PUBG TAMGAME Ligi’nin ana sponsoru LG Electronics oldu

PUBG Corp. tarafından geliştirilen, 40 Milyondan fazla oyuncusu ve Steam üzerinde 3.3 Milyon anlık oyuncu rekoru ile dünyada ve ülkemizde bir fenomen halini almış hayatta kalma oyunu PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS (PUBG), LG Electronics’in ana sponsorluğunda Türkiye’deki PUBG ve eSpor severler ile buluşmaya hazırlanıyor.

3 ay boyunca toplam 400 takım, 1600 oyuncunun katılacağı resmi turnuvalar ile takımlar, Haziran ayındaki finallerde mücadele edecek son 72 takım arasına girmeye ve lig mücadelesinde en üst seviyeye çıkmak için hayatta kalmaya çalışacaklar.

Haziran ayında ise bu 72 takım mücadele edecek ve 20 takım Haziran ayının sonunda gerçekleşecek offline turnuvaya adını yazdıracak!

Toplamda $60,000’lık nakit ödülün dağıtılacağı LG PUBG TAMGAME Ligi’nin finalinde şampiyon olan takım, nakit ve ekipman ödüllerinin yanı sıra yurt dışında gerçekleşecek olan PUBG turnuvasında ülkesini temsil etme fırsatını kazanacak!

23 Mart Cuma günü Türkiye saati ile 16:00’de başlayacak LG PUBG TAMGAME Ligi’nin Mart ayı kayıtları, 18 Mart Pazar günü açılacak ve 22 Mart Perşembe günü sonlanacak.

LG PUBG TAMGAME Lig maçlarını ve haberlerini www.pubgtgl.com üzerinden takip edebilirsiniz.

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Oyunun Türkiye, Azerbaycan ve Arap Ülkelerinden sorumlu, eSpor konusunda 7 yıllık tecrübeye sahip Nfinity Games’in oyun portalı TAM Game ve yeni teknoloji harikası oyun monitörleri ile oyunculara benzersiz bir deneyim yaşatan LG Electronics, eSpor severleri Mart, Nisan ve Mayıs aylarında düzenlenecek resmi turnuvalar ve Haziran ayında gerçekleşecek büyük finale davet ediyor.LG Electronics ana sponsorluğunun yanı sıra, ülkemizin önde gelen popüler oyun satış sitesi GameSatış da Lig’e destek veriyor. GameSatış Haziran sonu gerçekleşecek offline finalin bilet satışlarını da gerçekleştirmeye hazırlanıyor.