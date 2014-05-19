Pioneer 256GB kapasiteli bir optik disk üzerinde çalıştığını duyurdu





Her geçen gün daha fazla depolama kapasitesine ihtiyaç duyuyoruz ve firmalar farklı çözümlerle bu ihtiyacı karşılamaya çalışıyor. Bunlardan birisi de optik diskler.





Önümüzdeki yıllarda optik disklere olan ihtiyacın azalacağı tahmin edilse de halen kurumsal bazda oldukça fazla tercih ediliyor. Bu bakımdan optik disklerin kapasitesi artmaya devam ediyor.





Pioneer yaptığı duyuruda tek bir yüzeye 256GB veri yazılabilen yeni bir optik disk üzerinde çalıştığını açıkladı. Pioneer tek bir disk üzerinde birden fazla katman oluşturmak için rehber katmanı kullanacak bir organize yapı geliştirdi. Bu sayede yeni optik disk katmanları birbiri üzerine istifliyor ve standart depolama sınırının çok üzerine çıkılmasını sağlıyor.





8 kayıt katmanına sahip bir optik diskte her katman 32GB olmak üzere toplamda 256GB kapasite elde edilebiliyor. Çift taraflı optik diskte ise bu rakam 512GB seviyesine çıkıyor.





Yeni bir teknoloji yeni bir donanım ve yazılım demek olsa da Pioneer'ın bu teknolojisi Blu-ray spesifikasyonları ile uyumlu. Böylece yeni diskler Blu-ray sürücü ve oynatıcıları ile kullanılabilecek. Bu özellik Pioneer için büyük bir avantaj teşkil ediyor.





Hali hazırda Sony ve Panasonic tarafından geliştirilen Archival Disc, 500GB ve 1TB olmak üzere iki farklı versiyonda optik disk barındırıyor. Pioneer ise 1TB kapasiteli başka bir optik disk üzerinde daha çalışıyor ve bu ikili ile doğrudan rekabet edebilecek.





Günümüzde SSD veya HDD gibi çözümlerle son kullanıcı tarafında kapasite ihtiyacı karşılanıyor ve optik diskler bu açıdan biraz geri planda kalıyor. Ancak Pioneer özellikle dijital arşivlemede maliyetleri azalttığı için yeni teknolojisinin daha çok tercih edileceğine inanıyor.

http://vr-zone.com/articles/pioneer-develops-256gb-blu-ray-disc/77437.html