Parrot miniDrone "Uçan Robot" CES 2014 ön inceleme

Cep telefonları ile kontrol edilebilen uçan robotları ile tanınan Parrot, yeni miniDrone'u ile ofis eğlencesini bir üst basamağa taşımayı hedefliyor. 4 pervanesi ile havada oldukça stabil hareket eden robot, karada tekerlekleri üzerinde de hareket edebiliyor.

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