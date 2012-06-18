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Panasonic Toughbook CF-19, Ivy Bridge işlemci ve Magnezyum kasa ile geliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,7b
1
20
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Panasonic ikonik Toughbook serisi dizüstü bilgisayarlarını, Intel'in yeni nesil Ivy Bridge platformu ile güncelliyor. Endüstriyel kullanım alanları için geliştirilen yüksek dayanıklı gövdeye sahip dizüstü bilgisayarların oluşturduğu Toughbook serisindeki CF-19 modeli, magnezyumdan imal edilen kasasının içerisinde 3.3GHz'de çalışan Ivy Bridge Core i5 işlemci kullanıyor. 
10.1-inç boyutundaki ekranı  açık hava kullanımında yani güneş ışığı altında en yüksek deneyim için 6000nit parlaklık sunan CF-19, ekran kartı olarak işlemciye entegre HD 4000 grafik birimini kullanıyor. Bu  sayede DirectX 11 desteği de sunan dizüstü bilgisayar, depolama sürücüsü olarak 500GB kapasiteli sabit disk ile gelirken, dileyen kullanıcılara  SSD güncelleme alternatifi de sunuluyor.
USB 2.0 ile birlikte USB 3.0 portuna da sahip olan dizüstü bilgisayar, görece eski cihazların bağlanabilmesi için seri portu da bünyesinde barındırıyor. Bu önemli zira Toughbook serisine adapte olmuş çok sayıda kurum, ellerindeki cihazları yeni model Toughbook'lar ile de kullanabiliyorlar. Her yerden internet erişimi için HSPA+ genişbant internet donanımı da sunan sistem, "concealed mode" özelliği ile özel ortamlarda gizlilik için arka aydınlatma, durum LED'leri, hoparlörler ve 3G/WiFi/Bluetooth gibi tüm iletişim özelliklerini devre dışı bırakabiliyor.
Amerikan Ordusu'nun MIL STF 810G standartlarını sağlayan dizüstü bilgisayar, toza,darbeye ve ısıya dayanıklı bir yapı sergiliyor. Olası hırsızlıklara karşı Intel'in anti-theft teknolojisi ile tercih edilebilen Panasonic Toughbook CF-19, Temmuz ayında 2950 Avro'dan başlayan fiyatlarla sunulacak.
 
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V4LKyR 7 yıl en beğenilen
bocekgrafik
Sağlamlığı haricindeki özellikleri tırt. Bu kadar pahalı bir cihazda daha iyi özellikler olmalıydı. O sebeple yaklaşık 3000 avro edecek hiçbir tarafı yok bunun. Türkiye fiyatı da en az 7000 TL olur herhalde; gelirse tabi.

Bu ürünün hitap ettiği müşteri sınıfı ile ilgili yeterli bilgiye sahip olduğunuzu düşünmüyorum.
bocekgrafikSağlamlığı haricindeki özellikleri tırt. Bu kadar pahalı bir cihazda daha iyi özellikler olmalıydı. O sebeple yaklaşık 3000 avro ede...
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zmnpls 5 yıl
Cf-18 için harddisk lazim. En az 60 GB olmali. Cikma da olur ama sağlam ve sorunsuz olmali. Pm atin bekliyorum
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Captain_Ivy 5 yıl
konu hortlamış amaçsızca bi mesaj yüzüdünden
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Drakoid 6 yıl
6000 nit mi floresan isik olarak mi kullanacaklar onu?
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belgarion 6 yıl
kuruma 20 den fazla bu cihazdan aldık. gayette mennunum. arazide çalışırken düştü , kırıldı derdi yok. önceden dizüstününe birşey olmayacak diye canımız çıkıyordu. bunu ise yağmur çamur dinlemeden kullanıyorsun.
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Pardus Linux 7 yıl
İlginç bir görünümü var ama hitap ettiği kesim sağlamlık isteyenler o belli...
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ATLANTIS 7 yıl
valla bende bi eskı modelı var cf-18 santiye lerde oto servislerinde sahada calısan teknik elemanlarda gorebilirsiniz yani oldukcada fazla sayıda turk ordusundada var tabı dogal olarak
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DH Misafiri 7 yıl
Babam kullanıyordu bir ara. Kesinlikle muhteşem. Havuza düşürdüğümü hatırıyorum. Hiçbişey olmamıştı.
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ObjektifPoint.Net 7 yıl
bocekgrafik
Sağlamlığı haricindeki özellikleri tırt. Bu kadar pahalı bir cihazda daha iyi özellikler olmalıydı. O sebeple yaklaşık 3000 avro edecek hiçbir tarafı yok bunun. Türkiye fiyatı da en az 7000 TL olur herhalde; gelirse tabi.

Türkiye'ye gelirse facebook'a girmek için mi alacaksın...Türkiye'ye gelirse satılmaz askeri amaç için kullanılabilir mesela...
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Glukhovsky 7 yıl
bocekgrafik
Sağlamlığı haricindeki özellikleri tırt. Bu kadar pahalı bir cihazda daha iyi özellikler olmalıydı. O sebeple yaklaşık 3000 avro edecek hiçbir tarafı yok bunun. Türkiye fiyatı da en az 7000 TL olur herhalde; gelirse tabi.

Alanlar, bunu ultra detay oyun oynamak için veya render yapmak için almıyorlar.
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demo11 7 yıl
Taş gibi Cihaz ve özellikleride makul.
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cgdincer 7 yıl
bocekgrafik
V4LKyR Bu ürünün hitap ettiği müşteri sınıfı ile ilgili yeterli bilgiye sahip olduğunuzu düşünmüyorum.
Açıkla da öğrenelim o zaman. Taş atıp kaçmak yok öyle. Bana kalkıpta şimdi Sadece güvenlik görevlileri için yapıldı. deme. Öyle bile olsa, yine de zayıf bence. Bunlar, oyun oynanmak için kullanılmayacağı için, içindeki GPUnun düşük model olmasında bir beis yok ama.

verilerini kaybettiğin zaman kurtarmak için 10bin dolar ödersin hemde vaktinden olursun. Sonunda hangisi ucuz oldu hesabı sen yap ?
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bocekgrafik 7 yıl
V4LKyR

Bu ürünün hitap ettiği müşteri sınıfı ile ilgili yeterli bilgiye sahip olduğunuzu düşünmüyorum.


Açıkla da öğrenelim o zaman. Taş atıp kaçmak yok öyle. Bana kalkıpta şimdi "Sadece güvenlik görevlileri için yapıldı." deme. Öyle bile olsa, yine de zayıf bence. Bunlar, oyun oynanmak için kullanılmayacağı için, içindeki GPU'nun düşük model olmasında bir beis yok ama.
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MxFxOx 7 yıl
bu ürün son kullanıcı için değil ABD ordusu için yapılmış normal özelliklerini eleştirmenin bir anlamı yok sağlamlık ön planda
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