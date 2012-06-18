Panasonic Toughbook CF-19, Ivy Bridge işlemci ve Magnezyum kasa ile geliyor

Panasonic ikonik Toughbook serisi dizüstü bilgisayarlarını, Intel'in yeni nesil Ivy Bridge platformu ile güncelliyor. Endüstriyel kullanım alanları için geliştirilen yüksek dayanıklı gövdeye sahip dizüstü bilgisayarların oluşturduğu Toughbook serisindeki CF-19 modeli, magnezyumdan imal edilen kasasının içerisinde 3.3GHz'de çalışan Ivy Bridge Core i5 işlemci kullanıyor.

10.1-inç boyutundaki ekranı açık hava kullanımında yani güneş ışığı altında en yüksek deneyim için 6000nit parlaklık sunan CF-19, ekran kartı olarak işlemciye entegre HD 4000 grafik birimini kullanıyor. Bu sayede DirectX 11 desteği de sunan dizüstü bilgisayar, depolama sürücüsü olarak 500GB kapasiteli sabit disk ile gelirken, dileyen kullanıcılara SSD güncelleme alternatifi de sunuluyor.

USB 2.0 ile birlikte USB 3.0 portuna da sahip olan dizüstü bilgisayar, görece eski cihazların bağlanabilmesi için seri portu da bünyesinde barındırıyor. Bu önemli zira Toughbook serisine adapte olmuş çok sayıda kurum, ellerindeki cihazları yeni model Toughbook'lar ile de kullanabiliyorlar. Her yerden internet erişimi için HSPA+ genişbant internet donanımı da sunan sistem, "concealed mode" özelliği ile özel ortamlarda gizlilik için arka aydınlatma, durum LED'leri, hoparlörler ve 3G/WiFi/Bluetooth gibi tüm iletişim özelliklerini devre dışı bırakabiliyor.

Amerikan Ordusu'nun MIL STF 810G standartlarını sağlayan dizüstü bilgisayar, toza,darbeye ve ısıya dayanıklı bir yapı sergiliyor. Olası hırsızlıklara karşı Intel'in anti-theft teknolojisi ile tercih edilebilen Panasonic Toughbook CF-19, Temmuz ayında 2950 Avro'dan başlayan fiyatlarla sunulacak.