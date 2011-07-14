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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Panorama çekim modu, sonunda iOS 5 ile iPhone'a gelebilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Her ne kadar Flickr'ın en popüler kamerası iPhone olsa da kamera uygulamasında bazı eksiklikler bulunduğu bir gerçek.iOS 5 ile kamera ve fotoğraf uygulamasında önemli yenilikler sunacağını açıklayan Apple, bunlara ek olarak "panorama" çekim modu eksiğini de iOS 5 ile giderecek gibi görünüyor.

iOS 5'in sistem dosyalarında yer alan karakter dizilerinin işletim sistemi son kullanıcıya yayınlanmadan önce Apple tarafından aktif hale getirilmesi halinde; eski sürümlerine göre oldukça önemli yenilikleri bulunan kamera ve fotoğraf uygulamasına, resmi lansmanda duyurusu yapılmayan bir özellik daha kazandırılmış olacak. Diğer taraftan bu yeni özellik; kullanıcıları sevindirirken; App Store üzerinden ücretli satılan panorama çekim uygulamalarının geliştiricilerini üzecek gibi duruyor.




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78erhan78 8 yıl en beğenilen
APPLE var olan özellikleri daha sonraları kendi buluşuymuş gibi kullanıcalara sunup onları sevindiren aynı zamanda da süründüren tek firmadır


BANA eksi not veren apple fanlarına saygılar sanki babanızın firması
APPLE var olan özellikleri daha sonraları kendi buluşuymuş gibi kullanıcalara sunup onları sevindiren aynı zamanda da süründüren tek firmadır
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4 Yanıt Yanıtla +4
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koxp94 8 yıl
Chidori
600-700 liralık android telefonlarda bile var bu mod iphone lar için gerekli.Ama 3GS lere geleceğini pek tahmin etmiyorum.

300 Liralık Samsgung Star'da var bu özellik
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teramit 8 yıl
HiPoKondRiyaK_07
[font=Trebuchet MS]aynı facetime gibi 3g gibi teknoloji varken facetime da uzay teknolojisini bulmuş gibi bir anlatışları vardı hala unutamıyorum.artık panoramayı biz bulduk gibi telefon çıkarken ilahlaştırmış şekilde ballandıra ballandıra anlatırlar.ufo gören masum köylülerimiz de bunu yer tabi.

adamlar biz bulduk demiyor hacım en iyisini biz yapıyoruz diyorlar..
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Emir 8 yıl teramit
teramit

HiPoKondRiyaK_07

[font=Trebuchet MS]aynı facetime gibi 3g gibi teknoloji varken facetime da uzay teknolojisini bulmuş gibi bir anlatışları vardı hala unutamıyorum.artık panoramayı biz bulduk gibi telefon çıkarken ilahlaştırmış şekilde ballandıra ballandıra anlatırlar.ufo gören masum köylülerimiz de bunu yer tabi.


adamlar biz bulduk demiyor hacım en iyisini biz yapıyoruz diyorlar..


en iyisi facetime,panorama özelliklerini mi getirmek
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DH Misafiri 8 yıl
Eeee ne var ki bunda benim S.E K750i de panoramik çekim yapıyor.Apple şimdiye kadar bu özelliği ek yazılımlarla değil doğrudan koymadıysa kendi sorunu. Şimdi reklamını bile yapar bunun.
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JonnyCaqe 8 yıl
Kesinlikle gelmeli,harici programlari kullanmak zorunda kaliyoruz.
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zengier 8 yıl
Bazi arkadaslarin mantigini hayranim, applei hayir kurumu, cep telefonlarini da yasam destek unitesi zannediyorlar herhalde..
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sertacarslan 8 yıl
Bluetooth dosya paylaşımı yine mi yokmuş? :P
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Chidori 8 yıl
600-700 liralık android telefonlar'da bile var bu mod iphone lar için gerekli.Ama 3GS lere geleceğini pek tahmin etmiyorum.
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surrealll 8 yıl
kesin tanıtım videosunda "look this beautiful panaromic picture it's awsome with retina display you can't imagine how beatiful it is. it's it's very very wide i cant believe it" gibi yada
"when i see panaromic picture in iphone i was blown away" gibi süslemeli abartılı şeyler söylerler

apple'ı seviyorum ama tanıtım videolarında çok gülüyorum ya :D
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burak_5866 8 yıl
bu apple neden özellikleri böyle cıdım cıdım ekliyor.gerçi bu özellik için iphone5 alan çıkar.
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Emir 8 yıl
aynı facetime gibi 3g gibi teknoloji varken facetime da uzay teknolojisini bulmuş gibi bir anlatışları vardı hala unutamıyorum.artık panoramayı biz bulduk gibi telefon çıkarken ilahlaştırmış şekilde ballandıra ballandıra anlatırlar.ufo gören masum köylülerimiz de bunu yer tabi.
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bilgehankalkan 8 yıl
Otomatik sahne modları vs.de gelse keşke, kamera oldukça kaliteli üstüne o özellikler gelirse daha da profesyönelleşeceğine eminim.
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