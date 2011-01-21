Palit 3GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 580 modelini duyurdu

Ekran kartı üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan Palit, 3GB bellek kapasitesine sahip özel tasarımlı GeForce GTX 580 modelini duyurdu. Nvidia'nın 40nm GF110 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, son kullanıcılar için hazırlanan 3072MB GDDR5 bellekli ilk GeForce GTX 580 çözümü olarak dikkat çekiyor.

512x paralel işlem birimi ve 384-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan ekran kartı 783MHz GPU, 1566MHz paralel işlemci ve 4020MHz bellek hızlarında çalışıyor. Çift fanlı özel soğutucusu ile yüksek soğutma performansı vaad eden ekran kartı, CUDA, PhysX, SLI ve 3DVision teknolojilerine destek sunan kart, çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle geliyor.

Palit tarafından yakında satışa sunulması beklenen 3GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 580'nin fiyatı ise henüz açıklanmadı.