki gecikmesini telafi edebilmek için Business Unit adını verdiği yeni bir bölüm kurdu.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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PSA Grubu, elektrikli araçlar için yeni bir bölüm oluşturdu
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Peugeot, Citroen, ve DS’in yanına Opel’i de dahil ederek bu dört markayı çatısı altında birleştiren PSA Grubu’nun elektrikli araç tarafına geçişte rakiplerinden geride kaldığını söylemek mümkün. Ancak bu durum üreticinin yeni adımlar atmasına engel teşkil etmiyor. Fransız şirket, ilk yeni nesil elektrikli aracının tanıtımı öncesinde elektrikli araçlar için yeni bir bölüm kurduğunu açıkladı.

Şirket, düzenlediği basın toplantısında Business Unit adını verdiği elektrikli araçlardan sorumlu yeni bir bölümün oluşturulduğunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre bu yeni bölüm, grubun elektrikli araç stratejisinin tanımlanması, geliştirilmesi, ilgili ürün ve servislerin sunulmasından sorumlu olacak.

Business Unit’in başına Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak Alexandre Guignard getirildi. Duyuruda, Guignard’ın doğrudan Citroen CEO’su Linda Jackson’a bağlı olacağı belirtildi.

4 elektrikli ve 7 hibrit model üretilecek 

PSA Grubu’nun geçmişte gerçekleştirdiği elektrikli araç programları yok değil. Citroen Berlingo’nun elektrikli versiyonu, tamamen elektrikli E-Mehari, ve DS E-Tense tamamen elektrikli otomobil bunlardan birkaçı. Ancak şirketin elektrikli araç pazarındaki en büyük girişimi geçtiğimiz yıl Opel’in satın alınmasıyla birlikte Ampera E modeli oldu.

Avrupa’da oldukça popüler olan Ampera E konusunda da sıkıntılar yok değil. Araç, General Motors tarafından üretilen Bolt EV modelini baz aldığı için tedarik konusunda sorunlar yaşanıyor. Bu yüzden Fransız üretici de önümüzdeki yıldan başlayarak 4 elektrikli ve 7 hibrit model üretebilmek için kendi elektrik platformları üzerinde çalışıyor.


http://media.groupe-psa.com/en/creation-business-unit-dedicated-electric-vehicles-alexandre-guignard-appointed-head-new-bu Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ceo-tr 1 yıl
o değilde bu araçlar yaygınlaşınca, kendi vatandaşını en çok seven güzel ülkemde, Özel Elektrik Vergisi falan gelmese bari.
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Kaiser75 1 yıl
elektrikli 3008 olacak yani. kulağa hoş geliyor
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elcas 1 yıl
şu ampera bi gelse bi de ucuz olsa
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zolzauza 1 yıl
Geçte olsa başlamak hiç başlamamaktan iyidir.
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