Türkiye, rüzgar enerjisinde 2024'ü Avrupa’da altıncı sırada tamamladı

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Tam Boyutta Gör Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği WindEurope tarafından hazırlanan rapora göre Avrupa’da 2024 yılında 16,4 GW yeni rüzgar enerjisi kapasitesi kuruldu. Avrupa Birliği bunun 12,9 GW'ını kurarak aslan payını aldı. Öte yandan inşa edilen yeni rüzgar kapasitesinin yüzde 84’ü kara tabanlı oldu. Açık deniz rüzgar enerjisinde ise 2,6 GW’lık yeni kapasite şebekeye bağlandı. Türkiye ise rüzgar enerjisinde Avrupa’da önemli aktörlerden birisi oldu.

Rüzgarda Türkiye altıncı

Tam Boyutta Gör Türkiye, rüzgar enerjisinde toplam kurulu güç açısından Avrupa’da altıncı oldu. Rapora göre Türkiye, 13,8 GW kapasite ile Almanya (72,7 GW), Birleşik Krallık (31,6 GW), İspanya, (31,2 GW), Fransa (24,4 GW), İsveç’i (17,2 GW) takip etti. İlk sıralarda yer alan bu altı ülke, Avrupa'daki toplam kurulu kapasitenin üçte ikisini oluşturuyor.

Türkiye’nin ardından ise İtalya (12,9 GW), Hollanda (11,7 GW) ve ilk kez Polonya (10,2 GW), 10 GW'ın üzerinde kurulu rüzgar enerjisi kapasitesine sahip Avrupa ülkeleri olarak sıralanıyor.

Avrupa'nın toplam rüzgar enerjisi kurulu gücü 2024 sonunda 285 GW olarak hesaplandı. Bunun 248 GW'lık bölümünü karasal rüzgar santralleri, 37 GW' lık kısmını ise deniz üstü rüzgar santralleri oluşturdu.

Kara tabanlı rüzgar enerjisi artışında Türkiye üçüncü

Tam Boyutta Gör 2024 yılında yeni eklenen rüzgar kapasitesine bakıldığında ise Avrupa’da 16,4 GW’lık kapasite eklendiği görülüyor. Kara tabanlı yeni rüzgar enerjisi kurulumunda Almanya, 3.3 GW ile birinci olurken onu Finlandiya (1.4 GW), Türkiye (1.3 GW), İspanya (1.2 GW), Fransa (1.1 GW) ve İsveç (1 GW) takip etti. Yukarıdaki tabloya bakılacak olursa Türkiye'de açık deniz rüzgar türbini olmadığı görülebilir. Ember verilerine göre Türkiye'nin deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyeli 75 GW olarak tahmin ediliyor.

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WindEurope, Türkiye'de enerji bağımsızlığı gündemin üst sıralarında yer aldığını ve hem siyası hem de sosyal açıdan desteklendiğini belirtiyor. 2035'e kadar yılda en az 2 GW'lık YEKA hedefi belirleyen Türkiye, henüz 2025’in başlarında 1,2 GW'lık kara tabanlı rüzgarı enerjisi ihalesi düzenledi. Türkiye, GES ve RES'lere süper izin getirerek ihale ve onay sürecini 32 ile 42 aydan 3 ile 6 aya kadar indirmeyi de planlıyor.

Türkiye, 2035 yılına kadar olan dönemi kapsayan Ulusal Enerji Planı kapsamında 5 GW deniz üstü, 24,6 kara üstü olmak üzere toplam 29,6 GW rüzgar hedefi belirlemiş durumda. Rapor ise Türkiye’nin 2030 yılına kadar 12,5 GW daha kara rüzgarı ekleyerek toplamda 26 GW'tan fazla kara rüzgar enerjisi kapasitesine ulaşacağını öngörüyor.

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