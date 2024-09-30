Panasonic’in ucuz ve yüksek yoğunluklu elektrikli araç bataryaları seri üretime hazır

Panasonci, 4680 bataryalar için hazır
Mevcut EV batarya paketleri genellikle 2170 hücrelerinden oluşuyor; bu hücreler 21 mm çapında ve 70 mm uzunluğunda, isimleri de oradan geliyor. Ancak Panasonic’in yeni 4680 hücreleri, adından da anlaşılacağı üzere, 46 mm çapında ve 80 mm uzunluğunda. Bu daha büyük boyutlar, enerji yoğunluğunda ciddi bir artış anlamına geliyor. Yeni hücreler, 2170’lerle kıyaslandığında beş kat daha fazla enerji depolayabiliyor.
4680 hücrelerinin sağladığı bu enerji artışı, yüzde 500 oranında menzil artışı anlamına gelmese de, bu hücreler daha az destekleyici malzemeye ihtiyaç duyuyor. Bu da onları daha hafif ve kompakt hale getiriyor, böylece araçlara hem ağırlık hem de hacim açısından avantaj sağlıyor. Ayrıca, bu yeni hücreler daha yüksek anlık güç seviyelerini yönetebiliyor, bu da tekerleklere daha fazla güç aktarımı ve potansiyel olarak daha hızlı şarj süreleri anlamına geliyor. Ek olarka ısıyı iyi yönetebilme kabiliyeti sayesinde, verimlilik artarken sürekli güç çıkışında da iyileşme sağlanıyor.
Panasonic, kendisini küresel çapta elektrikli araçlar için lider batarya üreticisi olarak tanımlıyor. Firma, Tesla dahil olmak üzere Lucid, Toyota ve Ford gibi devlere batarya tedarik ediyor. Subaru ve Mazda gibi diğer otomotiv devleriyle de ortaklıklar geliştiriliyor.
Panasonic, ayrıca ABD merkezli Sila şirketi ile yüksek performanslı silikon anot teknolojisinin kullanılmasına yönelik bir anlaşma da imzaladı. Bu teknoloji, bataryaların enerji yoğunluğunu hacimsel olarak yüzde 25 oranında artırmayı vaat ediyor, ancak bu teknolojinin hacimli üretime geçmesi en az beş yıl sürebilir.Kaynakça https://newatlas.com/automotive/panasonic-4680-battery-factory/ https://news.panasonic.com/global/press/en240909-7 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu