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Aynasız Fujifilm X-T30 duyuruldu

Aynasız kamera segmentinde rekabet giderek kızışırken birbiri ardına ürünler gelmeye devam ediyor. Canon’dan sonra Fujifilm de APS-C aynasız kamera sınıfına giren yeni bir model duyurdu.
3 ay
5,4b
1
10
Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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APS-C aynasız kamera segmentine yönelik duyurularına devam eden Fujifilm son olarak X-T30 modelini duyurdu. Yeni aynasız kamera X-T20 modelinden daha iyi özellikler sunarken X-T3 amiral gemisinden bazı özellikleri miras almış.

Fujifilm X-T30 özellikleri ve fiyatı

Fujifilm X-T30 kamera modelinde X-T3 modelinin 26.1MP çözünürlüğündeki X-Trans CMOS 4 BSI sensörü ve 4 çekirdekli X-Processor görüntü işlemcisi miras alınıyor. Böylece daha iyi görüntü kalitesi ve daha hızlı çekim hızları elde ediliyor. Ayrıca -3.0 EV ölçüsündeki düşük ışıklarda bile odaklama yapabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Canon’un yeni tam kare aynasız makinesi EOS RP duyuruldu "

8-bit 4:2:0 ile 4K 30p video kaydı yapabilen sensör bununla birlikte HMDI üzerinden 10-bit olarak görüntü verebiliyor. Sensör neredeyse tam piksel 6K çözünürlükte okuma yapabiliyor ve bunu 4K çözünürlüğe indirgenebiliyor. Böylece çok daha keskin videolar elde ediliyor.

 

Aynasız Fujifilm X-T30 duyuruldu
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Makine sürekli çekimde 8fps, elektronik deklanşör ile 30 fps hızlara ulaşabiliyor. Bununla birlikte küçük tampon bellek ve düşük SD kart hızları nedeniyle daha uzun çekimlere izin verilmiyor.

Makinenin ses çıkışı USB Tip-C üzerinden sağlanıyor. Dönebilen LCD ekran dokunmatik özelliğe sahip ve odaklama için bir joystick de var. Gövdenin ağırlığı 383 gram civarında. Tek bir UHS-I kart 200MB/s hızlarına kadar çıkabiliyor.

Fujifilm X-T30 modeli gövde olarak 899$ fiyat etiketine sahip. 18-55mm lens ile birlikte 1299$ oluyor. 16mm f/2.8 geniş açı lens ise 400$ seviyesinden satılacak. Sonraki dönemde yayınlanacak güncelleme ile makineye dar alanda göz ve yüz takibi özelliği de eklenecek.

 

https://www.engadget.com/2019/02/14/fujifilm-x-t30-powerful-but-small/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 ay
Fiyatları tuzsuzdur demeyin öyle. Amerika fiyatıyla eş değer satıyorlar bunu ülkemizde yapan hangi firma var ki
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dt1907 3 ay
eski kasaların güzelliğyle yeni teknoloji digitalin buluşması gibi olmuş.bu arada fotoğrafcılık sektöründe cok büyük firmadır fuji.
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kakarikikiri 3 ay
bayılıyorum fuji ye. gövde özelliklerini geçiyorum, sırf prime lensleri için bile alınabilir bir sistem. bir de şu gövdeleri büyütmeden imaj sabitleme getirseler tadından yenmez makinaların. fuji türkiye sayesinde uygun fiyata alınabiliyor aletler, sony gibi 1500dolarlık aletleri 15000bin tlye itelemiyorlar en azından.
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Kafkaslı57 3 ay kakarikikiri
+ 1 Yaptığınız yorumun altına imzamı atıyorum
Sony A7 R3 den fujiye geçtim çok memnunum
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abraxsas 3 ay
Bu parayı buna verene kadar.
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Bloodin 3 ay
Sen X-Trans gibi millete Full Frame 5D Mark'larını bıraktıracak APS-C sensör yap ama bunun reklamını düzgün yapama, anca bilenler kullansın... Ayrıca halen daha şu X-Trans sensörün Full Frame'ini yapamadın ya, alacağın olsun Fuji... Aslında o X-Trans sensör üzerinde uğraşıp telefonlarda kullanılabilecek X-Trans sensör yapıp ultra keskin Fujinon lenslerle destekleyecek var ya ama nerdeee anca kendi ufacık kitlene odaklan Fuji, bir X-E2 kullanıcısı olarak şu saydıklarımın gerçekleşmemesine o kadar kızıyorum ki...
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Fenomenon 3 ay
şu fujilerin tipi gerçekten süper ama fiyatları biraz tuzlu işte
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