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Yeni Citroen Berlingo Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

2019 Citroen Berlingo; yenilenen platformu, yepyeni tasarımı ve özellikleriyle Türkiye'de satışa sunuldu. Benzinli ve dizel motorlarla sunulan 2019 Citroen Berlingo fiyatı ve özellikleri haberimizde:
2 hf.
18,6b
2
38
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni Citroen Berlingo Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri
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Hafif ticari araç pazarındaki iddiasını güçlendirmek adına Berlingo, Combo ve Partner (Rifter) modellerini yenileyen PSA, zincirin son halkasını da tamamladı. Kendine has tarzıyla dikkat çeken 2019 Citroen Berlingo, Türkiye’de satışa sunuldu. 2019 Citroen Berlingo fiyatı 99 bin TL’den başlıyor.

C3 ve C4 Cactus’ten aldığı tasarımı kambivan sınıfının özellikleriyle harmanlayan 2019 Citroen Berlingo, yan gövdedeki Airbump panelleriyle rakiplerinden ayrılıyor. Eskiye nazaran daha yüksek konumlu kısa bir kaputa sahip olan 2019 Citroen Berlingo, sekiz farklı gövde rengiyle sunuluyor. Siyah tavan rayları, siyah yan aynalar ve 17 inç SPIN alüminyum alaşım jantlar da yeni Berlingo’nun tasarımını tamamlayan unsurlar arasında.

Geniş bagaj hacmi ve bolca saklama alanı 

PSA’nın EMP2 platformuna geçiş yapan 2019 Citroen Berlingo’nun uzunluğu 4403 mm, genişliği 2107 mm, yüksekliği ise 1844 mm olarak ölçülüyor. Bagaj hacmi 100 litre geliştirilerek 775 litreye ulaşan 2019 Citroen Berlingo’da fazladan 186 litre alan oluşturan 28 adet eşya gözü bulunuyor. Tavandaki Modutop adlı bölme de fazladan 92 litre saklama alanı sağlıyor. 3 adet katlanabilir bağımsız arka koltuğa sahip aracın arka camı bagaj kapağından bağımsız açılabiliyor. Bu da bagaj kısmına daha kolay ve hızlı erişilmesini sağlıyor.

2019 Citroen Berlingo'nun kabini ve teknolojileri 

2019 Citroen Berlingo’nun kabininde 8 inçlik dokunmatik bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Apple Car Play, MirrorLink ve Android Auto desteğine sahip bu sistem, aracın tüm özelliklerini, sürüş destek sistemlerini, klimayı ve radyoyu kontrol etmenizi sağlıyor. Feel ve Shine adında iki farklı donanım paketiyle Türkiye’ye giriş yapan 2019 Citroen Berlingo’nun giriş seviyesinde elektronik park freni, viraj aydınlatmalı sis farı ve yokuş kalkış desteği gibi özellikler mevcut. Yorgunluk uyarı sistemi, kör nokta uyarı sistemi ve şerit takip sistemi gibi özellikleri içeren Güvenlik Plus paketi de opsiyon olarak sunuluyor.

2019 Citroen Berlingo’nun kaputu altında PSA grubundan aşina olduğumuz motorlar bulunuyor. Bunlardan ilki, 110 beygir güç üreten 1.2 litre PureTech benzinli motor. Dizel tarafında ise sırasıyla 100 beygir ve 130 beygir güç üreten 1.6 litre ve 1.5 litre Blue HDI üniteler görev alıyor. Benzinli ünite yalnızca Feel paketiyle sunulurken, 1.5 litre dizel ünite de sadece Shine paketinde yer alıyor.

2019 Citroen Berlingo fiyat listesi şu şekilde:

Citroen Berlingo CombiFeel1.2 L PureTech 110PS
99.000 TL
Citroen Berlingo CombiFeel1.6 L Blue HDI 100PS
112.000 TL
Citroen Berlingo CombiShine1.5 L Blue HDI 130PS
125.000 TL
Citroen Berlingo CombiShine1.6 L Blue HDI 100PS
121.000 TL
Citroen Berlingo Van1.6 L Blue HDI 100PS86.000 TL 
 

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JabbaWockeeZ 2 hf. en beğenilen
Kardeşi Combo'nun en boşu bile 122bin tl iken Berlingo'nun en dolu versiyonu 125bin. Fiyatlar bu piyasada gayet iyi duruyor.
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mkilinc79 2 hf.
Ticari ruhsatlı ve manuel vites. Çok ucuz değil bence.
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ungalath 2 hf.
2014 polo kullanıcı olarak sıfır polo alacağıma bunu alırdım
1 Yanıt Yanıtla +10
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Zvjezdan 2 hf.
Şu anki şartlarda Berlingo/Rifter/Combo üçlüsünden Berlingo en mantıklı seçenek gibi görünüyor. Aracı baya iyi buldum.
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emmare 2 hf.
pejo 3008 ilk ciktiginda en dolusu 120k kusurdu...bir kac senede suanki fiyatlara yukseldi...memlekette araba ve cep telefonu lüks olarak algilaniyor yöneticilerimiz tarafindan....
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helsloot 2 hf.
Rifter'dan 25bin ucuz allah allah ? daha mı boş acaba rifter'a göre ?
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auto_man 2 hf. helsloot
Üst paketler arasında fark 10 bin TL.
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Erd0000 2 hf.
Panelvan shine diye bir paketi yok bu aracın nasıl kafayla fiyat aldınız ?
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mehmetyilmaz77 2 hf.
Donanımı aynı fiyattaki riftera göre nasıl karşılaştırmak lazım. Fiyatı donanımı kırparak dusurmemislerdir umarım. Otm neden koymamışlar ilginç.
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lojistisyen 2 hf.
125 binlik manuel "ticari araca" ucuz der hale geldik, vay anam vay...
İnsan maziye bakınca hüzünleniyor
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dr20mouse 2 hf. lojistisyen
Bu araca pahalı diyenlerin en dolu doblolonun kaç para olduğunu biliyor mu?
Bu araç resmen doblo ve caddy killer olmuş bu arada.
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zzoorroo 2 hf.
Otomatik seçenek yok. Aile kullanımı için rifterdan daha iyi bir tasarıma sahip.
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DH Misafiri 2 hf.
Citroenin yeni tasarımları nedense bana itici geliyor.
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DH Misafiri 2 hf.
dış tasarım berbat iğrenç ötesi
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DH Misafiri 2 hf.
Türkiye'de Volkswagen algısını yıkmayı başarabilirse tutulabilir. Rifter/Berlingo oldukça yenilikçi iç ve dış tasarıma sahip modeller. Kendine has ve özgün araçlar ancak ülkemizde VW algısı yıkılmadığı sürece bu araçların tutulması çok zor. Caddy yol tutuş, sürüş dinamikleri ve konforuyla rakipleri karşısındaki en büyük avantajı. Bakalım Rifter/Berlingo VW algısını yıkmayı başarabilecek mi bunu bize zaman gösterecek
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