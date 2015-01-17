Pamuktan üretilen piller geliyor

Japonya'da oldukça prestijli firmalardan birisi olan Japan Power Plus firması çoğunlukla pamuktan organik pil üretmeyi başardı. Tabi bu pilin tek ilgi çekici yanı pamuktan üretilmiş olması değil. Üretilen bataryalar, günümüzün baskın pil türü olan Li-ion pillere göre 20 kat hızlı şarj olabiliyor. Üstelik binlerce kez sorunsuz şarj döngüsünün sağlandığı kesin olarak kanıtlandı.





Pil ayrıca döngüsünü tamamlarken ısıl enerji yayımı çok düşük olduğu için harici bir soğutmaya da gerek kalmıyor. Üzerinde 6 yıllık bir çalışma sürecinin olduğu bataryalar, gerektiğinde çevreye hiç bir kirlilik yaratmadan geri dönüştürülebiliyor.





Şu an için maliyetler nedeni ile tıbbi aletlerde ve uzay projelerinde kullanılacak olan pil teknolojisinin ilerde fiyatların makul seviyelere çekilmesi halinde elektrikli araçların bataryalarında kullanılması bekleniyor.

Bu yazı DH+ Yayın Koordinatörü Gün Oksay tarafından yazılmış ve derginin Temmuz 2014 sayısında yayınlanmıştır.





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