2024'te ABD'de rüzgar ve güneş enerjisi ilk defa kömürü geride bıraktı

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Tam Boyutta Gör ABD'de 2024'te rüzgar ve güneş enerjisi, toplam elektrik üretiminin %17'sini oluşturarak, %15'lik rekor düşük seviyeye gerileyen kömürü ilk defa geride bıraktı.

Enerji düşünce kuruluşu Ember'in raporuna göre, ABD'de kömürden elektrik üretimi 2007'de zirveye ulaştıktan sonra yıllar içerisinden gittikçe azaldı ve 2024'te %15 seviyesine geriledi ve hızla büyüyen güneş ve rüzgar enerjisi tarafından geçildi. ABD'nin 51 eyaletinin 24'ünde güneş ve rüzgar enerjisinin kömürü geride bıraktığı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör ABD'de elektrik talebi, 14 yıl boyunca durgun seyrettikten sonra, son yıllarda artmaya başladı. 2024'te elektrik talebinde %3 artış gerçekleşti. Talebin artışı ve kömürdeki düşüş, büyük oranda güneş, rüzgar ve doğalgaz santrallerinden karşılandı. Kömürdeki düşüşe rağmen, artan elektrik talebi ve doğalgaz santrallerindeki artış sebebiyle karbon emisyonları %0,7 artış gösterdi. Ancak elektrik üretimindeki karbon yoğunluğu azalmaya devam etti.

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En büyük artış güneşte gerçekleşti

Kaynaklara göre üretime bakıldığında, güneş enerjisinden üretim 64 TWh artarak, 59 TWh artış yaşayan doğalgazı kapasite artışında geride bıraktı. Güneş enerjisi ayrıca %24 büyümeyle %5,62 paya ulaşarak hidroelektrik üretimini geçmeyi başardı. Ülkede geçtiğimiz sene eklenen yeni kapasitenin %81'ini güneş santralleri oluşturdu.

Rüzgar enerjisiyle üretimdeki artış ise %7 oldu. Ayrıca yeni eklenen rüzgar kapasitesi son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Buna rağmen, güneş enerjisinden %50 daha elektrik üreterek toplam üretimde %10 paya sahip oldu.

Önümüzdeki yıllarda elektrikli araçlar, klimalar, ısı pompaları ve veri merkezlerinin sayılarının artmasıyla elektriğe olan talebin artmaya devam etmesi bekleniyor. Bu artışın da büyük oranda güneş ve rüzgar enerjisinden karşılanması bekleniyor.

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ABD'de rüzgar ve güneş enerjisi ilk defa kömürü geride bıraktı