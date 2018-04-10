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Mercedes EQ S, elektrikli S Serisi 2020 yılında geliyor

Alman otomobil devi Mercedes, elektrikli araçlar üretmek için oluşturduğu EQ markası altında tamamen elektrikli bir S Serisi lüks sedan üreteceğini açıkladı. EQ S adındaki araç 2020'de tanıtılacak.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Mercedes EQ S, elektrikli S Serisi 2020 yılında geliyor
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Alman otomobil devi Mercedes, yeni EQ markası altındaki ilk tamamen elektrikli otomobilini satışa sunmaya hazırlanıyor. Ancak, gelen haberlere göre şirket aynı zamanda süper lüks elektrikli otomobil üreten şirketler arasına da hızlı bir giriş yapmak için çalışmalara başladı. Bu çalışmalar sonucu ortaya çıkacak ürünün adı ise EQ S, tamamen elektrikli S Serisi sedan.

Mercedes’in büyük araç bölüm müdürü Michael Kelz ile konuşan Autocar’ın haberine göre, Alman üretici EQ markasının bir parçası olarak tamamen elektrikli lüks bir sedan üretecek. EQ S olarak adlandırılacak bu modelde S harfi, tahmin edebileceğiniz üzere S Serisini temsil ediyor.

Mercedes-EQ A konepti

2020 yılında yeni nesline kavuşması beklenen standart S Serisinden tamamen bağımsız olacak araç, aynı yıl EQ S adı altında Mercedes tarafından tanıtılacak. Bu iki araç, isimlerinin farklı olması gibi iki farklı platform üzerine inşa edilecek. EQ S’nin üzerinde yükseleceği platform, büyük bataryalara ev sahipliği yapacak şekilde tasarlanacak.

S Serisini baz alan EQ S’in örtüsü kaldırılmadan önce Mercedes-EQ imzasını taşıyan en az bir modelin tanıtılması bekleniyor. EQ C crossover modeli olacağına inanılan aracın bu yılın sonunda örtülerinin kaldırılmasına muhtemel gözüyle bakılıyor. Alman üretici aynı zamanda konsept olarak tanıttığı EQ A hatchback modelini üretim bandına çıkarmak için de çalışmalarını sürdürüyor.


https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/mercedes-benz-launch-ultra-luxurious-eq-s-electric-saloon-2020 Yorum Yaz
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erdem552 1 yıl en beğenilen
Bu fütüristik tasarımlar sadece bana mı itici geliyor?
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Manchester United 1 yıl
İllaki elektrikli olunca absürt tasarım mı olması gerekiyor.
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RichardB 1 yıl

Tesla cok sukse yapti, ve hak ettide ama bu isler ciddilesip, her yere yayildiginda eminim Almanlar ve dolayisiyla Mercedes elektrikli oto pazarina cok hizli girecektir ki zaten alt yapi hazir.
2020lerde artik fosil yakitli araclar sadece fantazi icabi olur, donusum cok hizli olacaktir
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Vasto Lorde 1 yıl RichardB
2020 erken fosil yakıtlı araçların fantezi icabı olması için. bence önce hibrit tarzı araçlar çoğalacak sonra da tümden elektrikliye geçilecek. 2020de araçların %50sinden çoğu fosil olacak yine bence.
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erdem552 1 yıl en beğenilen
Bu fütüristik tasarımlar sadece bana mı itici geliyor?
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Amd64x2 1 yıl erdem552
Kesinlikle yalnız değilsiniz
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mahmut716 1 yıl erdem552
evet
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haberelectro 1 yıl
Assolist sahneye çıkıyor
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