Elektronik SIM (eSIM) nedir, nasıl kullanılır? eSIM destekleyen telefonlar

- Elektronik SIM ne demek 🤔
- eSIM nasıl kullanılır 💡
- Android telefonda eSIM etkinleştirme 🔽
- iPhone’da eSIM etkinleştirme 🔽
- Fiziksel SIM ve Elektronik SIM farkı 🆚
- eSIM fiyatı ne kadar 🏷️
- eSIM destekleyen telefonlar 📱
- e-SIM destekleyen Samsung telefonlar 📱
- e-SIM destekleyen Xiaomi telefonlar 📱
- e-SIM destekleyen Huawei telefonlar 📱
- e-SIM destekleyen Oppo telefonlar 📱
- e-SIM destekleyen Google telefonlar 📱
- e-SIM destekleyen iPhone’lar 📱
- e-SIM avantajları 👍🏻
- e-SIM güvenli mi 🔐
- Yorumlar
SIM kartlar 30 yılı aşkın süredir var. Yıllar içinde fiziksel olarak küçüldüler ancak temel öncül aynı kaldı; bağlantı için fiziksel sim kartı telefonunuza takmanız gerekiyor. Ancak bu, yakın gelecekte değişecek. Fiziksel sim kartları tamamen geçersiz kılmayı amaçlayan yeni bir standart geliyor; Elektronik SIM. Amerika’da satılan Apple iPhone 14 serisinde fiziksel SIM kart yuvası bulunmuyor. Yakında eSIM destekleyen telefonlar artacak. Peki, eSIM nedir, nasıl kullanılır? Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom e-SIM fiyatları ne kadar? e SIM hakkında tüm merak edilenler bu yazıda.
Elektronik SIM ne demek 🤔
Gömülü SIM veya eSIM çıkarılamaz; akıllı telefonunuzun ana kartına fiziksel olarak bağlı (lehimli) programlanabilir bir SIM karttır. Dolayısıyla telefonu kırmadan ve çipi sökmeden fiziksel olarak çıkarmanız mümkün değildir. Çıkarılabilen SIM kartın yaptığı her şeyi yapar. Peki, eSIM Türkiye’de var mı, kullanılıyor mu? Türkiye’de elektronik sim teknolojisi, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren aktif olarak kullanılıyor. Turkcell, Vodafone, Türk Telekom, üç operatör de eSIM hizmeti sunuyor.
eSIM nasıl kullanılır 💡
Android telefonda eSIM etkinleştirme 🔽
- Ayarlar’a girin.
- Bağlantılar’a dokunun.
- SIM kart yöneticisi’ne dokunun.
- Mobil plan ekle üzerine dokunun.
- eSIM’i etkinleştirmek için talimatları izleyin.
iPhone’da eSIM etkinleştirme 🔽
- Operatörden eSIM bilgilerini alın.
- Ayarlar’a girin.
- Hücresel veya Mobil Veri’ye dokunun.
- Hücresel Plan Ekle’ye dokunun.
- Ayrıntıları elle girin’e dokunun.
|-
|eSIM
|Fiziksel SIM
|Hesap bilgileri depolama
|✅
|✅
|Taşınabilirlik
|✅
|❌
|Birden fazla telefonda kullanılabilme
|✅
|❌
|Telefona yerleşik olma
|✅
|❌
|Fiziksel veri transferi
|❌
|✅
|Dijital veri transferi
|✅
|❌
|Hızlı aktivasyon imkanı
|✅
|❌
eSIM fiyatı ne kadar 🏷️
- Vodafone eSIM ücreti: 67 TL
- Turkcell eSIM ücreti: 67.10 TL
- Türk Telekom eSIM ücreti: -
eSIM destekleyen telefonlar 📱
Google, Pixel 2 serisi ile eSIM desteğini sunan ilk markalardan olsa da Samsung, Apple ve diğer markalar da eSIM destekleyen telefonlar arasına hızla yeni modelleri ekliyorlar. Hatta Amerika’da satılan iPhone 14 serisi, fiziksel SIM kart yuvasına sahip değil. Telefonum e-sim destekliyor mu? sorusu soruluyor. Özellikle de Android tarafında Xiaomi eSIM var mı? Apple tarafında iPhone 11 eSIM var mı? çok merak ediliyor. İşte eSIM destekleyen Android telefonlar ve iPhone modelleri:
e-SIM destekleyen Samsung telefonlar 📱
- Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Ultra
- Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus 5G, Galaxy S21 Ultra 5G
- Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra
- Samsung Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra 5G
- Samsung Galaxy Fold, Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Fold4
- Samsung Galaxy Z Flip, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Flip4
- Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra
e-SIM destekleyen Xiaomi telefonlar 📱
- Xiaomi 12T Pro
e-SIM destekleyen Huawei telefonlar 📱
- Huawei P40
- Huawei P40 Pro
- Huawei Mate 40 Pro
e-SIM destekleyen Oppo telefonlar 📱
- Oppo Find X3 Pro
- Oppo Reno 5A
- Oppo Find X5
- Oppo Find X5 Pro
e-SIM destekleyen Google telefonlar 📱
- Google Pixel 2 XL
- Google Pixel 3, Pixel 3 XL
- Google Pixel 3a, Pixel 3a XL
- Google Pixel 4, Pixel 4a, Pixel 4 XL
- Google Pixel 5, Pixel 5a
- Google Pixel 6, Pixel 6a, Pixel 6 Pro
- Google Pixel 7, Pixel 7 Pro
e-SIM destekleyen iPhone’lar 📱
- iPhone XR
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone 11, iPhone 11 Pro
- iPhone SE 2 (2020)
- iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max
- iPhone SE 3 (2022)
- iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max
e-SIM avantajları 👍🏻
- Ağlar arasında geçiş yapmak daha kolaydır.
- Geçici olarak başka bir ağa geçebilirsiniz.
- Birden fazla SIM’e sahip olmanızı sağlar.
- Daha az fiziksel telefon alanı kullanır.
eSIM, mobil ağlar arasında geçiş yapmayı çok daha kolaylaştırır. Yeni bir SIM satın alıp gelmesini bekleyip telefonunuza takmak yerine, telefonla veya çevrimiçi olarak farklı bir şebekeye geçebilirsiniz. Ayrıca eski SIM'i telefonunuzdan çıkarmak için SIM iğnesi aramanıza da gerek kalmaz.
Bir eSIM'de aynı anda birden fazla sanal SIM kart saklanabilir. Sinyal sorunu yaşarsanız, farklı ağlar arasında hızlı bir şekilde geçiş yaparak iletişim sorununu çözebilirsiniz. Ayrıca, yurt dışına çıktığınızda fiziksel SIM kartı takmak zorunda kalmazsınız. Yurt dışındayken kendi paketinizden harcamak size daha pahalıya mâl olacaktır. Kartı telefonunuzdan çıkarmaktan durumunda da kalmayacağınızdan kaybetme riski olmaz.
Kişisel kullanım için bir numara, iş için başka bir numara kullanıyorsanız, eSIM sayesinde iki telefon taşımak zorunda kalmazsınız. Her iki numaradan da arama, mesaj gelir ve arama yapabilir, mesaj gönderebilir, internet için hangi SIM'in kullanılacağını seçebilirsiniz.
eSIM'lerin bir başka avantajı da, fiziksel SIM kart ve tepsisine olan ihtiyacı ortadan kaldırması. Akıllı telefon üreticileri, bu alanı telefonun pil boyutunu artırmak veya daha fazla özellik eklemek için kullanabilir.
e-SIM güvenli mi 🔐
Şu an en popüler telefonlardan iPhone 14 serisi, yurt dışında SIM kart yuvasına sahip değil; yalnızca eSIM ile kullanılabiliyor. eSIM destekleyen Android telefonlar ve iPhone’ların da sayısı hızla artıyor. Vodafone, Turkcell, Türk Telekom eSIM hizmeti sunuyor. Bu yüzden Elektronik SIM ne demek, nasıl kullanılır şimdiden bilmek önemli. eSIM nedir, avantajları neler? bu rehber yazıda anlattık.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.