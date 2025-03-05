Çin, 2050’ye kadar nükleer füzyonu ticarileştirmeyi hedefliyor

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Tam Boyutta Gör Çin, karbon emisyonu olmadan enerji üretme potansiyeline sahip nükleer füzyon teknolojisini 2050 yılına kadar ticarileştirmeyi amaçlıyor. Ülkenin devlete ait nükleer kurumu olan China National Nuclear Corp. (CNNC), 2045 civarında başlayacak demonstrasyon aşamasından yaklaşık beş yıl sonra ilk ticari güç üretim projesini faaliyete geçirebileceğini duyurdu.

Çin, ticari füzyona uzanıyor

Güneş ve diğer yıldızların enerji üretme sürecini Dünya’daki şartlar dahilinde taklit eden nükleer füzyon, neredeyse sınırsız ve temiz bir enerji kaynağı olarak görülüyor. Ancak bu süreci sürdürülebilir ve kullanılabilir bir şekilde gerçekleştirmek büyük bir mühendislik gerektiriyor. Şu ana kadar Çin, ABD, Fransa, Rusya ve Güney Kore gibi az sayıda ülke füzyon konusunda temel aşamaları geçmeyi başardı.

Tam Boyutta Gör Çin, bu alandaki çalışmalarını hızlandırarak China Fusion Corp. adlı yeni bir ulusal füzyon şirketi kurdu ve CNNC ile Zhejiang Zheneng Electric Power Co.’dan 1,75 milyar yuan (yaklaşık 240 milyon dolar) yatırım aldı. Yatırımın, füzyon enerjisi üretimi için kullanılan tokamak cihazlarının geliştirilmesi ve uygulanmasına yönlendirildiği belirtiliyor. Tokamaklar, manyetik alanlar kullanarak aşırı ısınmış plazmayı kontrol altında tutmayı ve enerji üretmeyi hedefleyen sistemler arasında en umut vaat edenlerden biri olarak kabul ediliyor. Ancak ülke sadece tokamaklar için değil, dünyanın en büyük nükleer füzyon lazerini inşa ederek farklı tasarım tiplerini de araştırıyor.

Çin, füzyon enerjisinin yanı sıra geleneksel nükleer fisyon reaktörleri ve küçük modüler reaktörlerin üretimini de artırmayı planlıyor. CNNC’nin Genel Müdür Yardımcısı Xin Feng, önümüzdeki beş yıl içinde bu alandaki üretim kapasitesinin genişletileceğini belirtti.

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Çin, 2030 yılına kadar dünyanın en büyük nükleer reaktör filosuna sahip ülke olmayı hedefliyor. Ülkede 2022’den bu yana ortaya çıkan enerji kıtlığı nedeniyle her yıl ortalama 10 yeni reaktör onaylanıyor ve bu hızın 2030’a kadar devam etmesi bekleniyor. Çin’de halihazırda 29 reaktör inşa, 36 reaktör plan ve 158 reaktör ise öneri aşamasında bulunuyor. Bu büyüme, Çin’in karbon nötr olma hedeflerine ulaşmasına önemli katkı sağlayacak.

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Çin, 2050’ye kadar nükleer füzyonu ticarileştirmeyi hedefliyor