Panasonic TX-L42E30E 42" LCD TV video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
|Ancak Game mode ile denediğimde panel Samy/LGE/Phil ve diğer panellerden daha hızlıdır! ancak ben yinede Gamer lara
|bende sıfır TX-L37E30E var. Satıyorum. mciftcibasi@yahoo.com
|LCD'deki favorim Panasonic yapmış yine.
|Sıradan bir cihaz.Panel konusunda en iyisi değil ama iyilerden biridir panasonic.
|bu videolarda oyun gösterilirken köşede oyunun ismini yazsanız bizler için hoş bir kolaylık olur
|Hic risk almaya gerek yok samsung dururken Panasonic almam sahsen
artcraft35Ehlikaİncelemede gösterilen oyunun adı nedir.crysis 2
Gösterilen oyun Crysis 2 değil, Killzone 3'tür.
Ehlika
crysis 2
|İncelemede gösterilen oyunun adı nedir.
albani
yaptığınız yorumun her satırını okudum. Acaba firma yetkilileri de sizin bu yorumu okur mu bilmiyorum ama içten içe isyanınız detaylı şekilde belirtilmiş... Eminim ki incelemeyi hazırlayan DH ekibi de yorumunuzu okuduğunda bi "hoppaallaaaa" demiştir...
|sağlam açıklama
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İmzanda görüldüğü üzere bu paneli bende kullanıyorum 37" olarak
-Modül IPS-PRO tipidir(Alpha değil,ancak Pany bunu genelde IPS-Alpha/Japan olarak vermesine ayrıca öylede değildir!)
-IPS/Japan tipli bu Modüllerin tercih edileni ve daha performanslı olanları ise 32/37 olup 42 değildir!!(burası teknik olarak farklı
olduğu için geçiyorum!)
-IPS-Alpha diye lanse edilen Modüllerin 42" leri ve düşük/giriş seviyeli panellerindekiler ise IPS-Japan olmayıp,Çek/Çin/Malezya
Fabrikalarından üretilen daha ucuz maliyetli ve o bildiğimiz IPS-Japan gibi Modüller kesinlikle değildir!!!
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-200Hz sallama değerdir ve panel sadece 100Hz Baclight scan yapabilmektedir (50x2)SW den diğer çoğu başka Marka panellerde olduğu
gibi yazılımsal 200Hz dir ve bunun panelin "Motionhandling" performansına hiç bir etkisi yoktur!
-Input-LAG yukarıda 50ms bulunmuş ama biz 65ms ye kadar ölçümledik!! Gamer lar için fazla hızlı panel değildir! ancak standard
mode çalışmasında 45-65ms ile fazla sorun çıkarmadan resim işleniyor!
Bluring efektini görebiliyorsunuz(bu Latency değerindeki panellerin tümünde bunu görürsünüz,ama çoğu insan göremeyebilir!)
Game mode ile input-LAG 25-30ms lere kadar düşebiliyor ancak neticede 2xframe kayıp vardır!
-Bu paneller benim gibi meraklısına veya Pany yi bilenlere hitap eder,en azından fiyatı itibarıyla zaten diğer Markalardan alternatifiniz vardır!
-TR de Pany LCD ler hiç bilinmez hatta dışarda da hiç bilinmez diyebilirim zaten dünyada bildiğimiz Markalar arasından da en az satılan
TFT-LCD panel Pany lerdir,2007 den Pany bir daha o seviyelerde kaliteli/performanslı TFT-LCD "üretemedi"(bunuda geçmişte Pany
LCD kullanan bizler çok iyi biliriz!)
-Eskiden kullanılan vede tercih edilen Modül IPS-Alpha/Pro-"JAPAN" olanı idi ve sadece 32/37 idi bu serideki paneller!!! 42 çok farklıdır!!
-Ben paneli detaylı inceleyip,başlık açacaktım ama bunu değmeyecek sıradan bir panel olduğu vede alıcısı pek olmadığı için bundan vazgeçtim!
zaten incelenecek(prof.manada)panelde hiç bir şey yoktur!!!
Sebebine gelirsem;
-Bir panelde(TFT-LCD)olmazsa olmaz "Baclight" ayarıdır ve bu ayar bu panelde yoktur inanılmaz bir hata ve kullanıcılarıda
resmen "enayi" yerine koymaktır!!!
Bunu adamlar Contrast ile hesapta ayarlıyorlar,ama bu sadece komik bir durumdur
-Backlight-bleeding bu panellerde "genelde" sağ-sol alt köşelerden olmaktadır!!
Mura efekti yoktur(Clouding);ayrıca sağ-sol yan kenarlardan da hafif bleed efekti yine vardır/olabiliyor!
Screen-uniformity yine iyi değildir(genelde böyledir Pany TFT-LCD lerde)
Benim panelde de azda olsa vardır ama bu efektler bende resim/ton seviyesini bozmamaktadır!
-Gelişmiş ayarlarda hiç bir şey yok,çünkü gerçekten o bölüm yok (halbuki DT30/35* lerde vardır son derece gelişmiş ayarlar/konumlar)
*DT30/35 Serisi;2011 Model Pany TFT-LCD lerin Hi-End tek serisidir,ama bu Pany/TR "iş bilmeyenleri"(bunuda okusun ltf varsa firma ilgilisi veya
DH Yöneticileri(en başta Mesut Bey vede mümkünse sorsunlar Pany/TR ye neden 2009 dan beri Hi-End TFT-LCD panelleri getirmiyorlar diye!!!)
DT3x Serisi,yabancı yorumlar/notlar v.s olarak çok iyi değerlendirmeler almıştır,panel ayrıca 3D desteklidir+Local-dimming özelliği vardır
ve son derece gelişmiş ayarlara sahiptir;tek sorunu "pahalı" olmasıdır,ancak bu panelleride zaten bileni ve meraklısı almaktadır dışarda!
-Neyseki panel Default değerlerde,oldukça düzgün geliyor da vaziyeti bir yere kadar kurtarıyor yada idare ediyor!
-Belirtilen geniş izleme açısıda doğru değildir,bunlar eski IPS-Japan Modüllerde böyle idi!!
-Siyahlar yetersiz(veya yeterli dense bile..)ancak "total black works" dediğimiz;karanlık sahne çalışmalarında durum iyi değil!!!
Siyah detaylarıda hiç iyi değil!!!(IPS den kaynaklanan klasik sıkıntı söz konusu olsada paneldeki gelişmiş ayarlar yetersiz olduğu için
Siyahlar konusunda durum hiçte iyi değildir!)
-ANSI(Native)Contrast çok düşük!!ancak bunu bir yere kadar panel kompanse etsede yetersiz kalıyor(IPS faktörü sebebiyle+ayarlar sebebiyle)
-SD yayınlar,genelde iyi değil! panel sistem olarak SD işlemesinde yetersiz kalıyor(bu olay genelde tüm Pany PDP/LCD panellerinde böyledir)
Ancak iyi bir Receiver ile;SD ler oldukça iyi hale geliyor ve ben imzamda görülen Kati912 ve Humi2000 ile denedim,ayrıca Humi 5400 ilede denedim!
şu anda da panele Humi2000 bağlıdır(bir kaç tanede bana göre dandik diye nitelendirdiğim Receiver ilede denedim ama durum iyi değildi!!)
-HD lerde panel çok iyi natural/mat/soft gayet güzel resim alınabiliyor(Default değerler ile bile) vivid/sature sevenler için panel bunlara hitap etmez
(ext.cihazlardan)
-SD-DVD de oldukça iyi
-BD/HD-DVD de çok iyi
Kısaca panel HD de çok iyi ve Default ayarlarla çok iyi resim elde ediliyor;SD lerde ise video kalitesi yüksek bir Receiver ihtiyacı durumu söz konusudur!
-Film cadance(ritm algılama)genelde yine Pany lerde iyi değildir!! Avrupa PAL da durum böyle iken Japan/USA NTSC de cadance işlemi başarılıdır denilebilir!
-Stream-media uygulaması>>"FILM" lerde ise SDTV lerde iyi değil,hatta bazı Filmlerde iyice çuvallıyor(çözünürlülük+bit-rate sebebiyle,Receiver
çok iyi olsada durum yinede böyledir!) HDTV de durum daha iyi ancak yine Receiver faktörü öne çıkıyor!
-Monitör uygulaması(ben paneli asıl bunun için kullanıyorum);Test kalitesi oldukça tatminkar,ebatta 37 olduğu için falso yapmıyor hiç!
-Panelin SM sine girip bazı ayarlara henüz bakmadım! örneğin Lock/Clear bölümler ne durumda veya varmı veya hidden bölümler varmı,
bunları bilmiyorum,dolayısıyla şimdilik Default ayarlar ile idare ediyorum
-Cinema ve True Cinema ayarlarıda Default olarak fena değil,zaten fazla oynama imkanıda yok!!
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Panelin "diğer özellikler" dediğim işleriyle benim işim genelde hiç olmaz ve bakmam bile;
örneğin MKV/DTS desteği vardır,elimdeki çeşitli formattaki HD clipleri denedim .MOV hariç hepsini açıyor!
Internet özelliği var ve çeşitli uygulamalar bulunuyor ama bunlara şöyle bir baktım,işim yok bunlarlada
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Pany nin TFT-LCD leri oldukça farklıdır ve Hi-End leri hariç ki bunlarda TR de yoktur,diğer panelleri için başka alternatiflere
bakabilirsiniz,ayrıca ucuzda değildir bu paneller!!
Ebat olarakta zaten 32/37/42 bulunmaktadır(ve 32" den düşük ebatlar ama bunlarda TR de yoktur bildiğim kadarıyla)
Ben 3 senedir Pany/TR den Hi-End LCD leri bekliyorum ama onlarda "ısrarla" bunları ithal etmiyorlar;sanırım pahalı diye!!
Ancak böyle bir zihniyet olamaz,hem siz Pany-Japan olarak üretici bazından TR de bulunacaksınız hemde seriler eksik!!!
Pahalı olsa bile hi bu bahsettiğim paneller pahalıdır ve bu sebebten Avrupada bile(USA/Canada dahil) eleştiri alsada yinede
bu paneller o piyasalarda bulunmaktadır!
Ama az getirirsiniz,bu kadar basit yokdemek ne demek veya gelmiyecek demek ne demektir!!
Zaten bu panelleri 50/100 veya 200 tane getireceksiniz,binlerce değilki,o getirilenleride ben tek başıma sattırırım zaten++
Selamlar
CAN