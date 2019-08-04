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Phison 1.7 GB/s’ye varan hızlara ulaşabilen BGA SSD’sini duyurdu

Kontrolcüleriyle tanıdığımız Phison duyurduğu BGA SSD’siyle gömülü cihazlar için yüksek performans sunarken uzun pil ömrü vadediyor.
3 gün
2,5b
1
7
HDD / SSD
Metehan Göktaş
Yazar
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Flash kontrolcü ve NAND Flash çözümleri üreticisi Phison PCIe 4.0 ile piyasaya ilk örnekleri sunan firmalardan. Santa Clara merkezli Phison’un son SSD’si ufak boyutları göz önünde bulundurulduğunda etkileyici performans değerlerine ulaşıyor.
Phison 1.7 GB/s’ye varan hızlara ulaşabilen BGA SSD’sini duyurdu

Phison PS5013-E13T 1113, 324 pinlik BGA paketlemesini kullanan bir çözüm. Ufak boyutuna rağmen ihtiyaç cevap verebileceğini söyleyebileceğimiz 128 GB ve 256 GB kapasite seçenekleriyle gelen SSD sistemle iletişimini ise PCIe 3.0x2 arayüzü üzerinden sağlıyor.

1.7 GB/s sıralı okuma değerine sahip model pSLC önbellekleme kullanarak 1.1 GB/s sıralı yazma hızlarına erişebiliyor. DRAM önbellek kullanmayan BGA SSD piyasadaki uygun fiyatlı SSD’lerde de olduğu gibi Host Memory Buffer (HMB)’dan faydalanıyor.

Düşük güç tüketimi 

Phison’un bir önceki BGA SSD’si PS5008-E8T’yle kıyaslandığında 1550/950 MB/s’lık hızdan yükseltmeye gidilen sürücünün iddialı olduğu bir diğer başlıksa güç tüketimi. 2.9 W-3.4 W aralığından 1.5 W düzeyine çekilen güç tüketimi sayesinde yeni BGA SSD gömülü cihazlar için daha uzun batarya ömrü sunacağını söyleyebiliriz.
Son olarak Phison PS5013-E13T 1113’ün 2020 yılı içerisinde ilk cihazlarda kendine yer edinmesi beklenirken önümüzdeki hafta düzenlenecek FMS’de flash sürücüye dair daha fazla detay açıklanacak.

https://www.anandtech.com/show/14704/phison-to-showcase-ps5013e13t-bga-ssd Yorum Yaz
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Hasan07-36 2 gün en beğenilen SEO-Uzmanı
O RDD'de kullandığınız yazılımlar da her açılış-kapanışta harddiskten okunacak. İşletim sistemi, tüm programlar ve oyunları SSD'ye kurmak varken RDD'ye anca birkaç program yüklersiniz. Onlar da işletim sistemi açılışında HDD'den RAM'e yüklenmek zorunda kalır. Bu şartlar altında standart bir SATA SSD'ye göre bile ne rahatlık yaşıyorsunuz anlayamadım. :D
O RDD'de kullandığınız yazılımlar da her açılış-kapanışta harddiskten okunacak. İşletim sistemi, tüm programlar ve oyunları SSD'ye kurmak varken RDD'ye anca bi...
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Virinom 2 gün
BGA, Ball Grid Array kelimelerinin kısaltması ve yüzey montajlı elektronik komponentlerin kılıf çeşitlerinden biri. Pinlerin komponentin alt tarafında olduğunu belirtiyor. Herhangi bir ölçü vs belirtmiyor. Neden bu haberin başlığında ve içeriğinde BGA kelimesi bu kadar vurgulanmış anlamadım. Zaten neredeyse tüm komponentler BGA kılıf.
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patatessiz patso 1 gün Virinom
Amaç her zamanki gibi. BGA yı yeni bir şeymiş gibi gösterip clickbait yapmak
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SEO-Uzmanı 2 gün
benim eski 1333mhz ramlarla
RDD Ram Disk Driver yaptım saniyede 4gb hızındayım
siz bu hızlarda sürün sürün sürünün emi :)
belki bir gün benim yaşadığım rahatlığı sizde yaşarsınız ! :D
tinycorelinux.net/...
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Hasan07-36 2 gün SEO-Uzmanı
O RDD'de kullandığınız yazılımlar da her açılış-kapanışta harddiskten okunacak. İşletim sistemi, tüm programlar ve oyunları SSD'ye kurmak varken RDD'ye anca birkaç program yüklersiniz. Onlar da işletim sistemi açılışında HDD'den RAM'e yüklenmek zorunda kalır. Bu şartlar altında standart bir SATA SSD'ye göre bile ne rahatlık yaşıyorsunuz anlayamadım. :D
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