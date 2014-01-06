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Parrot miniDrone "Uçan Robot" CES 2014 ön inceleme

5 yıl
6b
1
Zamazingo
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Cep telefonları ile kontrol edilebilen uçan robotları ile tanınan Parrot, yeni miniDrone'u ile ofis eğlencesini bir üst basamağa taşımayı hedefliyor. 4 pervanesi ile havada oldukça stabil hareket eden robot, karada tekerlekleri üzerinde de hareket edebiliyor.
 

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shadowmexo 5 yıl en beğenilen
Erdi ve Mesut hocamın hiç oturmadıkları belli oluyor. Çok güzel haberler geliyor CES'ten, bundan dolayı teşekkür ederiz size. Şuan Türkiye'deki bizlerin en çok merak ettikleri ise Huawei 3c ve 3x'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ve GM Discovery 2 için bir haber olup olmadığı. Kolay gelsin size.
Erdi ve Mesut hocamın hiç oturmadıkları belli oluyor. Çok güzel haberler geliyor CES'ten, bundan dolayı teşekkür ederiz size. Şuan Türkiye'deki bizlerin en çok ...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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1 Avatar
ardarda45 5 yıl
çok iyi be abi...
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Xlargest 5 yıl
bana 1 drone 2de yengen :D
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Fx_57,5 5 yıl
bu pil teknolojisi artık kabak tadı veriyor.tüm mobil cihazların tek büyük engeli pil
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Yusufigit 5 yıl
arkadaşlar bunlar basit cihazlar değil yapmaya kalksan bir dünya fizik ve elektronik bilgi ister.En ufak rüzgardan eklenebilir (dandikse)
Ama buna bir kamera takıp uçurdunmmu deme keyfine
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mimleon 5 yıl
bunun büyüğünü 2. el almıştım,
haftasına 75 tl zararla sattım.

kullanması zordu,
en ufak rügardan etkileniyordu,
ayrıca oldukça açık alan gerektiriyordu.

onun kamerası falan iyiydi,
diğer dronelarla savaşmak mümkündü,
bu ise kamerasız,
6dk uçurup ne yapacaksınız?

ucuzundan bir çin malı helikopter neyimize yetmez?
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akare+bkare=ckare 5 yıl
Kameralı versiyonu çıksa, insan pencere açmaya korkar :O
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the_student 5 yıl
CES 2014'ten GM Discovery 2 haberi bekleyenler var.
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peske 5 yıl
birde şu kamerayı düzgün oturtsanız.
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shadowmexo 5 yıl en beğenilen
Erdi ve Mesut hocamın hiç oturmadıkları belli oluyor. Çok güzel haberler geliyor CES'ten, bundan dolayı teşekkür ederiz size. Şuan Türkiye'deki bizlerin en çok merak ettikleri ise Huawei 3c ve 3x'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ve GM Discovery 2 için bir haber olup olmadığı. Kolay gelsin size.
1 Yanıt Yanıtla +14
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F.Chopin 5 yıl shadowmexo
shadowmexo
Erdi ve Mesut hocamın hiç oturmadıkları belli oluyor. Çok güzel haberler geliyor CES'ten, bundan dolayı teşekkür ederiz size. Şuan Türkiye'deki bizlerin en çok merak ettikleri ise Huawei 3c ve 3x'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ve GM Discovery 2 için bir haber olup olmadığı. Kolay gelsin size.

Gmd 2 duyruldu.5 inc ekrani 2gb ram ile 850 lirayla piyasa girmesi bekleniyor.
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RoadSing3r 5 yıl
Cihaza el koymuşta haber yapıyormuş gibi bir ortam var, herkes cihaza odaklanmış, sanırım çekim için sırada bekleyen başka editörler de vardır.
Özveri ve gayretlerinizden ötürü teşekkürler
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M.E.S.A.R.S 5 yıl
Çok iyi ama bunun daha önce yapılan haberinde bulunan diğer sadece karada giden robotun bir benzerini biz yapıyorduk, kötü oldu bizim için.. (:
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