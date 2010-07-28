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Blu-Ray / DVD Player ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Panasonic yeni 3D Blu-ray oynatıcısı DMP-BDT100'ü lanse ediyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
18,5b
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3
Blu-Ray / DVD Player
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Temsili Görsel

Özellikle son dönemdeki her açıklamasında 3D görüntüleme teknolojilerine daha fazla yatırım yapacağını belirten Panasonic, dünyanın ilk tüketici seviyesindeki 3D kamerasından sonra hazırladığı 3D Blu-ray sürücüsünü de duyurdu. DMP-BDT100 kod adını taşıyan ve giriş seviyesine konumlandırılan cihaz, internet özellikleri ve 1080p çözünürlüğüne ölçeklendirme desteği de sunuyor. Viera Cast özelliği ile kullanıcılarına Pandora, Twitter, Netflix, YouTube ve Amazon gibi servislere erişim olanağı sunan oynatıcı, USB bağlantısı ve SD kart slotu ile çok sayıda farklı cihazdan medya alıp oynatabiliyor.

Ağustos ayında satışa sunulacak Panasonic DMP-BDT100 için henüz fiyat bilgisi bulunmuyor ancak referans olarak gösterilen DMB-BDT300 ve DMB-BDT350 modelleri 400$ ve 430$ seviyesinden satılıyorlar.


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yc#1 9 yıl
Varlakin sayıları az ve çoğu da exclusive.
en.wikipedia.org/...
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Noctivagant 9 yıl
3-d bluray film olmasını geçtim son dönemde çıkan 3D Filmler özel gözlüklerle izleniyor sinemalar da ve 3-d Bluray olarak piyasaya çıktıkların da aynı keyfi alabilmek için o özel gözlükleri kullanmak gerekecek. O özel gözlükler de normal TV ekranlarında oynayan 3d görüntüleri algılamıyorlar. TV ekranlarının da 3-d olması gerekiyor. O sebeple sadece Panasonic firmasına ait bu cihazı almak yeterli olmayacak
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mehmetgirgin 9 yıl
3-d bluray film var mı
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