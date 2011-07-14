Panorama çekim modu, sonunda iOS 5 ile iPhone'a gelebilir

Her ne kadar Flickr'ın en popüler kamerası iPhone olsa da kamera uygulamasında bazı eksiklikler bulunduğu bir gerçek.iOS 5 ile kamera ve fotoğraf uygulamasında önemli yenilikler sunacağını açıklayan Apple, bunlara ek olarak "panorama" çekim modu eksiğini de iOS 5 ile giderecek gibi görünüyor.

iOS 5'in sistem dosyalarında yer alan karakter dizilerinin işletim sistemi son kullanıcıya yayınlanmadan önce Apple tarafından aktif hale getirilmesi halinde; eski sürümlerine göre oldukça önemli yenilikleri bulunan kamera ve fotoğraf uygulamasına, resmi lansmanda duyurusu yapılmayan bir özellik daha kazandırılmış olacak. Diğer taraftan bu yeni özellik; kullanıcıları sevindirirken; App Store üzerinden ücretli satılan panorama çekim uygulamalarının geliştiricilerini üzecek gibi duruyor.