Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Palit 3GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 580 modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,9b
1
16
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Ekran kartı üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan Palit, 3GB bellek kapasitesine sahip özel tasarımlı GeForce GTX 580 modelini duyurdu. Nvidia'nın 40nm GF110 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, son kullanıcılar için hazırlanan 3072MB GDDR5 bellekli ilk GeForce GTX 580 çözümü olarak dikkat çekiyor.

512x paralel işlem birimi ve 384-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan ekran kartı 783MHz GPU, 1566MHz paralel işlemci ve 4020MHz bellek hızlarında çalışıyor. Çift fanlı özel soğutucusu ile yüksek soğutma performansı vaad eden ekran kartı, CUDA, PhysX, SLI ve 3DVision teknolojilerine destek sunan kart, çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle geliyor.

Palit tarafından yakında satışa sunulması beklenen 3GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 580'nin fiyatı ise henüz açıklanmadı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Sunbuloglu 8 yıl
Şu 3 gb gereksiz diyenlere duyurulur; oyunlarda 3D full ayar açabilmek için bellek gerekiyor. Yani 1 gb bir çok oyunda full ayar açsanız bile gayet yeterliyken 3D'yi açınca ciddi düşüşler oluyor ayarlarda. Kart otomatik olarak ayarları düşürüyor. Yani bu kartla 3D oynamak isteyenler, bundan 2 tane alıp SLI yaparlarsa birde 3D full HD TV alırlarsa harika olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mistifa 8 yıl
oyun için değil, CUDA/openCL destekli grafik/render/3d/simülasyon programlarında 3GB RAM önemli avantaj. Fermi'nin 6 GB'lık quadro versiyonu boşuna yapılmadı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aterikasedi 8 yıl
Bu ara yuksek bellekler moda oldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 8 yıl
Nvidia 580 ahım şahım bir kart değil, çok oynama yapsamalar iyi olur.6990 4 gb olarak gelse saşırmam sonuçta 5970'in veliahtı olarak gelecek :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aydogdu1453 8 yıl
Nvidia patlayan bir bomba.Kim napcak 3 gb ram'i.Sen adam akıllı gpu revizyonu yap.Biz son kullanıcılar sizden 3-5-8 gb ram değil 60 fps oranını tüm gpu'larda yakalamanızı istiyoruz ama siz asla böyle bir gpu ile gelemeyeceksiniz bu işler yazılım işi.Tüm kartlarınızı gerdirirler.Micro bu işleri çok iyi bilir.

Nvidia'yı seviyoruz f/p ürünler istiyoruz.Ama amd kullanıyorum orası ayrı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 8 yıl
1 gb ekran ddr5 bile yeterliyken 3 gb tribünlere oynamaktan öteye gidemez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yerroner 8 yıl
5600x1200 gibi çözünürlükler kullananlar için iyi bir kart. Zira RAM miktarı oldukça kısıtlıyor kimi uygulamalarda açılabilen AA oranını. Bu tür durumlar dışında gereksiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 8 yıl
gayet güzel bi düşünce paliten ama fiyatıda 1300tl gibi bi fiyat olmasa :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tec 8 yıl
6gb professional ekran kartlarının olduğu bir dönemde, 3 gb daha alınabilir bir kart olması güzel olmuş, su soğutuculu modelde olsa güzel olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redline_59 8 yıl
2x106 yada 140 cm lcd lerin fiyatları led tvler cıkınca düştüğü için sanırım yapılabilecek güzel bi hamle yada ekran kartım 3gb deyip gpu frekansı goz ardı ederek bellekle ekran kartı alan kısmıda bu en iyisi demek içinde olmus olabılır bır dusunce sanırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UzmaN345 8 yıl
bu karttan 2 tane alıp SLI yapar 3 mönütor ile desteklerse işe yarar bana sorarsanız bunun için yapılmış ama tabiki 9600 2 GB bellek takmak milleti kandırıp cebindeki parayı almaktır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maliahmet1 8 yıl
sanki cok fark var tek monitörde soygunculuk bu yapılan boyutu artır fiyat farkını koy
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hapocod 8 yıl
Son günlerde 3gb-2gb ekran kartları görmekteyiz. Özellikle gt430 2 gb oldukça ilginç olmuştu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmetkep 8 yıl

hapocod

Son günlerde 3gb-2gb ekran kartları görmekteyiz. Özellikle gt430 2 gb oldukça ilginç olmuştu.

9600 gt için bile 2gb yapmışlardı.


eh bunun fiyatınıda 1,500 lira yaparlar artık..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11872 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, gddr5
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl [Güncel] Nintendo'nun 3 boyutlu konsolu 3DS'i denedik! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim