Mercedes EQ S, elektrikli S Serisi 2020 yılında geliyor

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Alman otomobil devi Mercedes, yeni EQ markası altındaki ilk tamamen elektrikli otomobilini satışa sunmaya hazırlanıyor. Ancak, gelen haberlere göre şirket aynı zamanda süper lüks elektrikli otomobil üreten şirketler arasına da hızlı bir giriş yapmak için çalışmalara başladı. Bu çalışmalar sonucu ortaya çıkacak ürünün adı ise EQ S, tamamen elektrikli S Serisi sedan.

Mercedes’in büyük araç bölüm müdürü Michael Kelz ile konuşan Autocar’ın haberine göre, Alman üretici EQ markasının bir parçası olarak tamamen elektrikli lüks bir sedan üretecek. EQ S olarak adlandırılacak bu modelde S harfi, tahmin edebileceğiniz üzere S Serisini temsil ediyor.

Mercedes-EQ A konepti

2020 yılında yeni nesline kavuşması beklenen standart S Serisinden tamamen bağımsız olacak araç, aynı yıl EQ S adı altında Mercedes tarafından tanıtılacak. Bu iki araç, isimlerinin farklı olması gibi iki farklı platform üzerine inşa edilecek. EQ S’nin üzerinde yükseleceği platform, büyük bataryalara ev sahipliği yapacak şekilde tasarlanacak.

S Serisini baz alan EQ S’in örtüsü kaldırılmadan önce Mercedes-EQ imzasını taşıyan en az bir modelin tanıtılması bekleniyor. EQ C crossover modeli olacağına inanılan aracın bu yılın sonunda örtülerinin kaldırılmasına muhtemel gözüyle bakılıyor. Alman üretici aynı zamanda konsept olarak tanıttığı EQ A hatchback modelini üretim bandına çıkarmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/mercedes-benz-launch-ultra-luxurious-eq-s-electric-saloon-2020