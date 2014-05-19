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Blu-Ray / DVD Player ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pioneer 256GB kapasiteli bir optik disk üzerinde çalıştığını duyurdu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
4,5b
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Blu-Ray / DVD Player
Ekrem71
Haber Editörü
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Pioneer 256GB kapasiteli bir optik disk üzerinde çalıştığını duyurdu

Her geçen gün daha fazla depolama kapasitesine ihtiyaç duyuyoruz ve firmalar farklı çözümlerle bu ihtiyacı karşılamaya çalışıyor. Bunlardan birisi de optik diskler.

Önümüzdeki yıllarda optik disklere olan ihtiyacın azalacağı tahmin edilse de halen kurumsal bazda oldukça fazla tercih ediliyor. Bu bakımdan optik disklerin kapasitesi artmaya devam ediyor.

Pioneer yaptığı duyuruda tek bir yüzeye 256GB veri yazılabilen yeni bir optik disk üzerinde çalıştığını açıkladı. Pioneer tek bir disk üzerinde birden fazla katman oluşturmak için rehber katmanı kullanacak bir organize yapı geliştirdi. Bu sayede yeni optik disk katmanları birbiri üzerine istifliyor ve standart depolama sınırının çok üzerine çıkılmasını sağlıyor. 

8 kayıt katmanına sahip bir optik diskte her katman 32GB olmak üzere toplamda 256GB kapasite elde edilebiliyor. Çift taraflı optik diskte ise bu rakam 512GB seviyesine çıkıyor. 

Yeni bir teknoloji yeni bir donanım ve yazılım demek olsa da Pioneer'ın bu teknolojisi Blu-ray spesifikasyonları ile uyumlu. Böylece yeni diskler Blu-ray sürücü ve oynatıcıları ile kullanılabilecek. Bu özellik Pioneer için büyük bir avantaj teşkil ediyor. 

Hali hazırda Sony ve Panasonic tarafından geliştirilen Archival Disc, 500GB ve 1TB olmak üzere iki farklı versiyonda optik disk barındırıyor. Pioneer ise 1TB kapasiteli başka bir optik disk üzerinde daha çalışıyor ve bu ikili ile doğrudan rekabet edebilecek. 

Günümüzde SSD veya HDD gibi çözümlerle son kullanıcı tarafında kapasite ihtiyacı karşılanıyor ve optik diskler bu açıdan biraz geri planda kalıyor. Ancak Pioneer özellikle dijital arşivlemede maliyetleri azalttığı için yeni teknolojisinin daha çok tercih edileceğine inanıyor.  

http://vr-zone.com/articles/pioneer-develops-256gb-blu-ray-disc/77437.html Yorum Yaz
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halitozbasli 5 yıl en beğenilen
Adamlar dönen ve titreyen malzemeden inatla vaz geçemiyorlar. Bu gidişle 1 sene sonra toplayacagım pcye DVD bile bağlamayı düşünmüyorum. Enson nezaman cd yada dvd yazdığımı hatırlamıyorum bile.
Adamlar dönen ve titreyen malzemeden inatla vaz geçemiyorlar. Bu gidişle 1 sene sonra toplayacagım pcye DVD bile bağlamayı düşünmüyorum. Enson nezaman cd yada d...
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2 Yanıt Yanıtla +29
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santanio 5 yıl
4k fim için uğraşıyorlar.
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interwap 5 yıl
Yeni topladıgim bilgisayarda optik sürücü yok
1 Yanıt Yanıtla +5
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mab4ever 5 yıl
istediğiniz kadar tutmaz tutar diyin onlar belirler siz alırsınız
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emresalvation 5 yıl
pionner gibi bir ismin varken uğraştığın şeylere bak. ses sisteminde geriledin tv sektöründe geriledin, samsung yerine sen olsaydın ne olurdu.
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abdulmusavvir 5 yıl
Ya AD ya bu biri çıksa hemen arşivi ona boşaltırım, 200 küsür BD'm var bu haberdeki gelirse hepsi topu topu 20 diske sığar.
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saintroyo 5 yıl
ben halâ daha orjinal film ve oyun alıyorum dvd olarak. bd oynatıcım olsaydı ondan da alırdım bi ihtimal. bd disklerin değil de yazıcılarının fiyatlarından dolayı alamadım hep. fakat alıp ta arşivimi bd disklere yazmayı isterdim.
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hayyam_karadenizli 5 yıl
Pioneer optik konusunda iyice sivrildi, eskiden LG BD yazıcı tercih ederdim ama artık pioneer yani, adam 16x BD-Yazıcıyı 59 dolara satıyor ve üstelik bu yazıcı 6x BD'yi 18x yazıyor. amazon.com/...
Gerçi şu an elimdeki BD'ler 4x Ri-Data, Ankara maltepe pazarındaki Zirve elektronikten tanesi 2 liradan alınmış, bu yazıcı bunları 10x yazıyor 7-8 dk, Plextor'un bir modeli var, o 12x yazıyor.
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FreeRun 5 yıl
4k blurayler çok geçikti sony nasıl bir çalışma yapıyor acaba hiçbir haber de çıkmıyor.
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xtyper 5 yıl
R.I.P. Optical Disc
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arel.gr 5 yıl
oldu olacak teknoloji, boyut standardtlarida yenilenseydi.
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Kreativ 5 yıl
Arşiv özelliği olan disk ile mekanik hddleri kısyaslamak bence mantıksız.
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DubSteq 5 yıl
Optik sürücüsüz PC olamaz.Ben oyunlarımı hep kutulu alırım ve ister istemez optik sürücü mecburiyeti oluyor.Şimdi Steam'den felan al diyenler olacaktır ama TTNET'ile haftalarımı vermem lazım benim o işe.
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greenk 5 yıl
1 tb harddisk fiyatı 140-200 tl ülkemizde. Bluray ile ise 1 tb maliyeti 50 tl olur en fazla.
Gelmiş herkes cd-dvd kullanan mı var diyor. Harddisklerin ne kadar ömürsüz ve pahalı olduğu ortada. Şuana kadar 1+1+1+0.5 tb 4 tane harddisk bozuldu ve bilgiler uçtu. 15 yıllık cd ler hala çalışıyor gerisini siz düşünün.
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Virinom 5 yıl greenk
greenk
1 tb harddisk fiyatı 140-200 tl ülkemizde. Bluray ile ise 1 tb maliyeti 50 tl olur en fazla.
Gelmiş herkes cd-dvd kullanan mı var diyor. Harddisklerin ne kadar ömürsüz ve pahalı olduğu ortada. Şuana kadar 1+1+1+0.5 tb 4 tane harddisk bozuldu ve bilgiler uçtu. 15 yıllık cd ler hala çalışıyor gerisini siz düşünün.

Mesajında haklı olduğun kısımlar var ama o kadar hard disk bozman normal değil.Ya kullanmasını bilmiyorsun ya da hiç bakım yapmıyorsun.Düzgün kullanılırsa hiç bir hard disk 10 yıldan erken bozulmaz.
1 Yanıt Yanıtla +2
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