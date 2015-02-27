Parmak izi okuyucular artık akıllı telefon ekranlarına entegre edilecek





Apple'ın bir süre önce iPhone ekranına parmak izi okuyucusu entegre edeceğine dair iddialar gündeme gelmişti. Sektörden gelen açıklama bunun mümkün olabileceğini gösteriyor.

Parmak izi okuyucusu konusunda lider firmalardan olan Güney Koreli CrucialTek, akıllı telefon ekranına parmak izi okuyucusu entegre edebilecek bir teknolojinin patentini aldı. Teknolojiye konu olan ekran ise Matrix-Switching Touchscreen Panel (MS-TSP) adını almış.

Firma parmak izini okuyan sensörleri bu panele yerleştirmiş. İhtiyaca göre sensörlerin katman üzerindeki yeri deiştirilebiliyor. Bu sayede parmak izi okuyucusu ön veya arka panelde kendisine yer aramak yerine kolayca cihaz ekranına entegre edilebilecek. Firma yeni teknolojisini bu yıl pazarlamayı planlıyor.

Firma şimdilik hangi modellerin yeni panellerini kullanacağını açıklamadı. Ancak yılın ilk yarısında bu teknolojinin kullanıma geçmesini bekliyor. Şimdiye kadar ki iddialara bakacak olursak Apple ve Samsung en erken yıl sonuna doğru bu teknolojiye amiral gemi modellerinde yer verebilecek. Bu bakımdan Meizu'nun muhtemel MX5 amiral gemi modelinde ilk olarak bu teknolojiye rastlayabiliriz.

Apple'ın genelde bu tarz teknolojiler için kendi patentlerini almaya çalışır. Bu bakımdan CrucialTek'e rakip bir teknoloji ortaya çıkarabilir. Ancak firmanın uygulamak yerine panel tedariği yapabileceği de belirtiliyor.









http://www.phonearena.com/news/Smartphones-with-fingerprint-scanner-embedded-in-the-display-to-be-unveiled-in-H1_id66433