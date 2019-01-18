Paraşüt’e 4. kez "Yılın SaaS Girişimi" ödülü

İnternet ve teknoloji sektöründe gelenek haline gelen Webrazzi Ödülleri'nin 2018 yılı kazananları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Paraşüt, 2018’de de Yılın SaaS Girişimi kategorisinde birincilik koltuğuna oturarak 4 yıl üst üste aynı ödülün sahibi oldu.

Her yıl oylamaya katılan kişi sayısının katlanarak arttığı Webrazzi ödüllerinin 2018 yılı oylamasında, 32 kategoride toplam 433 bin 491 oy kullanıldığı açıklandı. Bu yıl 5. yılını dolduran Paraşüt ise, "Yılın SaaS Girişimi" kategorisinde en fazla oy alarak birincilik ödülünün sahibi oldu.

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“Biz bu ödülü, bize güvenen ve Paraşüt’e gönüllerinde yer veren mutlu patronlarımız sayesinde aldık. Dördüncü kez bizi bu ödüle layık gören tüm kullanıcılarımıza ve Webrazzi okuyucularına tekrar teşekkür ederiz. Dört yıldır üst üste yeni yıla böylesine güzel bir ödülle başlamak tüm ekip için önemli bir motivasyon kaynağı. Aldığımız ödüller, tüm ekibin yoğun emeğinin bir karşılığı. En büyük hedefimiz teknolojiyi KOBİ’lerin ayağına götürmek. Bunun için de Paraşüt ekibi olarak 2018’de de çok çalıştık ve yılı, hedeflediğimiz abone sayısını aşarak kapattık. 2019 yılı bizim için bir atılım yılı olacak. Çok yakın zamanda, kullanıcılarımız ile birlikte geleceğe doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculukta ön muhasebeyi yapay zeka ile buluşturacak ve kendilerinin elle yaptıkları işleri en aza indirecek bir dizi yeniliği duyuracağız. İnanıyoruz ki 2019 yılında paylaşacağımız tüm bu yenilikler sonucunda yepyeni bir ön muhasebe deneyimini kullanıcılarımıza sunacağız.”