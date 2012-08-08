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Panasonic Lumix DMC-GF5 video inceleme

7 yıl
36,4b
1
Fotoğraf Makineleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bu videomuzda Panasonic'in aynasız tasarımlı SLR fotoğraf makinesi Lumix DMC-GF5'i inceliyoruz. Özellikle 0.09 saniyelik otomatik odaklanma hızıyla bu konuda dünyanın en hızlısı olan Lumix DMC-GF5, merak edilen yönleriyle bu videoda.
Video incelemedeki fotoğrafların tam boyutlu hallerini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. 
NOT: Dosya boyutu 300MB

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jiddi 7 yıl en beğenilen
Çekilen örnek fotoğrafları videoda değil de burada paylaşsanız da bakabilsek keşke.
Güzel inceleme olmuş...
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LesEnfantsTerribles 7 yıl
Öncelikle herkese merhaba, bende kisisel olarak fotoğrafçılıkla ilgilendiğim için bu tür incelemelerde tam boyutlu orjinal fotoğrafların veya %100 Crop adı verilen kesitlerin yer alması gerektiğini biliyorum :) Gün içinde incelemenin altına video ve fotoğraf örneklerine erişebileceğiniz bir link koyacağım.
Şunu da belirtmek isterim ki bu incelemede veya başka incelemelerde kesinlikle taraflı veya yanlı bir bakış açımız yoktur ve olmayacak :)
Herkese iyi günler
Kaan
Öncelikle herkese merhaba, bende kisisel olarak fotoğrafçılıkla ilgilendiğim için bu tür incelemelerde tam boyutlu orjinal fotoğrafların veya %100 Crop adı ver...
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Yanıtla +7
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sadakad 6 yıl
lcd ekran varken vizöre ne gerek varmış.
sen git çinmalı telefonundaki 1.3 vga kameranla fotoğrafını videonu çek.kimseyede bişey söylemeki cehaletini anlamasınlar.
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hellstar71 7 yıl
Optik vizörü olmayan makineyi ,fotoğrafçılıkla ilgilenen adam kullanmaz.Daha düne kadar foto bilgisi megapixelden öteye gidemeyen,kadraj yazmasını beceremeyen tipler de ahkam kesiyor ya pes !
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ayee 6 yıl hellstar71
hellstar71

Optik vizörü olmayan makineyi ,fotoğrafçılıkla ilgilenen adam kullanmaz.Daha düne kadar foto bilgisi megapixelden öteye gidemeyen,kadraj yazmasını beceremeyen tipler de ahkam kesiyor ya pes !

Tamam belki bir nebze haklı olabilirsin ama ilerleyen teknolojide neler değişiyor emin ol vizör de değişecektir micro four thirds kameralar çıktığında bu olmaz bu tutmaz diyen çoktu ama ama sizde biliyorsunuzdur ki bütün firmalar artık aynasıza yönelmeye başladıdeğişmez dediğimiz neler değişti zamanında Panasonic dijital hafıza kartlı kameraları çıkardığındada vardı bu tip yaygaralar olmaz olamaz diye (diğer firmalardan) ama şimdi karşı olan bütün firmalar filimliyi üretmiyor neticede diyeceğim şuki idaalı konuşmamak lazım zamanla herşey değişir vizör gider lcd gelir falan filan vb..Kalın sağlıcakla kolay gelsin..
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burkak 7 yıl
Dedemden kalma Zenit 12xp bunu deklanşör sesiyle döver :D
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a.f.y. 7 yıl
inceleme için teşekkürler,
devamını bekliyoruz.
donanım haberin inceleme çizgisini beğeniyorum. Bir çok siteden çok daha tarafsız.
Birde arkadaşlar; her video nun altındaki yorumlara bakıyorumda; bazı arkadaşlar özellikle kendini ön plana çıkarma adına ukalalık yapıyorlar veya bilmiş görünmek adına, her ne içinse artık ...
Yapmayın gerçekten komik oluyorsunuz.
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synchro 7 yıl
Olympus e-p2'den sonra sınıfında çıkan modellerin hiçbirini beğenemedim malesef, inceleme güzel olmuş dh'de böyle incelemeler görmek hoş

Yalnız bi önerim olcak : Digitalrev tarzında video, stevehuff tarzında da yazı incelemeleri yapılsa daha çok tutulur bence inanın onları işi olmayan bile izliyor... :D
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bafbaf 7 yıl
Kaanın anlattığı teknik detayı şu makineyi yapan mühendislerden çoğu bilmiyordur heralde :)
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megablaster 7 yıl
Videoya girişte 8. saniyede Panaconic yazıyor doğrusu Panasonic :)
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LesEnfantsTerribles 7 yıl
Herkese tekrardan merhaba, video incelemenin hemen altında örnek fotoğrafları indirebileceğiniz bir link yer alıyor. Bunun dışında ilk defa fotoğraf makinesi incelemesi yapmış olduğum için eksik veya hataların olması normal tabi bu konuda sizlerin geri dönüşleri ilerleyen dönemde yapacagım incelemeler için yol gösterici olacaktır.
Bahsettiğim gibi şahsen fotoğrafçılıkla yakından ilgili olduğum için bu tür içeriklerin artması taraftarıyım buna ek olarak, kişisel fikrim optik vizörden bakıp lens üzerinden elle yapılan odaklamanın verdiği tadı aynasız SLR makinelerin veremeyeceği yönünde olacak. Taşınabilirlik konusunda giriş seviyesi DSLR modellerine göre son derece üstün olan bu modellerin kişiye vereceği haz konusunda ne kadar başarılı olacağıysa tartışmaya açık bir nokta.
Herkese iyi akşamlar
Kaan
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DH Misafiri 7 yıl
aspirin_00
DH Misafiri
aspirin_00şimdiye kadar aynasız model çıkarmamaları çok saçmaydı 3 inç lik ekran olduğu halde kim vizörden bakar ki
Fotoğraf ve Fotoğrafçılık ile alakası olmayan bir kişinden yorum... Ayrıca bir teknoloji sitesinde fotoğraf makinesi incelemesi o da ayrı bir gariplik, fazla bir şey beklememek lazım ama fena da olmamış...
bilgin varsa açıkla da bilmeyenler öğrensin... neymiş sebebi ? dün digital fotoğraf makinalarana karşı olan prof. takımcıkları bugün bakıyorum ellerinde digitalleri düşürmüyorlar... belli ki fotoğrafçılığın senin teknolojiden ne kadar uzak olduğunu gösteriyor... yarın öbürgün piyasadan aynalı makinalar kalktığında o zaman görürüm... Çok bilmiş.

Komik, aynasız makine optik vizörü olmayan makine demektir! Teknoloji meraklılarının yaptığı yanlışlardan birisi her konuya ve özellikle fotoğrafçılığa sadece teknoloji penceresinden bakmaları.
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cihantr 7 yıl
INTRO DA PANACONIC YAZILMIS
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ayhan_eee 7 yıl
İnceleme için teşekkürler.Bu tarzdaki ilk inceleme neredeyse.Belki ileride belirli konuklar alarak,belki forumdaki fotoğraf bölmünden, daha da ilerletilebilir.

NOT:Ben fotoğraf bölümü serttir demiştim


Tekrar elinize sağlık
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çekomastik 7 yıl
Şahsen bu fiyatlara aynalı makine alabilmek varken bu cihazlara hayatta para vermem, alana saygı duyarım o ayrı:)
Yukarıda bir arkadaş ekrandan fotoğraf çekmek varken vizör gereksiz demiş, aynalı DSLR makina ile sadece birkaç fotoğraf çeksin o zaman vizörün ve manuel zoom'un fotoğrafçılık için ne kadar gerekli olduğunu anlar.
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