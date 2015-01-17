Pamuktan üretilen piller geliyor

Kurucu ve Yayın Direktörü
Pil ayrıca döngüsünü tamamlarken ısıl enerji yayımı çok düşük olduğu için harici bir soğutmaya da gerek kalmıyor. Üzerinde 6 yıllık bir çalışma sürecinin olduğu bataryalar, gerektiğinde çevreye hiç bir kirlilik yaratmadan geri dönüştürülebiliyor.
Şu an için maliyetler nedeni ile tıbbi aletlerde ve uzay projelerinde kullanılacak olan pil teknolojisinin ilerde fiyatların makul seviyelere çekilmesi halinde elektrikli araçların bataryalarında kullanılması bekleniyor.
Bu yazı DH+ Yayın Koordinatörü Gün Oksay tarafından yazılmış ve derginin Temmuz 2014 sayısında yayınlanmıştır.
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Demiş bir arkadaş. NE KADAR DA DOĞRU (!)
pratiğini zamanı gelince göreceğiz tabi gelirsE !
Gelmeyeceğini tek ben düşünmüyor muşum anlaşılan
Sahi, böyle ballandıra ballandıra anlatılan ne geldi ki? Bi kaç istisna dışında çoğu çöp oldu sanırım.
Yanliz sizd4n ricam biz tuketicilerin fiyatini hak eden pil ve batarya teknolojierine olan acligimizi gidermeniz..Bu saeece bizlere degil ayni zamanda alim gucu oldugu halde bilgisi olmadigindan kaliteli pil diye cinko ve komur doldurulmus cubuklardan baska sansi olmayan insanlara da faydanizin dokunmasi d4mek..
Kolay gelsin..Saygi ve sevgiler..