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Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Parrot çiftçilere ve itfaiyecilere yönelik Drone geliştirdi

Ticari pazarda sıkı rekabet ile karşılaşan ve aradığını bulamayan Parrot şimdi kurumsal tarafa yöneliyor. Duyurulan iki yeni Drone belirli sektörlerde verimliliği arttırmayı amaçlıyor.
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Drone sektöründe ilklerden birisi olan Parrot, bu avantajını iyi kullanamadı ve rekabete yenik düştü. Popülerliğini kaybeden firma yakın zamanda 290 kişiyi işinde çıkarmak zorunda kalmıştı. Son kullanıcı tarafında aradığını bulamayan firma şimdi kurumsal tarafta şans arıyor.

Verimlilik amaçlı

Firmanın tanıttığı iki yeni Drone modeli çiftçilere ve itfaiyecilere yönelik olarak geliştirilmiş. Bu sayede sektör çalışanlarına kaynakları daha verimli kullanma imkanı sunulacak.

Araçlardan Bebop-Pro Thermal adından da anlaşılacağı üzere termal kamera kullanıyor. Felaket bölgelerinde itfaiyecilerin veya kurtarma ekiplerinin arama-tarama faaliyetlerine katkı sağlayacak. Uzun bir kontrol mesafesi olduğu için felaket alanlarına fazla yaklaşmadan tarama yapılabilecek. Bu cihazın fiyatı 1500$.

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Bluegrass ise çiftçilere yönelik. Tek şarj ile çok uzun mesafelere gidebilen Drone modeli çiftçilerin ekinlerini sürekli kontrol altında tutmasını sağlıyor. Bu modelin fiyatı da 5000$ olarak belirlenmiş.

Ticari Drone sektöründe rekabetin artması  DJI gibi sektör devlerini bile etkilemiş durumda. Beklediği satışları yapamayan DJI da kurumsal Drone modelleri geliştirmeye başladı. Bu bakımdan Parrot’un kurumsal pazara hamlesi nasıl sonuç verecek merak konusu.


https://www.engadget.com/2017/10/24/parrot-offers-drones-to-farmers-and-firefighters/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ezimuse 1 yıl
dji.com/...
Böyle bir ürün yapamadıktan sonra yok tarım filan tarama demek fasa fiso
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smart1978 1 yıl
Insanlik odakli bu tur fikirler Turkiye ye ne zaman dusunulecek ?
Medeniyetler tarimla basladi ...
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