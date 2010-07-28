Panasonic yeni 3D Blu-ray oynatıcısı DMP-BDT100'ü lanse ediyor

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Özellikle son dönemdeki her açıklamasında 3D görüntüleme teknolojilerine daha fazla yatırım yapacağını belirten Panasonic, dünyanın ilk tüketici seviyesindeki 3D kamerasından sonra hazırladığı 3D Blu-ray sürücüsünü de duyurdu. DMP-BDT100 kod adını taşıyan ve giriş seviyesine konumlandırılan cihaz, internet özellikleri ve 1080p çözünürlüğüne ölçeklendirme desteği de sunuyor. Viera Cast özelliği ile kullanıcılarına Pandora, Twitter, Netflix, YouTube ve Amazon gibi servislere erişim olanağı sunan oynatıcı, USB bağlantısı ve SD kart slotu ile çok sayıda farklı cihazdan medya alıp oynatabiliyor.

Ağustos ayında satışa sunulacak Panasonic DMP-BDT100 için henüz fiyat bilgisi bulunmuyor ancak referans olarak gösterilen DMB-BDT300 ve DMB-BDT350 modelleri 400$ ve 430$ seviyesinden satılıyorlar.