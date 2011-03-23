Parrot Ar.Drone video inceleme "iPhone kontrollü uçan robot!"

Genel Yayın Yönetmeni
Parrot'ın uçan robotu Ar.Drone yapabildikleriyle sizi şaşırtacak. IOS işletim sistemli (iPhone, iPad, iPod) cihazlardan kontrol edilebilen Ar.Drone, içindeki mini bilgisayar sayesinde rüzgara karşı konum koruma, yükseklik ölçme ve otomatik iniş gibi bir çok özellikle donatılmış. Aynı Zamanda kameralarından elde ettiği görüntüleri de sürekli iPhone ekranınıza aktarabiliyor!
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ama,
diğer dronelar telsiz frekanslarıyla kontrol ediliyor,
bu da belli frekanslar için izin alınması gerekli,
FCC, AAC gibi uluslar arası standartlar.
denetim yaparlarsa yandı gülüm keten helva....
pili şeker gibi eriyor, hadi pil alınır ama bi entresan, sorunları var nedir anlayamadım.
Stabil yukselmek yerıne ilerı fırlıyor ve dusuyor. Motorlardan biri dönmüyor, bundan olabilir mi?
Ayrıca iphone ekranında "CUT OUT EMERGENCY" yazıyor, aşağıdaki videodaki gibi motorlar (3 tanesi) 2 saniye calısıp duruyor.
Çöpe mi atmalı, üzerinde tadilat tamirat için (hiç elimden gelmese de) biraz masraf yapmalı mı bilemedim, emergency hatası için ne yapmak gerekir?
Video:
youtube.com/...
:)
oyuncak uçak= 900-1000 tl
daha ne yazayım
Fakir
usa fiyatlarını türkiye fiyatlarıyla karşılaştırmak doğru olmaz,
doğrusu şunlar olmalı;
ipad 2 = 499 usd
ardrone = 299 usd
veya
ipad2= 1680 TL
ardrone=870TL
ok?
haftasına sattım,
kullanmak için rüzgarsız, ağaçsız, geniş bir ova lazım,
bir de arkadaş ( rakip)
ama tavsiye ederim,
değişik bir deneyim.
Ve gelecek adına umut verici. Yakında bunun parmak kadar olanları çıkarsa hem sağlam olur hem daha az şarj yer gider, tam casus helikopter olur:-)
Nerdeyse tüm mobil platformlar için program desteği var. iOS, Android ve Symbian benim bildiklerim.