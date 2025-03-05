Çin, 2050’ye kadar nükleer füzyonu ticarileştirmeyi hedefliyor

Çin, ticari füzyona uzanıyor
Güneş ve diğer yıldızların enerji üretme sürecini Dünya’daki şartlar dahilinde taklit eden nükleer füzyon, neredeyse sınırsız ve temiz bir enerji kaynağı olarak görülüyor. Ancak bu süreci sürdürülebilir ve kullanılabilir bir şekilde gerçekleştirmek büyük bir mühendislik gerektiriyor. Şu ana kadar Çin, ABD, Fransa, Rusya ve Güney Kore gibi az sayıda ülke füzyon konusunda temel aşamaları geçmeyi başardı.
Çin, füzyon enerjisinin yanı sıra geleneksel nükleer fisyon reaktörleri ve küçük modüler reaktörlerin üretimini de artırmayı planlıyor. CNNC’nin Genel Müdür Yardımcısı Xin Feng, önümüzdeki beş yıl içinde bu alandaki üretim kapasitesinin genişletileceğini belirtti.
Çin, 2030 yılına kadar dünyanın en büyük nükleer reaktör filosuna sahip ülke olmayı hedefliyor. Ülkede 2022’den bu yana ortaya çıkan enerji kıtlığı nedeniyle her yıl ortalama 10 yeni reaktör onaylanıyor ve bu hızın 2030’a kadar devam etmesi bekleniyor. Çin’de halihazırda 29 reaktör inşa, 36 reaktör plan ve 158 reaktör ise öneri aşamasında bulunuyor. Bu büyüme, Çin’in karbon nötr olma hedeflerine ulaşmasına önemli katkı sağlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İzlerken gu-rur-lan-dım...
en son alacağım marka guncelleme yok ve telefon arada donuyor tecno spark 9 pro almıştım