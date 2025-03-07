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    TUSAŞ ve ASPİLSAN, havacılık bataryası geliştirecek

    Savunma Sanayii Başkanlığı Sanayi Katılımı Offset Desteği Kapsamında TUSAŞ ve ASPİLSAN Enerji arasında havacılık batarya hücresinin geliştirilmesi ve üretilmesi sözleşmesi imzalandı.
    TUSAŞ ve ASPİLSAN, havacılık bataryası geliştirecek Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin önde gelen savunma ve havacılık firmalarından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ile batarya teknolojilerinde öncü konumda bulunan ASPİLSAN Enerji, Savunma Sanayii Başkanlığı Sanayi Katılımı Offset Desteği Programı kapsamında havacılık özelinde batarya hücresi geliştirilmesi ve üretilmesi konusunda önemli bir iş birliğine imza attı. Yapılan anlaşma ile Türkiye’nin havacılık bataryalarında yerlilik oranının arttırılması hedefleniyor.

    Kayseri’de üretilecek, havacılıkta kullanılacak

    ASPİLSAN Enerji’nin Kayseri’de bulunan Pil Üretim Tesisi’nde gerçekleştirilecek olan üretim süreci, Türkiye’nin havacılık ve savunma sanayisindeki yerlileştirme çalışmalarına önemli bir katkı sağlayacak. Bu anlaşma ile yerli imkanlarla geliştirilecek hücreler, başta hava platformları olmak üzere kritik pek çok savunma, havacılık ve uzay projelerinde kullanılacak.

    TUSAŞ ve ASPİLSAN, havacılık bataryası geliştirecek Tam Boyutta Gör
    Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, imzalanan sözleşme kapsamında yaptığı açıklamada bu stratejik iş birliğinin, savunma sanayisinde yerli ve milli teknolojilerin gelişimini hızlandıracağını, Türkiye’nin bağımsız üretim gücüne ve küresel rekabetçiliğine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

    TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin savunma ve havacılık alanındaki bağımsızlık yolculuğunda devrim niteliğinde bir adım attıklarını vurguladı: “Havacılık sanayisini şekillendiren tarihi bir adım atıyoruz. TUSAŞ olarak, ülkemizin milli savunma ve havacılık ekosistemine yön veren lider bir konumundayız. Gerçekleştirdiğimiz bu stratejik iş birliği, yalnızca bugünü değil, geleceği de güvence altına alıyor. Ülkemizin geleceğine yön verecek havacılık platformlarımızda kullanılacak yerli batarya ve hücre üretimi, Türkiye’yi dışa bağımlı bir ülke olmaktan çıkararak kendi kendine yetebilen bir güç haline getirecektir.”

    ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir ise “Nitelikli hücre üretiminin yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirilmesi stratejik öneme haizdir. Bu nedenle ülkemizin havacılık endüstrisi enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir üretim tesisi yatırım kararı alınmıştır. Bu iş birliği sayesinde, milli havacılık platformlarımızda kullanılacak bataryaları yerli hücreler ile üretmeyi hedefliyoruz.” dedi.

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    turkelvis 1 gün önce

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