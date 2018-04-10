Mercedes EQ S, elektrikli S Serisi 2020 yılında geliyor

Mercedes’in büyük araç bölüm müdürü Michael Kelz ile konuşan Autocar’ın haberine göre, Alman üretici EQ markasının bir parçası olarak tamamen elektrikli lüks bir sedan üretecek. EQ S olarak adlandırılacak bu modelde S harfi, tahmin edebileceğiniz üzere S Serisini temsil ediyor.
2020 yılında yeni nesline kavuşması beklenen standart S Serisinden tamamen bağımsız olacak araç, aynı yıl EQ S adı altında Mercedes tarafından tanıtılacak. Bu iki araç, isimlerinin farklı olması gibi iki farklı platform üzerine inşa edilecek. EQ S’nin üzerinde yükseleceği platform, büyük bataryalara ev sahipliği yapacak şekilde tasarlanacak.
S Serisini baz alan EQ S’in örtüsü kaldırılmadan önce Mercedes-EQ imzasını taşıyan en az bir modelin tanıtılması bekleniyor. EQ C crossover modeli olacağına inanılan aracın bu yılın sonunda örtülerinin kaldırılmasına muhtemel gözüyle bakılıyor. Alman üretici aynı zamanda konsept olarak tanıttığı EQ A hatchback modelini üretim bandına çıkarmak için de çalışmalarını sürdürüyor.
https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/mercedes-benz-launch-ultra-luxurious-eq-s-electric-saloon-2020 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tesla cok sukse yapti, ve hak ettide ama bu isler ciddilesip, her yere yayildiginda eminim Almanlar ve dolayisiyla Mercedes elektrikli oto pazarina cok hizli girecektir ki zaten alt yapi hazir.
2020lerde artik fosil yakitli araclar sadece fantazi icabi olur, donusum cok hizli olacaktir