Dünyanın ilk MWh ölçekli jeomekanik enerji depolama teknolojisi tamamlandı

Su basınçlandırma ile elektrik depolama
Houston merkezli şirket, geliştirdiği GES teknolojisiyle şebekedeki fazla elektriği kullanarak suyu yer altına basınçlı şekilde depoluyor. İhtiyaç duyulduğunda bu su, hidroelektrik türbinleri çalıştırarak tekrar elektrik üretiyor. Böylece, güneş ve rüzgar gibi kesintili yenilenebilir enerji kaynaklarının daha güvenilir ve sürekli hale gelmesi sağlanıyor.
Şirketin CEO’su Joe Zhou, bu testlerin GES teknolojisinin ticari ölçekli uygulamalara hazır olduğunu kanıtladığını belirterek şunları söyledi: “Bu performans ve ölçek düzeyine ulaşmak, GES teknolojisini geliştirmemizde önemli bir kilometre taşına işaret ediyor. Bu testler, elektrik şebekeleri endüstriyel elektrifikasyon ve yapay zeka veri merkezlerinden kaynaklanan hızlı yük artışıyla boğuşurken, depolama teknolojimizin ticari dağıtımlar için hazır olduğunu doğruluyor.”
Yüzlerce saat enerji depolayabilir
Şirketin kullandığı su basınçlandırma yöntemi, geleneksel sondaj ve inşaat teknolojilerine dayanıyor. CEO Zhou’ya göre, mevcut sistem 10 saatlik enerji depolama süresine sahip, ancak suyun depolandığı rezervuarın hacmine bağlı olarak onlarca hatta yüzlerce saate kadar uzatılabilir.
Quidnet Energy, 2024 yılında Hunt Energy Network’ten 10 milyon dolarlık yatırım aldı ve testlerin tamamlanmasıyla birlikte şirketin Teksas’ta 300 MW’lık bir depolama ortaklığı için çalışmalarını hızlandıracağı belirtildi. 2015 yılında kurulan Quidnet Energy, bugüne kadar Bill Gates’in Breakthrough Energy girişimi ve Prime gibi yatırımcılardan toplamda 60 milyon dolar fon topladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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