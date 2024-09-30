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    Panasonic’in ucuz ve yüksek yoğunluklu elektrikli araç bataryaları seri üretime hazır

    Panasonic, elektrikli araçlarda menzili, gücü, şarjı ve verimliliği artırmak ve aynı zamanda maliyeti düşürmek için özel olarak tasarladığı 4680 lityum-iyon bataryalarda seri üretime artık hazır.
    Panasonic’in beklenen elektrikli araç bataryaları artık hazır Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç (EV) endüstrisi bir süredir 4680 bataryaların seri olarak üretilmesi ve yaygın olarak kullanılmasını bekliyor. Bu bağlamda Panasonic, uzun zamandır beklenen 4680 lityum-iyon batarya hücrelerinin seri üretimine geçmeye hazır olduğunu duyurdu. Bu yeni nesil batarya hücreleri, menzil, güç, şarj süresi ve verimlilik açısından büyük iyileştirmeler vaat ederken, aynı zamanda maliyetleri de düşürecek.

    Panasonci, 4680 bataryalar için hazır

    Mevcut EV batarya paketleri genellikle 2170 hücrelerinden oluşuyor; bu hücreler 21 mm çapında ve 70 mm uzunluğunda, isimleri de oradan geliyor. Ancak Panasonic’in yeni 4680 hücreleri, adından da anlaşılacağı üzere, 46 mm çapında ve 80 mm uzunluğunda. Bu daha büyük boyutlar, enerji yoğunluğunda ciddi bir artış anlamına geliyor. Yeni hücreler, 2170’lerle kıyaslandığında beş kat daha fazla enerji depolayabiliyor.

    4680 hücrelerinin sağladığı bu enerji artışı, yüzde 500 oranında menzil artışı anlamına gelmese de, bu hücreler daha az destekleyici malzemeye ihtiyaç duyuyor. Bu da onları daha hafif ve kompakt hale getiriyor, böylece araçlara hem ağırlık hem de hacim açısından avantaj sağlıyor. Ayrıca, bu yeni hücreler daha yüksek anlık güç seviyelerini yönetebiliyor, bu da tekerleklere daha fazla güç aktarımı ve potansiyel olarak daha hızlı şarj süreleri anlamına geliyor. Ek olarka ısıyı iyi yönetebilme kabiliyeti sayesinde, verimlilik artarken sürekli güç çıkışında da iyileşme sağlanıyor.

    Panasonic’in beklenen elektrikli araç bataryaları artık hazır Tam Boyutta Gör
    Tesla’nın 2020’deki "Battery Day" etkinliğinde duyurduğu ve aynı boyutta olan bu hücreler, yüzde 16 oranında menzil artışı ve yüzde 600 oranında daha yüksek güç çıkışı vaat etmişti. Tesla, Cybertruck için ikinci nesil 4680 "Cybercell" tasarımına geçerek, hücrelerin ağırlığını 70 gramdan 49 grama düşürdü. Tesla şimdilik bu bataryaları sadece Cybertruck araçlarında kullanıyor. Öte yandan Panasonic, Japonya’daki 60.907 metrekarelik fabrikasını tamamen 4680 üretimi için yeniden düzenledi ve 400 çalışan ile üretim hattına geçmeye hazır olduğunu belirtti.

    Panasonic, kendisini küresel çapta elektrikli araçlar için lider batarya üreticisi olarak tanımlıyor. Firma, Tesla dahil olmak üzere Lucid, Toyota ve Ford gibi devlere batarya tedarik ediyor. Subaru ve Mazda gibi diğer otomotiv devleriyle de ortaklıklar geliştiriliyor.

    Panasonic, ayrıca ABD merkezli Sila şirketi ile yüksek performanslı silikon anot teknolojisinin kullanılmasına yönelik bir anlaşma da imzaladı. Bu teknoloji, bataryaların enerji yoğunluğunu hacimsel olarak yüzde 25 oranında artırmayı vaat ediyor, ancak bu teknolojinin hacimli üretime geçmesi en az beş yıl sürebilir.

    Kaynakça https://newatlas.com/automotive/panasonic-4680-battery-factory/ https://news.panasonic.com/global/press/en240909-7
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 5 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 2 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 3 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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