Türkiye, rüzgar enerjisinde 2024'ü Avrupa’da altıncı sırada tamamladı

Türkiye’nin ardından ise İtalya (12,9 GW), Hollanda (11,7 GW) ve ilk kez Polonya (10,2 GW), 10 GW'ın üzerinde kurulu rüzgar enerjisi kapasitesine sahip Avrupa ülkeleri olarak sıralanıyor.
Avrupa'nın toplam rüzgar enerjisi kurulu gücü 2024 sonunda 285 GW olarak hesaplandı. Bunun 248 GW'lık bölümünü karasal rüzgar santralleri, 37 GW' lık kısmını ise deniz üstü rüzgar santralleri oluşturdu.
Kara tabanlı rüzgar enerjisi artışında Türkiye üçüncü
WindEurope, Türkiye'de enerji bağımsızlığı gündemin üst sıralarında yer aldığını ve hem siyası hem de sosyal açıdan desteklendiğini belirtiyor. 2035'e kadar yılda en az 2 GW'lık YEKA hedefi belirleyen Türkiye, henüz 2025’in başlarında 1,2 GW'lık kara tabanlı rüzgarı enerjisi ihalesi düzenledi. Türkiye, GES ve RES'lere süper izin getirerek ihale ve onay sürecini 32 ile 42 aydan 3 ile 6 aya kadar indirmeyi de planlıyor.
Türkiye, 2035 yılına kadar olan dönemi kapsayan Ulusal Enerji Planı kapsamında 5 GW deniz üstü, 24,6 kara üstü olmak üzere toplam 29,6 GW rüzgar hedefi belirlemiş durumda. Rapor ise Türkiye’nin 2030 yılına kadar 12,5 GW daha kara rüzgarı ekleyerek toplamda 26 GW'tan fazla kara rüzgar enerjisi kapasitesine ulaşacağını öngörüyor.