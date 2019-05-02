Yeni Citroen Berlingo Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

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Hafif ticari araç pazarındaki iddiasını güçlendirmek adına Berlingo, Combo ve Partner (Rifter) modellerini yenileyen PSA, zincirin son halkasını da tamamladı. Kendine has tarzıyla dikkat çeken 2019 Citroen Berlingo, Türkiye’de satışa sunuldu. 2019 Citroen Berlingo fiyatı 99 bin TL’den başlıyor.

C3 ve C4 Cactus’ten aldığı tasarımı kambivan sınıfının özellikleriyle harmanlayan 2019 Citroen Berlingo, yan gövdedeki Airbump panelleriyle rakiplerinden ayrılıyor. Eskiye nazaran daha yüksek konumlu kısa bir kaputa sahip olan 2019 Citroen Berlingo, sekiz farklı gövde rengiyle sunuluyor. Siyah tavan rayları, siyah yan aynalar ve 17 inç SPIN alüminyum alaşım jantlar da yeni Berlingo’nun tasarımını tamamlayan unsurlar arasında.

Geniş bagaj hacmi ve bolca saklama alanı

PSA’nın EMP2 platformuna geçiş yapan 2019 Citroen Berlingo’nun uzunluğu 4403 mm, genişliği 2107 mm, yüksekliği ise 1844 mm olarak ölçülüyor. Bagaj hacmi 100 litre geliştirilerek 775 litreye ulaşan 2019 Citroen Berlingo’da fazladan 186 litre alan oluşturan 28 adet eşya gözü bulunuyor. Tavandaki Modutop adlı bölme de fazladan 92 litre saklama alanı sağlıyor. 3 adet katlanabilir bağımsız arka koltuğa sahip aracın arka camı bagaj kapağından bağımsız açılabiliyor. Bu da bagaj kısmına daha kolay ve hızlı erişilmesini sağlıyor.

2019 Citroen Berlingo'nun kabini ve teknolojileri

2019 Citroen Berlingo’nun kabininde 8 inçlik dokunmatik bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Apple Car Play, MirrorLink ve Android Auto desteğine sahip bu sistem, aracın tüm özelliklerini, sürüş destek sistemlerini, klimayı ve radyoyu kontrol etmenizi sağlıyor. Feel ve Shine adında iki farklı donanım paketiyle Türkiye’ye giriş yapan 2019 Citroen Berlingo’nun giriş seviyesinde elektronik park freni, viraj aydınlatmalı sis farı ve yokuş kalkış desteği gibi özellikler mevcut. Yorgunluk uyarı sistemi, kör nokta uyarı sistemi ve şerit takip sistemi gibi özellikleri içeren Güvenlik Plus paketi de opsiyon olarak sunuluyor.

2019 Citroen Berlingo’nun kaputu altında PSA grubundan aşina olduğumuz motorlar bulunuyor. Bunlardan ilki, 110 beygir güç üreten 1.2 litre PureTech benzinli motor. Dizel tarafında ise sırasıyla 100 beygir ve 130 beygir güç üreten 1.6 litre ve 1.5 litre Blue HDI üniteler görev alıyor. Benzinli ünite yalnızca Feel paketiyle sunulurken, 1.5 litre dizel ünite de sadece Shine paketinde yer alıyor.

2019 Citroen Berlingo fiyat listesi şu şekilde:

Citroen Berlingo Combi Feel 1.2 L PureTech 110PS

99.000 TL Citroen Berlingo Combi Feel 1.6 L Blue HDI 100PS

112.000 TL Citroen Berlingo Combi Shine 1.5 L Blue HDI 130PS

125.000 TL Citroen Berlingo Combi Shine 1.6 L Blue HDI 100PS

121.000 TL

Citroen Berlingo Van 1.6 L Blue HDI 100PS 86.000 TL