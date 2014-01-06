Parrot miniDrone "Uçan Robot" CES 2014 ön inceleme

Cep telefonları ile kontrol edilebilen uçan robotları ile tanınan Parrot, yeni miniDrone'u ile ofis eğlencesini bir üst basamağa taşımayı hedefliyor. 4 pervanesi ile havada oldukça stabil hareket eden robot, karada tekerlekleri üzerinde de hareket edebiliyor.
Ama buna bir kamera takıp uçurdunmmu deme keyfine
haftasına 75 tl zararla sattım.
kullanması zordu,
en ufak rügardan etkileniyordu,
ayrıca oldukça açık alan gerektiriyordu.
onun kamerası falan iyiydi,
diğer dronelarla savaşmak mümkündü,
bu ise kamerasız,
6dk uçurup ne yapacaksınız?
ucuzundan bir çin malı helikopter neyimize yetmez?
Gmd 2 duyruldu.5 inc ekrani 2gb ram ile 850 lirayla piyasa girmesi bekleniyor.
Özveri ve gayretlerinizden ötürü teşekkürler