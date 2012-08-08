Panasonic Lumix DMC-GF5 video inceleme

Bu videomuzda Panasonic'in aynasız tasarımlı SLR fotoğraf makinesi Lumix DMC-GF5'i inceliyoruz. Özellikle 0.09 saniyelik otomatik odaklanma hızıyla bu konuda dünyanın en hızlısı olan Lumix DMC-GF5, merak edilen yönleriyle bu videoda.

Video incelemedeki fotoğrafların tam boyutlu hallerini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

NOT: Dosya boyutu 300MB

