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Palit 3GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 580 modelini pazara sundu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,7b
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26
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Palit 3GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 580 modelini pazara sundu
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Dünyanın en büyük ekran kartı üreticilerinden Palit, resmi tanıtımını kısa bir süre önce yaptığı 3GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 580 modelini satışa sundu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3 milyar transistör içeren GF110 grafik yongasının güç verdiği ekran kartı, sahip olduğu yüksek bellek kapasitesi ile fark yaratmayı başarıyor.

384-bit bellek veri yolu desteğine ve 512x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli çözümün, çift fanlı özel soğutucusu ile referans tasarıma göre daha serin çalıştığı ifade ediliyor. Grafik işlem birimi 783MHz'de, bellekleri ise 4040MHz'de görev yapan ekran kartı, SLI, CUDA, PhysX ve 3DVision Surround teknolojilerine destek sunuyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI, DisplayPort ve HDMI konnektörlerine yer verilen 3GB GDDR5 bellekli Palit GeForce GTX 580'in Avrupa fiyatı 500 Avro civarında olacak.

Palit 3GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 580 modelini pazara sundu
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Palit 3GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 580 modelini pazara sundu
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Formel 8 yıl
Ram'den ziyade fanı için alınası bir kart olmuş. Hem daha az gürültü hem daha fazla soğutma. Bu sayede o.c kapasitesi daha yüksek olur. O.c yapmayacaksanız da en nihayetinde daha sessiz daha soğuk bir kart sahibi olmuş olursunuz. Referasn tasarım ile de çok fazla fiyat farkı olmazsa da gayet alınası bir kart olmuş olur. 3gb ramde işin ekstrası olur. Gereksiz bir kart değil. GTA4 1,5GB RAM istiyordu ekran kartından.1-2 sene içerisinde 2gb ekran kartı belleği isteyen oyun çıkmayacağı ne malum. Gereksiz bir kart değil.
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enigmasi 7 yıl
gereksiz diyenler; oyundan başka birşeyde kullanmayanlar
vram bana çok çok lazım olan birşey
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enigmasi 8 yıl
bu ekran kartını nereden alabilirim bilen varmı?
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LeßroN 8 yıl
türkiye2ye gelmesi biraz sürer.
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ssbrutality 8 yıl
3 Gb Bellek Yerine ,512 Bit Ara Yüz Kullanılsaymış Daha iyi olurmuş!!
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napolyon94 8 yıl

ssbrutality
3 Gb Bellek Yerine ,512 Bit Ara Yüz Kullanılsaymış Daha iyi olurmuş!!

Oldu az shader ekleselermis,Yav gpu tabanli bir degisiklik nasıl yapsın kart üreticisi ?
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collodin 8 yıl
3 gb bellek ne için olaki? Bu kadar yüksek belleği isteyen uygulamalar profesyonel modelleme ve tasarım programlarıdır. E o işlerle uğraşan muhendislerde genellikle quadro serisi kartları tercih ediyorlar. Yani oyun, film vb. için kart alacak adam 3 gb belleği zaten hakkıyla kullanamayacak. Gereksiz bir kart bence.
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Batuist 8 yıl
crysis2 için 3GB bellek iyi iş görür sanırım..!!
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ThE LoSt 8 yıl
turuncu renk yakışmış...
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QrZyOsSyTR 8 yıl
Güzelmiş.. :k
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car_26 8 yıl
6gb asus mars2
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ReDComrade 8 yıl
bu kadar kalitesiz görünen bir kart yok diyeceğim ama sapphirenin 6*** serisi bir kartı vardı üst seviye 1. si o oldugu için diyemiyorum
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Red 8 yıl
gainward.com/...

Soğutucuyu beğenmeyenler için bu da bir alternatif
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damn2u 8 yıl
Şu turuncu fanlardan vazgeçmiyorlar fakat gidip referans model alınacağına bu model alınır mis gibide soğutur, üstünede sessiz çalışır.
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CrySystem 8 yıl

3 gb ram ne ayak?
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kımyasal 8 yıl
sür bakalım sende sür
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