Yüzer rüzgar türbinlerinin kurulum maliyetini düşürecek yeni bir proje hayata geçiriliyor

Tam Boyutta Gör Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesi ABD'deki rüzgar enerjisi atılımına büyük darbe indirmiş olsa da Amerikalı şirketler bu alanda dikkat çekici işler ortaya koymaya devam ediyorlar. Bunun son örneği de ECO TLP oldu. Kaliforniya merkezli yeni bir girişim olan ECO TLP, yeni geliştirdiği yüzer rüzgar türbini projesiyle dikkat çekmeyi başardı.

ECO TLP'nin Hollandalı mühendislik firması Mocean Offshore ve Britanyalı sürdürülebilir enerji girişimi Arup International Projects ile birlikte geliştirdiği yüzer rüzgar türbini prototipi, inceleme ve sertifika sürecini tamamladı. Trump Beyaz Saray'da olduğu sürece bu türbinlerin ABD'de kurulması zor görünüyor ama ECO TLP yüzer rüzgar türbinlerini ABD sınırlarının çok ötesinde de kurabilir. Bu projenin güvenilir olduğunu tescilleyen FEED sertifikasını alması, şirketin dünyanın dört bir yanında bu proje için onay almasını kolaylaştıracaktır.

ECO TLP'nin Yüzer Rüzgar Türbini, Benzer Yapılardan Daha Az Yer Kaplıyor

ECO TLP'nin tasarımı, yüzer yapılar için kullanılan geleneksel yöntemlerden farklı bir yaklaşım sunuyor. Geleneksel yüzer platformlar rüzgar türbinini dengelemek için ek yapılara ihtiyaç duyarken, ECO TLP'nin tasarımı tek bir silindirik beton temel kullanıyor. Bu silindirik beton yapı, kayar kalıpla döküm yöntemi ile üretiliyor. Yapıyı dengelemek ve sabitlemek içinse kütle ağırlıklı ankrajlar kullanılıyor. Bu tasarım, gerilim-bacaklı bağlama sistemiyle desteklenerek su üzerinde daha stabil bir yapı sağlıyor. Geleneksel çelik kolonlu yüzer platformlarla kıyaslandığında, bu sistem daha az yer kaplıyor ve deniz tabanına daha az yük bindiriyor. Böylece çevresel etkisi daha düşük ve daha verimli bir çözüm sunuyor.

ECO TLP'nin 15 MW ve üzeri kapasiteye sahip yeni nesil rüzgar türbinlerini destekleyecek şekilde geliştirildiği sistemi, daha az yer kaplamasının yanı sıra, açık deniz rüzgar türbinlerinin kurulumu için daha pratik bir çözüm de sunuyor. 250 ila 2000 metre arasındaki derinliklerde çalışabilecek şekilde tasarlanan sistem, kurulum sürecini hızlandırarak operasyonel verimliliği artırıyor. Geleneksel yöntemlere kıyasla daha kolay monte edilebilen bu yapının, açık deniz rüzgar enerjisi projelerinin maliyetini düşürmeye ve uygulama süresini kısaltmaya yardımcı olacağı söyleniyor. Tabii bunun doğru olup olmadığını ilk türbinlerin kurulumu tamamlandığında göreceğiz.

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Rüzgar Türbininin Beton Temeli, Yapay Resif ve Karbon Yutağı Olarak da İşlev Görecek

ECO TLP'nin yüzer rüzgar türbini için tasarladığı beton temel, çok amaçlı bir yapı olarak görev görecek. Çünkü rüzgar türbini için kullanılan beton temel yalnızca platformun yapısal desteğini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda yapay resif ve karbon yutağı işlevi de görüyor. Bu da, ECO TLP'nin son dönemde yaygınlaşan negatif karbon betonunu kullanmayı planladığını gösteriyor. Bu sayede, hem deniz ekosistemine katkı sağlanacak hem de karbon emisyonları azaltılarak çevresel sürdürülebilirlik desteklenmiş olacak. Bu temelin aynı zaman sıkıştırılmış enerji ve yeşil yakıt depolama sistemi olarak da kullanılabileceği belirtiliyor ki bu da ECO TLP'nin son dönemde yükselen açık deniz yeşil hidrojen endüstrisinde de fırsatlar aradığına işaret ediyor.

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