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Philips BT100 Taşınabilir Hoparlör Test Masamızda

4 yıl
39,6b
1
Diğer Elektronik Cihazlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Siyah, beyaz, mavi ve pembe renk seçenekleri bulunan ve ses çıkış gücü ile dikkat çeken Philips'in Taşınabilir 1.0 Hoparlörü, BT100'ü inceliyoruz.


Teknik Özellikler

Yapısı Taşınabilir Mono 
Sürücü 1.75" Neodimyum  
Ses Çıkış Gücü 2 W
Ses Şiddeti 70 dB
Dahili Pil Lithium Ion 500 mAh
Bağlantı Bluetooth, Micro Usb ve Aux
Profiller A2DP, AVRCP, HFP
Uyumluluk Bluetooth 4.0 ve Altı Cihazlar
Dahili Mikrofon Var
Dayanıklılık 8 Saat
Çekim Mesafesi 10 m
Ağırlık 180 gr
Ebatlar 63(e), 63(b), 82(y)
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DH Sezer 4 yıl en beğenilen hasan.sonus
Telefonlara giderek artan ilgiyi nedense bir türlü anlayabilmiş değilim. hayatımız komple o ufak ekrana kitlenerek geçiyor ve açıkçası bu çok üzücü. Sizi çok iyi anlıyorum ama sadece müzik çalan bir cihaz olarak bakmamak lazım. 2-3 dakika incelemek, inanın daha kolay olurdu. Ben insanlara faydası dokunabilecek bir ürünü sınırlandıramam. 2-3 dk yeter buna diyemem. Teşekkürler.
Telefonlara giderek artan ilgiyi nedense bir türlü anlayabilmiş değilim. hayatımız komple o ufak ekrana kitlenerek geçiyor ve açıkçası bu çok üzücü. Sizi çok ...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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BBB 4 yıl
Anne- Oğul Güzel bir inceleme olmuş. :D Kısa öz geyiksiz boş muhabbetsiz.
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Zig Zag 4 yıl hasan.sonus
hasan.sonus
Sadece müzik çalan bi cihaza 8 dakiKa inceleme çekip onlarca özelliği olan Xperia Z2 ye 18 dakika inceleme çekmek... Madem incelemelere sınır (!) geldi hoparlör ve kulaklıklar da 2-3 dakikayı geçmesin!

Adam ne güzel 8 dakika incelemiş bu cihaza gayet ideal.
Bu şikayetini buraya değil Z2 incelemesine veya onu yapan kişilere yazmalıydın
hasan.sonusSadece müzik çalan bi cihaza 8 dakiKa inceleme çekip onlarca özelliği olan Xperia Z2 ye 18 dakika inceleme çekmek... Madem inceleme...
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Glitz 4 yıl
HD nasıl 4 MB oluyor yanlış mı yazılmış acaba video 8 dakika zaten?
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1megabayt 4 yıl
Sezer arkadaşım, incelemeniz için çok teşekkürler, son derece güzel olmuş. Yıkıcı değil, yapıcı iki eleştirim olacak.
Ses ile ilgili bir ürün olduğu için, deneme amaçlı dinlettiğiniz müziği bizim elimizdeki cihazlardan anlayabilmemiz mümkün değil, o sebepten sanki biraz uzun geldi o kısım.
Diğeri ise, pek mühim değil ama incelemeye biraz daha renk katmak amacıyla, bir önceki model ile yan yana kıyaslamasını, tasarım açısından, eklemiş olsaydınız keşke :).
Tekrar teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.
Not: İlk çalan parçanın sanatçısını ve parçanın ismini paylaşmanız mümkün müdür?
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responsible 4 yıl
8 dk inceleme mi olur demiş arkadaş. Sen 2 dk sını izle o zaman. Abi her şeyi eleştirmeyi ne çok seviyoruz ya. Emeğe saygı gösteremiyoruz. Diğer insanların yaptığı işi karalamak karakterinize işlemiş. Yazık.
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DH Sezer 4 yıl
Arkadaşlar ben hala z2 ile bt100'Ün ilişkisini çözebilmiş değilim. Elimden geldiğince samimi ve içten bir şekilde dakikalara çok fazla takılmadan incelemelerimi sunmaya devam edeceğim. Eğer anlatmam gereken ekstra önemli bir bilgi ya da paylaşılması gereken bir özellik varsa bunu kesmek yerine mutlaka paylaşır ya da eklerim. Güzel yorumlarınız için teşekkür ederim. Geçmiş bayramınızı kutluyorum.
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uguroz76 4 yıl
Bunun yerine micro sd desteği ve fm radyosu da olan nakamichi bbs2 yi öneririm. İncelemeye gelince gayet güzel olmuş.
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drfree1 4 yıl
Sezer abi her incelemede kendini gelistiriyorsun.
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Chris Brown 4 yıl
İnceleme konusundaki olumsuz yorumları dikkate almayın çünkü bu forumdaki olumsuz eleştrilerin %90 lık kısmı yapıcı olmaktan oldukça uzak. Söz konusu cihaz için iyi bir inceleme olmuş. Hatta fazlasıyla da yeterli.

Eline sağlık güzel inceleme olmuş.

Cihaza gelirsek, ben çok hoşlanmadım açıkçası:)


@DH Sezer
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DH Sezer 4 yıl drfree1
Merak ettiğin ne varsa çekinmeden bana istediğin an sorabilirsin sevgili kardeşim : ) Teşekkürler.
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pcheveslisi 4 yıl
100tl mi? oha
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DemirAtlı 4 yıl
beğenmeyenleri piste alalım.
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MacGyver. 4 yıl
güzel inceleme olmuş. anneyi arama ve telefon görüşmesi performansını test etme denemesi bu gibi incelemelerde görmek istediğimiz samimi hareketlerden... hem bu sayede karşı tarafın kendi sesinin yankısını duyduğunu da anlamış olduk.

her dakikası dolu dolu bir inceleme, sony xperia z2'ciler gitsinler 18 dk.lık incelemenin videosunun altında hüngür hüngür ağlasınlar. emeğe saygısızlık etmesinler, başkasına hırslanıp, bir başkasının işini sabote etmeye kalkmasınlar.
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Legend. 4 yıl
Önüne gelen inceleme videosu çekiyor. Pardon çektiğini sanıyor.
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BBB 4 yıl
Anne- Oğul Güzel bir inceleme olmuş. :D Kısa öz geyiksiz boş muhabbetsiz.
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Balawitz 4 yıl
İnceleme gayet hoş, ürün sizin elinize geçtiğinde o halde geçtiyse Philips büyük ayıp etmiş. Eğer sizin elinize geçtikten sonra o hale geldiyse daha da ayıp etmiş o nedir yav. Philips logosu sökülmüş resmen. Eğer o kadar çabuk deforme oluyorsa cihazın dış tarafı, cidden değmez almaya. İnsan böyle bir şey aldığı zaman hoş görünsün ister genelde. Çizikleri içinde kalmasından ve logonun sanki transparanmış gibi görünmesinden hoşlanan var mıdır bilmem
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