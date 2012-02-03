Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Optik Sürücüler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pioneer 6x yazma hızına sahip yeni Blu-ray XL yazıcısını duyurdu. BDR-S07

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,8b
1
14
Optik Sürücüler
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Özellikle taşınabilir sabit disklerin yaygınlaşması ile birlikte bir çok kişi için tarihin tozlu sayfalarında yerini alan optik medya yazıcıları yüksek kapasiteli Blu-ray medyalar sayesinde en azından büyük verileri arşivleme ihtiyacı içinde olanlar için ilgi çekiciliklerini korumaya devam ediyor.

 Pioneer duyurusunu yaptığı BDR-S07 model isimli yeni Blu-ray XL yazısıcı ile BDXL medya üzerine 128GB büyüklüğünde verinin 6x hızında (25MB/sn) aktarılabilmesine olanak veriyor. Yani ortalama 1,5 saat gibi bir sürede yazma işleminin biteceği söylenebilir.
BDXL dışında diğer optik medyalara da bilgi yazabilen BDR-S07, standart Blu-ray disklere 12x'e kadar, DVD'lere 16x'e kadar ve CD'lere 40x'e kadar hızlarda bilgi aktarımı yapabiliyor. Japonya'da yaklaşık 350$ fiyat etiketiyle piyasaya sürülen yazıcının Amerika ve Avrupa'ya ne zaman ayakbasacağı ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
xLmNt13 7 yıl
daha blu-ray alamadık blu-ray XL çıktı iyimi sss: :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yuxeses 7 yıl
istedikleri w/r yi çıkarsınlar hikaye!!! blu daha tr de halka ulaşmış bir format değil!!! orjin dvd yi bile kimse ALAMAZKEN kaldıki blu
haa dvd gibi ülkemizde conjöktör sahibi olur ozaman başka
onun dışında mkv v.s devam eder gider
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
algorian 7 yıl
Önce CD-ROM sonra DVD-ROM çıkardılar. Her biri 2X'den bailayıp 50X'e kadar çıktı!
Maksat "yeni model daha hızlı" deyip satabilmek.
Şimdi de Blu-Ray için aynı teraneyi deniyorlar ama yemedi. Paylaşım platformları sağolsun.
En son ne zaman optik sürücü kullandığımı hatırlamıyorum bile. Windows'u bile USB Flash Diskten kuruyorum artık!
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kartal Göz 7 yıl algorian
algorian

Önce CD-ROM sonra DVD-ROM çıkardılar. Her biri 2X'den bailayıp 50X'e kadar çıktı!
Maksat "yeni model daha hızlı" deyip satabilmek.

Şimdi de Blu-Ray için aynı teraneyi deniyorlar ama yemedi. Paylaşım platformları sağolsun.

En son ne zaman optik sürücü kullandığımı hatırlamıyorum bile. Windows'u bile USB Flash Diskten kuruyorum artık!

mevzu yememesi değil, blu-ray disklerin veokuyucu-yazıcıların pahalı olması, bence halen yeterli ucuzlukta değiller, bir diğer önemli unsur da orijinaline 60-50-40 tl gibi uçuk fiyatlar korsanına da tahminen 10 15 tl gibi fiyatlarla sahip olunacağına internetten beleşe HD film riplerinin indirmek daha mantıklı geliyor herkese hatta en önemli sebep budur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dhemirdh 7 yıl
Türkiye'de çoğu bilgisayarda kullanılmayan marka neler yapıyor.Türkiye böyle markaların tanıtımını yapsa milletten daha az küfür duyabilir :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mutlu Dal 7 yıl
2-3 yıl sonra yaygınlaşır bluraylarda...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Etkileyici performans ama ben hayır diyorum, tasarım konusundada LG 'nin BP40NS20 eline su dökemez tabi o harici ama yinede daha hoş olabilirdi..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abdulmusavvir 7 yıl
Biz 79$ olan modelden devam edelim, düne kadar 2 liranın altına BD bulamıyorduk, şimdi Verbatim bile ucuz Allah'a şükür, fiyatlar böyle şeker devam etsin, bunlara da sıra gelir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Intruder 7 yıl
Bir kaç seneye 2K filmler piyasada olur 2048 veya 2560x1440p
BDXL cihazlar bunun altyapısı bakalım Avatar'da ve Lord of the Rings'te BD-50 Diskler yetmemişti.
2 Diske sığdırmışlardı.
BDXL olarak tekrar piyasaya çıkar büyük ihtimal.
Ayrıca 3D için çift katman videolarda özellikle gerekliydi bit hızı düşürmeden 40-50mbps ortalama ile 3D filmler daha kaliteli gözükecektir.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
spacenet 7 yıl Intruder
Intruder
Bir kaç seneye 2K filmler piyasada olur 2048 veya 2560x1440p
BDXL cihazlar bunun altyapısı bakalım Avatar'da ve Lord of the Rings'te BD-50 Diskler yetmemişti.
2 Diske sığdırmışlardı.
BDXL olarak tekrar piyasaya çıkar büyük ihtimal.
Ayrıca 3D için çift katman videolarda özellikle gerekliydi bit hızı düşürmeden 40-50mbps ortalama ile 3D filmler daha kaliteli gözükecektir.

2k diye bir standart olacağını sanmıyorum. Asıl standart 4k ve 8k olacak. BD-TL ve BD- QL, 3D filmlerde yeterli gelmeyen BD-DL yerine geçecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +81 Bay Robot +71 sepulturgay +67 Mutlak.Sıfır +50 frostburn +42 Askaparta +29 Johan Elmander +28 unknownartist +28 Nevfel +28 Wi Fi +27
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3795 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Optik Sürücüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Turkcell T11 video inceleme 7 yıl Asus Radeon HD 7950 DirectCU II video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Soylu'dan Namaza Yeni Bir Soluk
DH Forum
iOS - iPadOS 13 [ANA KONU] - Beta 1
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim