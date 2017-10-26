Parrot çiftçilere ve itfaiyecilere yönelik Drone geliştirdi

Drone sektöründe ilklerden birisi olan Parrot, bu avantajını iyi kullanamadı ve rekabete yenik düştü. Popülerliğini kaybeden firma yakın zamanda 290 kişiyi işinde çıkarmak zorunda kalmıştı. Son kullanıcı tarafında aradığını bulamayan firma şimdi kurumsal tarafta şans arıyor.

Verimlilik amaçlı

Firmanın tanıttığı iki yeni Drone modeli çiftçilere ve itfaiyecilere yönelik olarak geliştirilmiş. Bu sayede sektör çalışanlarına kaynakları daha verimli kullanma imkanı sunulacak.

Araçlardan Bebop-Pro Thermal adından da anlaşılacağı üzere termal kamera kullanıyor. Felaket bölgelerinde itfaiyecilerin veya kurtarma ekiplerinin arama-tarama faaliyetlerine katkı sağlayacak. Uzun bir kontrol mesafesi olduğu için felaket alanlarına fazla yaklaşmadan tarama yapılabilecek. Bu cihazın fiyatı 1500$.

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Bluegrass ise çiftçilere yönelik. Tek şarj ile çok uzun mesafelere gidebilen Drone modeli çiftçilerin ekinlerini sürekli kontrol altında tutmasını sağlıyor. Bu modelin fiyatı da 5000$ olarak belirlenmiş.

Ticari Drone sektöründe rekabetin artması DJI gibi sektör devlerini bile etkilemiş durumda. Beklediği satışları yapamayan DJI da kurumsal Drone modelleri geliştirmeye başladı. Bu bakımdan Parrot’un kurumsal pazara hamlesi nasıl sonuç verecek merak konusu.