Parrot Ar.Drone video inceleme "iPhone kontrollü uçan robot!"

Parrot'ın uçan robotu Ar.Drone yapabildikleriyle sizi şaşırtacak. IOS işletim sistemli (iPhone, iPad, iPod) cihazlardan kontrol edilebilen Ar.Drone, içindeki mini bilgisayar sayesinde rüzgara karşı konum koruma, yükseklik ölçme ve otomatik iniş gibi bir çok özellikle donatılmış. Aynı Zamanda kameralarından elde ettiği görüntüleri de sürekli iPhone ekranınıza aktarabiliyor!

Sizce Parrot Ar.Drone'un fiyatı nedir? 100TL ile 200TL Arası 200TL ile 300TL Arası 300TL ile 500TL Arası 500TL ile 700TL Arası 700TL ile 1000TL Arası Anket Sonlandı 938 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

Sizce Parrot Ar.Drone'un fiyatı nedir? 15% 100TL ile 200TL Arası 144 oy 10% 200TL ile 300TL Arası 90 oy 16% 300TL ile 500TL Arası 153 oy 18% 500TL ile 700TL Arası 165 oy 41% 700TL ile 1000TL Arası 386 oy 938 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön