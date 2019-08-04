Phison 1.7 GB/s’ye varan hızlara ulaşabilen BGA SSD’sini duyurdu

Flash kontrolcü ve NAND Flash çözümleri üreticisi Phison PCIe 4.0 ile piyasaya ilk örnekleri sunan firmalardan. Santa Clara merkezli Phison’un son SSD’si ufak boyutları göz önünde bulundurulduğunda etkileyici performans değerlerine ulaşıyor.

Düşük güç tüketimi

Phison’un bir önceki BGA SSD’si PS5008-E8T’yle kıyaslandığında 1550/950 MB/s’lık hızdan yükseltmeye gidilen sürücünün iddialı olduğu bir diğer başlıksa güç tüketimi. 2.9 W-3.4 W aralığından 1.5 W düzeyine çekilen güç tüketimi sayesinde yeni BGA SSD gömülü cihazlar için daha uzun batarya ömrü sunacağını söyleyebiliriz.

https://www.anandtech.com/show/14704/phison-to-showcase-ps5013e13t-bga-ssd

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Phison PS5013-E13T 1113, 324 pinlik BGA paketlemesini kullanan bir çözüm. Ufak boyutuna rağmen ihtiyaç cevap verebileceğini söyleyebileceğimizkapasite seçenekleriyle gelen SSD sistemle iletişimini ise PCIe 3.0x2 arayüzü üzerinden sağlıyor.1.7 GB/s sıralı okuma değerine sahip modelönbellekleme kullanarakerişebiliyor. DRAM önbellek kullanmayanpiyasadaki uygun fiyatlı SSD’lerde de olduğu gibi(HMB)’dan faydalanıyor.Son olarak Phison PS5013-E13T 1113’ünilk cihazlarda kendine yer edinmesi beklenirken önümüzdeki hafta düzenlenecek FMS’de flash sürücüye dair daha fazla detay açıklanacak.