Panasonic Lumix DMC-GF5 video inceleme

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bu videomuzda Panasonic'in aynasız tasarımlı SLR fotoğraf makinesi Lumix DMC-GF5'i inceliyoruz. Özellikle 0.09 saniyelik otomatik odaklanma hızıyla bu konuda dünyanın en hızlısı olan Lumix DMC-GF5, merak edilen yönleriyle bu videoda.
Video incelemedeki fotoğrafların tam boyutlu hallerini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.
NOT: Dosya boyutu 300MB
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Güzel inceleme olmuş...
Şunu da belirtmek isterim ki bu incelemede veya başka incelemelerde kesinlikle taraflı veya yanlı bir bakış açımız yoktur ve olmayacak :)
Herkese iyi günler
Kaan