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Peugeot Volkswagen'e meydan okudu: Bu rekor benzinli araçla bile kırılabilir

Peugeot Sport'un patronu Bruno Famin, Volkswagen I.D. R'ın geçtiğimiz yıl kırdığı Pikes Peak rekorunun hayal kırıklığı olduğunu, bu rekorun benzinli araçla bile kırılabileceğini söyledi.
2 ay
16,3b
1
16
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Peugeot Volkswagen'e meydan okudu: Bu rekor benzinli araçla bile kırılabilir
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Son yıllardaki tasarım anlayışıyla büyük beğeni toplayan Fransız üretici Peugeot, Pikes Peak tırmanma yarışının yeni rekortmeni Volkswagen I.D. R ile ilgili ilginç bir yorumda bulundu. Peugeot Sport’un patronu Bruno Famin, elektrikli Volkswagen I.D. R’ın performansından etkilenmediklerini belirtti.

"I.D R'ın performansı hayal kırıklığı yarattı" 

Fransız üretici Peugeot’nun Pikes Peak için özel olarak hazırladığı 208 T16 Pikes Peak, ünlü ralli pilotu Sebastian Loeb ile tırmanma yarışını 8:13.878 gibi etkileyici bir sürede rekorla tamamlamıştı. Rekoru uzun süre elinde tutan Peugeot, tamamen elektrikli Volkswagen I.D. R’ın 7:57’lik performansıyla bu ünvanı elinden kaptırmıştı. Bruno Famin, I.D. R’ın olması gerekenden çok daha sönük bir performans sergilediğini ifade etti.

Top Gear’a konuşan Famin, hayal kırıklığını şu sözlerle ifade etti; “Volkswagen’in sergilediği performans beni hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü bundan çok daha iyisini yapabilirlerdi. Elektrikli I.D. R, süreyi en az 10-15 saniye daha aşağı çekmeliydi.

"Bu rekoru benzinli bir araçla bile kırabilirsiniz" 

Famin, bununla da yetinmeyip Volkswagen’e meydan okudu. Peugeot Sport’un patronu, I.D. R’ın rekorunu ICE (içten yanmalı motorlu) bir otomobille bile kırabiliriz dedi: “Bu rekoru benzinli bir araçla bile kırabilirsiniz. Fakat iyi bir reklam ve pazarlama taktiği için elektrikli araç en doğru seçim.

Bruno Famin’in Volkswagen’e meydan okuyan sözleri akıllara Peugeot’nun yeniden bir rekor denemesi yapabileceği ihtimalini getirdi. Ancak Peugeot Sport’un patronu şimdilik böyle bir planlarının bulunmadığını söyledi: “Bu rekoru geçebileceğimize eminim, ama bunun için çok para harcamak gerekiyor. Şuanki rekoru kırmak için milyonlar harcayıp özel bir araç geliştirmelisiniz” Famin, sözlerini "Asla, asla demeyin" şeklinde noktalayarak açık kapı bırakmayı da ihmal etmedi.


https://www.topgear.com/car-news/geneva-motor-show/peugeot-we-can-take-15secs-vws-pikes-peak-record Yorum Yaz
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elcas 2 ay en beğenilen
bu rekorda da hile vardır.
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interwap 2 ay
Bu haberle Wolkswagen'den daha iyi reklam yapmış oldu.
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TheNewAtilla 2 ay
Peugeot sport iyidir
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DH Misafiri 2 ay
Peugeot sayesinde vw sağlam reklam yapmış resmen
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showstopper41 2 ay
Peugeot hybrid diesel bir araç ile bu rekoru kırsa ne güzel olur. Pikes Peak rotası boyunca tork hiç azalmamalı, hep yüksek olmalı. Elektrik motoru vites geçişlerinde ve turbonun tork veremediği devir aralıklarında aracı hızlandırmalı.
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metehanturt 2 ay yeni yorumcu
Hiç. İnandırıcı değilsiniz. Pejo bey 😁😁
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Krone 2 ay
Yeni 208 üzerinden bir araç yapsalar sağlam reklam olurdu. 5 yıl sonra, 200 kg hafif ve elektrikli bir araçla rekoru 15 saniye geliştirmek dedikleri gibi çok etkileyici bir iş değil. Pug 9.50'lerden 8.13'e çekmiş.
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Ac1DBuRN 2 ay
Dirt'den mi alındı fotolar?
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doctor I 2 ay
Küçümsedikleri araba da 680 hp 0-100 ü 2.2 sn olan elektrikli olmasina rağmen 1100 kg olan bir araba.
15 sn fark agir gelmis sanirim ki boyle bi cevap vermisler

Pug severim ama bu biraz kıskançlığa kaçmış
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haberelectro 2 ay
Pejo neyle kiracakmis o rekoru acaba
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masterap 2 ay
Rakıp markanın aracını yetersız bulmuslar ama kendı ellerınde o bıle yok :) degısık bı acıklama, vw reklamı tadında
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Gorod 2 ay masterap
Bence güzel bir açıklama. :) Adamlar her türlü eleştiri yapmış işte. :)
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MHEC 2 ay
Peugeot adamdır
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TheNewAtilla 2 ay
Peugeot sport iyidir
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