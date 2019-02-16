Pictionary oyununa sanal çizim desteği

Haydi anlat tarzındaki oyun türüne resim çizerek yaklaşan ve uzun yıllardır popüler olan Pictionary teknolojik destek aldı. Pictionary Air adındaki yeni oyun kâğıt yerine havaya resim çizmenizi gerektiriyor.

Pictionary Air özellikleri ve fiyatı

Oyunda standart çizim kaleminin yerini Jumbo boy dijital bir kalem almış. Dijital kalem bünyesinde Chromecast ve AirPlay desteği barındırıyor. Oyuncu çizim yaparken hareketleri algılıyor ve kablosuz uyumlu akıllı telefon, tablet veya televizyona aktarabiliyor.

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Aktarım için mobil uygulamasını indirerek gerekli kurulumu yapmanız gerekiyor. Çizim esnasında mobil uygulamadan oyuncunun videosunu çekebiliyor ve çizimleri sosyal platformlarda paylaşabiliyorsunuz.

Pictionary Air bunun haricinde kum saati, oyun alanı gibi geleneksel bileşenlere dokunmamış. Pictionary Air oyunu 20$ fiyat etiketiyle 1 Temmuz’da satışa sunulacak. Ülkemizde orijinal oyun 100TL civarında satılıyor.