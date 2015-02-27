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Parmak izi okuyucular artık akıllı telefon ekranlarına entegre edilecek

4 yıl
2b
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Parmak izi okuyucular artık akıllı telefon ekranlarına entegre edilecek

Apple'ın bir süre önce iPhone ekranına parmak izi okuyucusu entegre edeceğine dair iddialar gündeme gelmişti. Sektörden gelen açıklama bunun mümkün olabileceğini gösteriyor.
Parmak izi okuyucusu konusunda lider firmalardan olan Güney Koreli CrucialTek, akıllı telefon ekranına parmak izi okuyucusu entegre edebilecek bir teknolojinin patentini aldı. Teknolojiye konu olan ekran ise Matrix-Switching Touchscreen Panel (MS-TSP) adını almış.
Firma parmak izini okuyan sensörleri bu panele yerleştirmiş. İhtiyaca göre sensörlerin katman üzerindeki yeri deiştirilebiliyor. Bu sayede parmak izi okuyucusu ön veya arka panelde kendisine yer aramak yerine kolayca cihaz ekranına entegre edilebilecek. Firma yeni teknolojisini bu yıl pazarlamayı planlıyor.
Firma şimdilik hangi modellerin yeni panellerini kullanacağını açıklamadı. Ancak yılın ilk yarısında bu teknolojinin kullanıma geçmesini bekliyor. Şimdiye kadar ki iddialara bakacak olursak Apple ve Samsung en erken yıl sonuna doğru bu teknolojiye amiral gemi modellerinde yer verebilecek. Bu bakımdan Meizu'nun muhtemel MX5 amiral gemi modelinde ilk olarak bu teknolojiye rastlayabiliriz.
Apple'ın genelde bu tarz teknolojiler için kendi patentlerini almaya çalışır. Bu bakımdan CrucialTek'e rakip bir teknoloji ortaya çıkarabilir. Ancak firmanın uygulamak yerine panel tedariği yapabileceği de belirtiliyor.



http://www.phonearena.com/news/Smartphones-with-fingerprint-scanner-embedded-in-the-display-to-be-unveiled-in-H1_id66433 Yorum Yaz
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xmasx 4 yıl
Böylelikle apple home tuşundan vazgeçerde sıfır çerceveli telefonlar üretebilir.


Ayrica home tusuna dunyadaki en iyi cozumu blackberry getirmistir. Apple odesin parentini alsin iphone larda kullansin.
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VatandA.Ş. 4 yıl
Parmak izi olayına olumsuz bakıyorum. Basit bir bulut sistemi olan iCloud'un bile ne hallere düştüğünü görünce parmak izlerimizle neler yapabileceklerini düşünmek istemiyorum.
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RioDeJaneiro 4 yıl
Zaten ekrandan parmak izlerimiz alınıyordu, sadece resmileşmiş oldu
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doctor_bey 4 yıl RioDeJaneiro
RioDeJaneiro
Zaten ekrandan parmak izlerimiz alınıyordu, sadece resmileşmiş oldu

Ekrandan parmak izlerimiz alınıyor derken neyi kastettiniz acaba?
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