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    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

    Epic Games bu hafta yeni bir oyun daha hediye ediyor. Bu haftanın ücretsiz oyunu 3 Temmuz'dan 10 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak. İşte detaylar...               

    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var Tam Boyutta Gör
    Steam‘e oranla halen uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu. 

    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Backpack Hero ve Figment olacak. Backpack Hero, Steam'de 6.800'den fazla "Çok Olumlu" kullanıcı incelemesine sahip. Roguelike türünü envanter yönetimiyle birleştiren oyun, toplanabilecek yüzlerce eşya, düşman çeşitliliği ve keşif olanağı sunuyor. Figment ise, insan zihnini temsil etmesi amaçlanan gerçeküstü ve tuhaf bir dünyada geçen müzikal bir aksiyon-macera oyunu. Keşif, bulmaca çözme ve ritmik dövüşü harmanlayan oyun, elle çizilmiş görsellere sunuyor ve Steam'de 1.200'den fazla "Çok Olumlu" yoruma sahip.

    Backpack Hero ve Figment, 3 Temmuz'dan 10 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Sable'ı kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

    Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım. 

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