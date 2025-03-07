TUSAŞ ve ASPİLSAN, havacılık bataryası geliştirecek

Kayseri’de üretilecek, havacılıkta kullanılacak
ASPİLSAN Enerji’nin Kayseri’de bulunan Pil Üretim Tesisi’nde gerçekleştirilecek olan üretim süreci, Türkiye’nin havacılık ve savunma sanayisindeki yerlileştirme çalışmalarına önemli bir katkı sağlayacak. Bu anlaşma ile yerli imkanlarla geliştirilecek hücreler, başta hava platformları olmak üzere kritik pek çok savunma, havacılık ve uzay projelerinde kullanılacak.
TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin savunma ve havacılık alanındaki bağımsızlık yolculuğunda devrim niteliğinde bir adım attıklarını vurguladı: “Havacılık sanayisini şekillendiren tarihi bir adım atıyoruz. TUSAŞ olarak, ülkemizin milli savunma ve havacılık ekosistemine yön veren lider bir konumundayız. Gerçekleştirdiğimiz bu stratejik iş birliği, yalnızca bugünü değil, geleceği de güvence altına alıyor. Ülkemizin geleceğine yön verecek havacılık platformlarımızda kullanılacak yerli batarya ve hücre üretimi, Türkiye’yi dışa bağımlı bir ülke olmaktan çıkararak kendi kendine yetebilen bir güç haline getirecektir.”
ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir ise “Nitelikli hücre üretiminin yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirilmesi stratejik öneme haizdir. Bu nedenle ülkemizin havacılık endüstrisi enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir üretim tesisi yatırım kararı alınmıştır. Bu iş birliği sayesinde, milli havacılık platformlarımızda kullanılacak bataryaları yerli hücreler ile üretmeyi hedefliyoruz.” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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