Palit 3GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 580 modelini pazara sundu

Dünyanın en büyük ekran kartı üreticilerinden Palit, resmi tanıtımını kısa bir süre önce yaptığı 3GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 580 modelini satışa sundu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3 milyar transistör içeren GF110 grafik yongasının güç verdiği ekran kartı, sahip olduğu yüksek bellek kapasitesi ile fark yaratmayı başarıyor.

384-bit bellek veri yolu desteğine ve 512x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli çözümün, çift fanlı özel soğutucusu ile referans tasarıma göre daha serin çalıştığı ifade ediliyor. Grafik işlem birimi 783MHz'de, bellekleri ise 4040MHz'de görev yapan ekran kartı, SLI, CUDA, PhysX ve 3DVision Surround teknolojilerine destek sunuyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI, DisplayPort ve HDMI konnektörlerine yer verilen 3GB GDDR5 bellekli Palit GeForce GTX 580'in Avrupa fiyatı 500 Avro civarında olacak.