Philips BT100 Taşınabilir Hoparlör Test Masamızda

Siyah, beyaz, mavi ve pembe renk seçenekleri bulunan ve ses çıkış gücü ile dikkat çeken Philips'in Taşınabilir 1.0 Hoparlörü, BT100'ü inceliyoruz.





Teknik Özellikler



Yapısı Taşınabilir Mono

Sürücü

1.75"

Neodimyum

Ses Çıkış Gücü 2 W

Ses Şiddeti 70 dB

Dahili Pil Lithium Ion 500 mAh

Bağlantı Bluetooth, Micro Usb ve Aux

Profiller A2DP, AVRCP, HFP

Uyumluluk Bluetooth 4.0 ve Altı Cihazlar

Dahili Mikrofon Var

Dayanıklılık 8 Saat

Çekim Mesafesi 10 m

Ağırlık 180 gr

Ebatlar 63(e), 63(b), 82(y)