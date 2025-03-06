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    Dünyanın ilk MWh ölçekli jeomekanik enerji depolama teknolojisi tamamlandı

    Quidnet Energy, patenti kendisine ait jeomekanik enerji depolama (GES) teknolojisinin ilk MWh ölçekli uygulamasını başarıyla test etti. Jeomekanik enerji depolama uzun süreli enerji güvencesi sunuyor.
    MWh ölçekli jeomekanik enerji depolama teknolojisi tamamlandı Tam Boyutta Gör
    Yenilenebilir enerji kaynaklarının baz yük üretimine entegre edilmesini sağlayacak düşük maliyetli uzun vadeli enerji depolama teknolojileri giderek daha fazla önem kazanıyor. Bu alandaki öncü şirketlerden biri olan Quidnet Energy, patenti kendisine ait jeomekanik enerji depolama (GES) teknolojisini ilk kez megawatt-saat (MWh) ölçeğinde başarıyla test ettiğini duyurdu.

    Su basınçlandırma ile elektrik depolama

    Houston merkezli şirket, geliştirdiği GES teknolojisiyle şebekedeki fazla elektriği kullanarak suyu yer altına basınçlı şekilde depoluyor. İhtiyaç duyulduğunda bu su, hidroelektrik türbinleri çalıştırarak tekrar elektrik üretiyor. Böylece, güneş ve rüzgar gibi kesintili yenilenebilir enerji kaynaklarının daha güvenilir ve sürekli hale gelmesi sağlanıyor.

    MWh ölçekli jeomekanik enerji depolama teknolojisi tamamlandı Tam Boyutta Gör
    Quidnet Energy, Houston’daki test sahasında MWh ölçeğinde fonksiyonel testler ve hızlandırılmış ömür testleri gerçekleştirdi. Şirketin açıklamasına göre, sistem neredeyse sıfır kendiliğinden boşalma ve kapasite kaybı ile çalışmayı başardı.

    Şirketin CEO’su Joe Zhou, bu testlerin GES teknolojisinin ticari ölçekli uygulamalara hazır olduğunu kanıtladığını belirterek şunları söyledi: “Bu performans ve ölçek düzeyine ulaşmak, GES teknolojisini geliştirmemizde önemli bir kilometre taşına işaret ediyor. Bu testler, elektrik şebekeleri endüstriyel elektrifikasyon ve yapay zeka veri merkezlerinden kaynaklanan hızlı yük artışıyla boğuşurken, depolama teknolojimizin ticari dağıtımlar için hazır olduğunu doğruluyor.”

    Yüzlerce saat enerji depolayabilir

    Şirketin kullandığı su basınçlandırma yöntemi, geleneksel sondaj ve inşaat teknolojilerine dayanıyor. CEO Zhou’ya göre, mevcut sistem 10 saatlik enerji depolama süresine sahip, ancak suyun depolandığı rezervuarın hacmine bağlı olarak onlarca hatta yüzlerce saate kadar uzatılabilir.

    Quidnet Energy, 2024 yılında Hunt Energy Network’ten 10 milyon dolarlık yatırım aldı ve testlerin tamamlanmasıyla birlikte şirketin Teksas’ta 300 MW’lık bir depolama ortaklığı için çalışmalarını hızlandıracağı belirtildi. 2015 yılında kurulan Quidnet Energy, bugüne kadar Bill Gates’in Breakthrough Energy girişimi ve Prime gibi yatırımcılardan toplamda 60 milyon dolar fon topladı.

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