Phison 1.7 GB/s’ye varan hızlara ulaşabilen BGA SSD’sini duyurdu

Flash kontrolcü ve NAND Flash çözümleri üreticisi Phison PCIe 4.0 ile piyasaya ilk örnekleri sunan firmalardan. Santa Clara merkezli Phison’un son SSD’si ufak boyutları göz önünde bulundurulduğunda etkileyici performans değerlerine ulaşıyor.
Phison PS5013-E13T 1113, 324 pinlik BGA paketlemesini kullanan bir çözüm. Ufak boyutuna rağmen ihtiyaç cevap verebileceğini söyleyebileceğimiz 128 GB ve 256 GB kapasite seçenekleriyle gelen SSD sistemle iletişimini ise PCIe 3.0x2 arayüzü üzerinden sağlıyor.
1.7 GB/s sıralı okuma değerine sahip model pSLC önbellekleme kullanarak 1.1 GB/s sıralı yazma hızlarına erişebiliyor. DRAM önbellek kullanmayan BGA SSD piyasadaki uygun fiyatlı SSD’lerde de olduğu gibi Host Memory Buffer (HMB)’dan faydalanıyor.
Düşük güç tüketimi
Phison’un bir önceki BGA SSD’si PS5008-E8T’yle kıyaslandığında 1550/950 MB/s’lık hızdan yükseltmeye gidilen sürücünün iddialı olduğu bir diğer başlıksa güç tüketimi. 2.9 W-3.4 W aralığından 1.5 W düzeyine çekilen güç tüketimi sayesinde yeni BGA SSD gömülü cihazlar için daha uzun batarya ömrü sunacağını söyleyebiliriz.
https://www.anandtech.com/show/14704/phison-to-showcase-ps5013e13t-bga-ssd Yorum Yaz Paylaş Tweetle
RDD Ram Disk Driver yaptım saniyede 4gb hızındayım
siz bu hızlarda sürün sürün sürünün emi :)
belki bir gün benim yaşadığım rahatlığı sizde yaşarsınız ! :D
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