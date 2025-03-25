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    Togg'un Adaptif Sürüş Paketi fiyatı belli oldu

    Togg T10X'in akıllı sürüş özellikleri 7 Nisan'dan itibaren ücretli olacak. Trumore mağazasında Adaptif Sürüş Paketi satışa sunuldu. Adaptif Sürüş Paketi fiyatı ve özellikleri haberimizde.
    Togg için Adaptif Sürüş Paketi fiyatı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Yerli otomobil Togg T10X için merakla beklenen Adaptif Sürüş Paketi'nin fiyatı belli oldu. Geçen sene yayımlanan 1.5 güncellemesiyle araca akıllı sürüş özellikleri eklenmiş ve bu özelliklerin belirli süreliğine ücretsiz olacağı açıklanmıştı. 7 Nisan 2025 tarihinden itibaren akıllı sürüş özellikleri paralı olacak.

    Togg Adaptif Sürüş Paketi ne kadar?

    Togg için Adaptif Sürüş Paketi fiyatı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Togg T10X sahipleri Adaptif Sürüş Paketi'ni Trumore mobil uygulamasından 30.000 TL'ye satın alabiliyor. Bir defa ödeme yapılması yeterli oluyor, herhangi bir abonelik gerekmiyor.

    Ödeme yapmayan kullanıcıların Adaptif Sürüş özellikleri 7 Nisan 2025'ten itibaren devre dışı olacak. Ödeme yapan kullanıcıların akıllı sürüş özellikleri 24-48 saat içerisinde etkinleştirilecek.

    Yeni T10X sahiplerine ilk 30 gün ücretsiz

    7 Nisan 2025 tarihinden itibaren yeni Togg T10X sahipleri aracı satın aldıkları günden itibaren 30 gün boyunca 'Adaptif Sürüş Paketi'ni ücretsiz olarak deneyimleme fırsatı bulacak. Bu sayede, aracı teslim alan kullanıcılar bir ay boyunca Yoğun Trafik Pilotu, ACC ve ADA gibi gelişmiş sürüş destek sistemlerini hiçbir ücret ödemeden deneme fırsatı elde edecek.

    Adaptif Sürüş Paketi neler içeriyor?

    Adaptif Sürüş Paketi'nin içeriğinde Akıllı Adaptif Hız Sabitleyici (ACC), Adaptif Sürücü Asistanı (ADA) ve Yoğun Trafik Pilotu (RHP) yer alıyor.

    Dur-Kalk Fonksiyonlu Adaptif Hız Sabitleyici

    Dur-Kalk Fonksiyonlu Adaptif Hız Sabitleyici (ACC), hızınızı ve öndeki araçla mesafenizi otomatik olarak ayarlar. Trafik işareti algılama sistemiyle hız limitlerini öğrenir ve yoğun trafikte bile konfor sağlar.

    Adaptif Sürücü Asistanı

    Adaptif Sürücü Asistanı (ADA) seçtiğiniz hız ve mesafede aracınızın şeridi otomatik olarak takip etmesini sağlar. Şerit çizgileri okunamasa bile devrede olan bu özellik, sürüş alışkanlıklarınızı öğrenerek size özel bir deneyim sunar.

    Yoğun Trafik Pilotu

    15 km hıza kadar ADA aktifken kullanılabilen Yoğun Trafik Pilotu (RHP), sıkışık trafikteki sürüşünüzü kolaylaştırır. Direksiyon desteğiyle şeritte kalmanızı ve takip mesafenizi korumanızı sağlarken dikkat seviyesi ölçümüyle sürüş güvenliğinizi artırır. Bu özellik henüz kullanıma sunulmadı ancak paketin içeriğinde bu özelliğe de yer veriliyor. Satın alanların bu özelliğe erişip erişemeyeceğini bilmiyoruz.

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