Elektronik SIM (eSIM) nedir, nasıl kullanılır? eSIM destekleyen telefonlar

SIM kartlar 30 yılı aşkın süredir var. Yıllar içinde fiziksel olarak küçüldüler ancak temel öncül aynı kaldı; bağlantı için fiziksel sim kartı telefonunuza takmanız gerekiyor. Ancak bu, yakın gelecekte değişecek. Fiziksel sim kartları tamamen geçersiz kılmayı amaçlayan yeni bir standart geliyor; Elektronik SIM. Amerika’da satılan Apple iPhone 14 serisinde fiziksel SIM kart yuvası bulunmuyor. Yakında eSIM destekleyen telefonlar artacak. Peki, eSIM nedir, nasıl kullanılır? Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom e-SIM fiyatları ne kadar? e SIM hakkında tüm merak edilenler bu yazıda.

Gömülü SIM veya eSIM çıkarılamaz; akıllı telefonunuzun ana kartına fiziksel olarak bağlı (lehimli) programlanabilir bir SIM karttır. Dolayısıyla telefonu kırmadan ve çipi sökmeden fiziksel olarak çıkarmanız mümkün değildir. Çıkarılabilen SIM kartın yaptığı her şeyi yapar. Peki, eSIM Türkiye’de var mı, kullanılıyor mu? Türkiye’de elektronik sim teknolojisi, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren aktif olarak kullanılıyor. Turkcell, Vodafone, Türk Telekom, üç operatör de eSIM hizmeti sunuyor.

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Google, Pixel 2 serisi ile eSIM desteğini sunan ilk markalardan olsa da Samsung, Apple ve diğer markalar da eSIM destekleyen telefonlar arasına hızla yeni modelleri ekliyorlar. Hatta Amerika’da satılan iPhone 14 serisi, fiziksel SIM kart yuvasına sahip değil. Telefonum e-sim destekliyor mu? sorusu soruluyor. Özellikle de Android tarafında Xiaomi eSIM var mı? Apple tarafında iPhone 11 eSIM var mı? çok merak ediliyor. İşte eSIM destekleyen Android telefonlar ve iPhone modelleri:

e-SIM avantajları 👍🏻

Tam Boyutta Gör

Ağlar arasında geçiş yapmak daha kolaydır.

Geçici olarak başka bir ağa geçebilirsiniz.

Birden fazla SIM’e sahip olmanızı sağlar.

Daha az fiziksel telefon alanı kullanır.

eSIM, mobil ağlar arasında geçiş yapmayı çok daha kolaylaştırır. Yeni bir SIM satın alıp gelmesini bekleyip telefonunuza takmak yerine, telefonla veya çevrimiçi olarak farklı bir şebekeye geçebilirsiniz. Ayrıca eski SIM'i telefonunuzdan çıkarmak için SIM iğnesi aramanıza da gerek kalmaz.

Bir eSIM'de aynı anda birden fazla sanal SIM kart saklanabilir. Sinyal sorunu yaşarsanız, farklı ağlar arasında hızlı bir şekilde geçiş yaparak iletişim sorununu çözebilirsiniz. Ayrıca, yurt dışına çıktığınızda fiziksel SIM kartı takmak zorunda kalmazsınız. Yurt dışındayken kendi paketinizden harcamak size daha pahalıya mâl olacaktır. Kartı telefonunuzdan çıkarmaktan durumunda da kalmayacağınızdan kaybetme riski olmaz.

Kişisel kullanım için bir numara, iş için başka bir numara kullanıyorsanız, eSIM sayesinde iki telefon taşımak zorunda kalmazsınız. Her iki numaradan da arama, mesaj gelir ve arama yapabilir, mesaj gönderebilir, internet için hangi SIM'in kullanılacağını seçebilirsiniz.

eSIM'lerin bir başka avantajı da, fiziksel SIM kart ve tepsisine olan ihtiyacı ortadan kaldırması. Akıllı telefon üreticileri, bu alanı telefonun pil boyutunu artırmak veya daha fazla özellik eklemek için kullanabilir.