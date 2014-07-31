Philips BT100 Taşınabilir Hoparlör Test Masamızda

Haber Editörü
Siyah, beyaz, mavi ve pembe renk seçenekleri bulunan ve ses çıkış gücü ile dikkat çeken Philips'in Taşınabilir 1.0 Hoparlörü, BT100'ü inceliyoruz.
Teknik Özellikler
Yapısı Taşınabilir Mono
Sürücü 1.75" Neodimyum
Ses Çıkış Gücü 2 W
Ses Şiddeti 70 dB
Dahili Pil Lithium Ion 500 mAh
Bağlantı Bluetooth, Micro Usb ve Aux
Profiller A2DP, AVRCP, HFP
Uyumluluk Bluetooth 4.0 ve Altı Cihazlar
Dahili Mikrofon Var
Dayanıklılık 8 Saat
Çekim Mesafesi 10 m
Ağırlık 180 gr
Ebatlar 63(e), 63(b), 82(y)
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Adam ne güzel 8 dakika incelemiş bu cihaza gayet ideal.
Bu şikayetini buraya değil Z2 incelemesine veya onu yapan kişilere yazmalıydın