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Pamuktan üretilen piller geliyor

Japonya'da oldukça prestijli firmalardan birisi olan Japan Power Plus firması çoğunlukla pamuktan organik pil üretmeyi başardı.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
914
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Alternatif Enerji
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Pamuktan üretilen piller geliyor
Japonya'da oldukça prestijli firmalardan birisi olan Japan Power Plus firması çoğunlukla pamuktan organik pil üretmeyi başardı. Tabi bu pilin tek ilgi çekici yanı pamuktan üretilmiş olması değil. Üretilen bataryalar, günümüzün baskın pil türü olan Li-ion pillere göre 20 kat hızlı şarj olabiliyor. Üstelik binlerce kez sorunsuz şarj döngüsünün sağlandığı kesin olarak kanıtlandı.

Pil ayrıca döngüsünü tamamlarken ısıl enerji yayımı çok düşük olduğu için harici bir soğutmaya da gerek kalmıyor. Üzerinde 6 yıllık bir çalışma sürecinin olduğu bataryalar, gerektiğinde çevreye hiç bir kirlilik yaratmadan geri dönüştürülebiliyor. 

Şu an için maliyetler nedeni ile tıbbi aletlerde ve uzay projelerinde kullanılacak olan pil teknolojisinin ilerde fiyatların makul seviyelere çekilmesi halinde elektrikli araçların bataryalarında kullanılması bekleniyor.
Bu yazı DH+ Yayın Koordinatörü Gün Oksay tarafından yazılmış ve derginin Temmuz 2014 sayısında yayınlanmıştır. 

DH+ Windows 8.1:
http://apps.microsoft.com/windows/tr-tr/app/265bcdba-96c4-4ec7-94f0-a063eac78986

DH+ Windows Phone 8 ve 8.1:
http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/dh/77c69e8b-c35f-48d6-a2fb-93f7c3abe4cd

DH+ iOS:
https://itunes.apple.com/tr/app/dh+/id785634862?mt=8


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DH Misafiri 4 yıl
"Madem bu haber Temmuz'da DH+ dergisinde yayınlandıysa neden yeni habermis gibi burda bugün paylasiliyor"
Demiş bir arkadaş. NE KADAR DA DOĞRU (!)
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arel.gr 4 yıl
parla !
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xxxone 4 yıl
Gün Bey, ne bu artislik ?
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Gece772 4 yıl
Güzel....
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donanımcı123 4 yıl
Teknoloji alanında çok büyük ilerlemeler var, birkaç sene içinde bile nerelerden nerelere geliniyor, özellikle mobil cihazlar için çok önemli olan batarya-pil teknolojisinde maalesef gözle görülür hiçbir yeni teknoloji yok.
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s. paul jobs 4 yıl
Bu saatlerde youtube a giriliyor ama videolar ızlenmıyor arastırırsanız sevinirim
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fotrsapka 4 yıl
Büyük firmaların böyle bir teknolojiyi ucaza sunmak için arge araştırmalarına ciddi paralar harcarsa 2 bilimedik 3 seneye gelir. Parayı verecek babayiğit olmazsa en az 10 sene.
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SEO-Uzmanı 4 yıl
teoride bu 10 yıl önce üretilmeliydi !
pratiğini zamanı gelince göreceğiz tabi gelirsE !
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doctor_bey 4 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
teoride bu 10 yıl önce üretilmeliydi !
pratiğini zamanı gelince göreceğiz tabi gelirsE !

Gelmeyeceğini tek ben düşünmüyor muşum anlaşılan



Sahi, böyle ballandıra ballandıra anlatılan ne geldi ki? Bi kaç istisna dışında çoğu çöp oldu sanırım.
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Mr xXx 4 yıl
En geç 10 yıla kullanımıza sunulur..
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
20 kat hızlı dolması cok iyiymiş
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selahattın ısık 4 yıl
Bu tarz haberlerin ziyaretciler ile paylasilmasi son derece guzel..Teknolojinin gelismesi ve insan hayatini kolaylastirmasi yasam kalitesini yukseltmek icin kullanilmasi son derece olumlu..
Yanliz sizd4n ricam biz tuketicilerin fiyatini hak eden pil ve batarya teknolojierine olan acligimizi gidermeniz..Bu saeece bizlere degil ayni zamanda alim gucu oldugu halde bilgisi olmadigindan kaliteli pil diye cinko ve komur doldurulmus cubuklardan baska sansi olmayan insanlara da faydanizin dokunmasi d4mek..
Kolay gelsin..Saygi ve sevgiler..
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Das Boot 4 yıl
Japon yapar şaşırmam. Bunun nasıl yapıldığı ile ilgili bir içerik oluşturursanız daha aydınlatıcı olur. Gerçekten nasıl yaptılar acaba.
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