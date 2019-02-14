Aynasız Fujifilm X-T30 duyuruldu

APS-C aynasız kamera segmentine yönelik duyurularına devam eden Fujifilm son olarak X-T30 modelini duyurdu. Yeni aynasız kamera X-T20 modelinden daha iyi özellikler sunarken X-T3 amiral gemisinden bazı özellikleri miras almış.

Fujifilm X-T30 özellikleri ve fiyatı

Fujifilm X-T30 kamera modelinde X-T3 modelinin 26.1MP çözünürlüğündeki X-Trans CMOS 4 BSI sensörü ve 4 çekirdekli X-Processor görüntü işlemcisi miras alınıyor. Böylece daha iyi görüntü kalitesi ve daha hızlı çekim hızları elde ediliyor. Ayrıca -3.0 EV ölçüsündeki düşük ışıklarda bile odaklama yapabiliyor.

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8-bit 4:2:0 ile 4K 30p video kaydı yapabilen sensör bununla birlikte HMDI üzerinden 10-bit olarak görüntü verebiliyor. Sensör neredeyse tam piksel 6K çözünürlükte okuma yapabiliyor ve bunu 4K çözünürlüğe indirgenebiliyor. Böylece çok daha keskin videolar elde ediliyor.

Tam Boyutta Gör

Makine sürekli çekimde 8fps, elektronik deklanşör ile 30 fps hızlara ulaşabiliyor. Bununla birlikte küçük tampon bellek ve düşük SD kart hızları nedeniyle daha uzun çekimlere izin verilmiyor.

Makinenin ses çıkışı USB Tip-C üzerinden sağlanıyor. Dönebilen LCD ekran dokunmatik özelliğe sahip ve odaklama için bir joystick de var. Gövdenin ağırlığı 383 gram civarında. Tek bir UHS-I kart 200MB/s hızlarına kadar çıkabiliyor.

Fujifilm X-T30 modeli gövde olarak 899$ fiyat etiketine sahip. 18-55mm lens ile birlikte 1299$ oluyor. 16mm f/2.8 geniş açı lens ise 400$ seviyesinden satılacak. Sonraki dönemde yayınlanacak güncelleme ile makineye dar alanda göz ve yüz takibi özelliği de eklenecek.