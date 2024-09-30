Panasonic’in ucuz ve yüksek yoğunluklu elektrikli araç bataryaları seri üretime hazır

Tam Boyutta Gör Elektrikli araç (EV) endüstrisi bir süredir 4680 bataryaların seri olarak üretilmesi ve yaygın olarak kullanılmasını bekliyor. Bu bağlamda Panasonic, uzun zamandır beklenen 4680 lityum-iyon batarya hücrelerinin seri üretimine geçmeye hazır olduğunu duyurdu. Bu yeni nesil batarya hücreleri, menzil, güç, şarj süresi ve verimlilik açısından büyük iyileştirmeler vaat ederken, aynı zamanda maliyetleri de düşürecek.

Panasonci, 4680 bataryalar için hazır

Mevcut EV batarya paketleri genellikle 2170 hücrelerinden oluşuyor; bu hücreler 21 mm çapında ve 70 mm uzunluğunda, isimleri de oradan geliyor. Ancak Panasonic’in yeni 4680 hücreleri, adından da anlaşılacağı üzere, 46 mm çapında ve 80 mm uzunluğunda. Bu daha büyük boyutlar, enerji yoğunluğunda ciddi bir artış anlamına geliyor. Yeni hücreler, 2170’lerle kıyaslandığında beş kat daha fazla enerji depolayabiliyor.

4680 hücrelerinin sağladığı bu enerji artışı, yüzde 500 oranında menzil artışı anlamına gelmese de, bu hücreler daha az destekleyici malzemeye ihtiyaç duyuyor. Bu da onları daha hafif ve kompakt hale getiriyor, böylece araçlara hem ağırlık hem de hacim açısından avantaj sağlıyor. Ayrıca, bu yeni hücreler daha yüksek anlık güç seviyelerini yönetebiliyor, bu da tekerleklere daha fazla güç aktarımı ve potansiyel olarak daha hızlı şarj süreleri anlamına geliyor. Ek olarka ısıyı iyi yönetebilme kabiliyeti sayesinde, verimlilik artarken sürekli güç çıkışında da iyileşme sağlanıyor.

Tam Boyutta Gör Tesla’nın 2020’deki "Battery Day" etkinliğinde duyurduğu ve aynı boyutta olan bu hücreler, yüzde 16 oranında menzil artışı ve yüzde 600 oranında daha yüksek güç çıkışı vaat etmişti. Tesla, Cybertruck için ikinci nesil 4680 "Cybercell" tasarımına geçerek, hücrelerin ağırlığını 70 gramdan 49 grama düşürdü. Tesla şimdilik bu bataryaları sadece Cybertruck araçlarında kullanıyor. Öte yandan Panasonic, Japonya’daki 60.907 metrekarelik fabrikasını tamamen 4680 üretimi için yeniden düzenledi ve 400 çalışan ile üretim hattına geçmeye hazır olduğunu belirtti.

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Panasonic, kendisini küresel çapta elektrikli araçlar için lider batarya üreticisi olarak tanımlıyor. Firma, Tesla dahil olmak üzere Lucid, Toyota ve Ford gibi devlere batarya tedarik ediyor. Subaru ve Mazda gibi diğer otomotiv devleriyle de ortaklıklar geliştiriliyor.

Panasonic, ayrıca ABD merkezli Sila şirketi ile yüksek performanslı silikon anot teknolojisinin kullanılmasına yönelik bir anlaşma da imzaladı. Bu teknoloji, bataryaların enerji yoğunluğunu hacimsel olarak yüzde 25 oranında artırmayı vaat ediyor, ancak bu teknolojinin hacimli üretime geçmesi en az beş yıl sürebilir.

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Panasonic’in beklenen elektrikli araç bataryaları artık hazır