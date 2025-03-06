Şişecam'ın fotovoltaik yapı malzemeleri, temiz enerjiyi estetik tasarımlarla buluşturuyor

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Tam Boyutta Gör Yenilenebilir enerji konusunda Türkiye'nin öncü şirketlerinden olan Şişecam, bu alanda dikkat çekici işler ortaya koymaya devam ediyor. Şirketin son dönemdeki dikkat çekici projelerinden biri de Polonya merkezli ML System ile birlikte hayata geçirdiği Şişecam Charger oldu. Geçtiğimiz haftalarda BAU Fuarı'nda da sergilenen Şişecam Charger, binalarda temiz enerji üretimini estetik tasarımla birleştirerek sektöre yenilikçi çözümler sunmayı amaçlıyor.

Şişecam Charger ile Binaya Entegre Fotovoltaik (BIPV) Çözümler Hayata Geçiriliyor

BIPV (Binaya Entegre Fotovoltaik) teknolojisi, fotovoltaik sistemlerin çatı, cephe, ışıklık, spandrel cam gibi yapı elemanlarında hem yapı malzemesi hem de enerji üretim sistemi olarak görev yapmasını sağlıyor. Böylece güneş enerjisi doğrudan binanın yapısına entegre edilmiş fotovoltaik paneller tarafından elektiriğe dönüştürülüyor. Bu elektrik binanın enerji ihtiyacını karşılamak için kullanılabildiği gibi farklı amaçlar için de depolanabiliyor. Şişecam ve ML System ortaklığında geliştirilen Şişecam Charger, BIPV konusunda modern mimariye uygun çözümler sunuyor.

Bu yenilikçi çözümler, fosil yakıt tüketimini azaltırken karbon emisyonlarını düşürerek enerji maliyetlerinde tasarruf sağlıyor. Söz konusu teknoloji aynı zamanda binaların estetik ve fonksiyonel değerini artırarak sürdürülebilir mimariye de katkı sunuyor.

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Şişecam, ML System ile gerçekleştirdiği bu iş birliği sayesinde mimar ve tasarımcılara yenilikçi çözümleri projelerine entegre etme fırsatı sunuyor. Türkiye'de münhasır tedarikçi olarak faaliyet gösterecek olan şirket, yenilenebilir enerji kullanımını artırarak sürdürülebilir geleceğe katkı sağlamayı hedefliyor.

Şişecam ve ML System ortaklığında geliştirilen Şişecam Charger, bu yılın başında BAU 2025 Fuarı'nda tanıtıldı ve katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Şişecam, fuarda sürdürülebilirlik ve yenilikçi çözümlerini tanıtarak sektördeki iş ortaklarıyla güçlü iş birlikleri kurdu. Şirket, modern mimaride estetik ve işlevselliği bir araya getiren çözümlerle sektörde öncü olmaya devam edeceğini belirtiyor.

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