Avrupa'nın en büyük batarya tesisi açıldı: Tüm İskoçya’ya enerji verebiliyor

İki aşamalı dev proje
Proje, toplamda 300MW/600MWh kapasiteye ulaşacak şekilde iki aşamada tamamlanacak. İlk fazı 200MW kapasiteyle devreye alınan tesisin, 2026’da tamamlanacak ikinci fazıyla birlikte toplamda 3,1 milyon haneye iki saat boyunca enerji sağlayabilecek kapasiteye ulaşması hedefleniyor. Bu rakam, İskoçya’daki toplam hane sayısından bile fazla.
Tesis, enerji depolama ve şebeke istikrarı sağlamak için en son teknolojilerle donatılmış durumda. Tesiste Wartsila'nın Quantum enerji depolama sistemi teknolojisi kullanılıyor ve bu sistem uzaktan izleme, çalıştırma ve tanılama için GEMS Dijital Enerji Platformu tarafından yönetiliyor. Bu gelişmiş kontrol sistemi, 333MW atalet ve 84 MVA kısa devre kapasitesi sağlayan SMA'nın şebeke oluşturan invertörleri ile tamamlanıyor.
Blackhillock batarya tesisi, İskoçya’nın kuzeyindeki büyük ölçekli rüzgar santrallerinden gelen enerjiyi depolamak ve şebeke üzerindeki baskıyı azaltmak için stratejik bir konumda yer alıyor. Bu tesis, Viking (443 MW), Moray East (950 MW) ve Beatrice (588 MW) gibi dev rüzgar çiftliklerinden gelen fazla elektriğin boşa gitmesini engelleyerek enerji arzını güven altına alacak.
Önümüzdeki 15 yıl içinde, tesisin tüketicilere 170 milyon sterlinden (218 milyon dolar) fazla tasarruf sağlaması ve yaklaşık 2,6 milyon ton karbondioksit salınımını engellemesi bekleniyor. Bu tesis aynı zamanda şebeke istikrarı sunan dünyanın ilk iletim sistemine bağlı enerji depolama sistemi konumunda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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