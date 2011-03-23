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Parrot Ar.Drone video inceleme "iPhone kontrollü uçan robot!"

8 yıl
190b
1
Zamazingo
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Parrot'ın uçan robotu Ar.Drone yapabildikleriyle sizi şaşırtacak. IOS işletim sistemli (iPhone, iPad, iPod) cihazlardan kontrol edilebilen Ar.Drone, içindeki mini bilgisayar sayesinde rüzgara karşı konum koruma, yükseklik ölçme ve otomatik iniş gibi bir çok özellikle donatılmış. Aynı Zamanda kameralarından elde ettiği görüntüleri de sürekli iPhone ekranınıza aktarabiliyor!

Sizce Parrot Ar.Drone'un fiyatı nedir? 15% 100TL ile 200TL Arası 144 oy 10% 200TL ile 300TL Arası 90 oy 16% 300TL ile 500TL Arası 153 oy 18% 500TL ile 700TL Arası 165 oy 41% 700TL ile 1000TL Arası 386 oy 938 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mimleon 4 yıl
bunu denetime sokamazlar malum wifi,
ama,
diğer dronelar telsiz frekanslarıyla kontrol ediliyor,
bu da belli frekanslar için izin alınması gerekli,
FCC, AAC gibi uluslar arası standartlar.
denetim yaparlarsa yandı gülüm keten helva....

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cadiguzel 4 yıl
Elime bir Ar Drone geçti (1.0)

pili şeker gibi eriyor, hadi pil alınır ama bi entresan, sorunları var nedir anlayamadım.

Stabil yukselmek yerıne ilerı fırlıyor ve dusuyor. Motorlardan biri dönmüyor, bundan olabilir mi?

Ayrıca iphone ekranında "CUT OUT EMERGENCY" yazıyor, aşağıdaki videodaki gibi motorlar (3 tanesi) 2 saniye calısıp duruyor.

Çöpe mi atmalı, üzerinde tadilat tamirat için (hiç elimden gelmese de) biraz masraf yapmalı mı bilemedim, emergency hatası için ne yapmak gerekir?


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Video:

youtube.com/...

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Aspirin_Gripin 7 yıl
Piknik icin iyi olurdu millet top oynarken biz bunu ucururduk sonrada birdaha kullanmamak üzere garaja koyardik
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pista 7 yıl Aspirin_Gripin
Aspirin_Gripin

Piknik icin iyi olurdu millet top oynarken biz bunu ucururduk sonrada birdaha kullanmamak üzere garaja koyardik

:)
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antonidas 7 yıl
ipad 2 = 499 dolar= 913 tl
oyuncak uçak= 900-1000 tl
daha ne yazayım
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maknc 7 yıl
antonidas

ipad 2 = 499 dolar= 913 tl
oyuncak uçak= 900-1000 tl
daha ne yazayım

Fakir
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mimleon 7 yıl antonidas
antonidas

ipad 2 = 499 dolar= 913 tl
oyuncak uçak= 900-1000 tl
daha ne yazayım

usa fiyatlarını türkiye fiyatlarıyla karşılaştırmak doğru olmaz,

doğrusu şunlar olmalı;

ipad 2 = 499 usd
ardrone = 299 usd

veya

ipad2= 1680 TL
ardrone=870TL

ok?
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mimleon 7 yıl
2. el aldım,
haftasına sattım,
kullanmak için rüzgarsız, ağaçsız, geniş bir ova lazım,
bir de arkadaş ( rakip)
ama tavsiye ederim,
değişik bir deneyim.
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-gg- 7 yıl
tek iyi yanı kameralı olması. onun dışında artısından çok eksisi mevcut ürünün
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abjkli 7 yıl
900-1000 tl arasinda Türkiye'de
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Önder 7 yıl
oyuncak çok iyide biraz tuzlu değilmi kardeşler
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Brk58 7 yıl
güzele benziyor ama sıkar beni
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Bl00dyHell 7 yıl
780TL bunun gibi oyuncak kategorisine giren bir şey için çok fazla bence. Onun yerine sıfırdan CopterX Black Angel toplarsınız her şey dahil yine daha ucuza gelir.
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anelka4411 7 yıl
Çekim mesafesini sormuş bazı arkadaşlar, bağlantı wifi olduğu için bizim modemlerle aynı çekim mesafesi.
Ve gelecek adına umut verici. Yakında bunun parmak kadar olanları çıkarsa hem sağlam olur hem daha az şarj yer gider, tam casus helikopter olur:-)
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Chill Out 7 yıl
sadece ios ile kullanılması çok saçma olmamışmı be :) hiç olmaz android ve symbian desteği olsa güzel olurdu. bu devirde apple cihaz kullanan türkiyede kaç kişi var ki ?
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mehmednaim 7 yıl Chill Out
Mustafa YANDIM

sadece ios ile kullanılması çok saçma olmamışmı be :) hiç olmaz android ve symbian desteği olsa güzel olurdu. bu devirde apple cihaz kullanan türkiyede kaç kişi var ki ?


Nerdeyse tüm mobil platformlar için program desteği var. iOS, Android ve Symbian benim bildiklerim.
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silver021 7 yıl
bada os dede bu programı görmüştüm hatta kullanmakta isterdim ancak bir air droneum yok malesef :D
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