Pioneer 6x yazma hızına sahip yeni Blu-ray XL yazıcısını duyurdu. BDR-S07

Özellikle taşınabilir sabit disklerin yaygınlaşması ile birlikte bir çok kişi için tarihin tozlu sayfalarında yerini alan optik medya yazıcıları yüksek kapasiteli Blu-ray medyalar sayesinde en azından büyük verileri arşivleme ihtiyacı içinde olanlar için ilgi çekiciliklerini korumaya devam ediyor.



Pioneer duyurusunu yaptığı BDR-S07 model isimli yeni Blu-ray XL yazısıcı ile BDXL medya üzerine 128GB büyüklüğünde verinin 6x hızında (25MB/sn) aktarılabilmesine olanak veriyor. Yani ortalama 1,5 saat gibi bir sürede yazma işleminin biteceği söylenebilir.

BDXL dışında diğer optik medyalara da bilgi yazabilen BDR-S07, standart Blu-ray disklere 12x'e kadar, DVD'lere 16x'e kadar ve CD'lere 40x'e kadar hızlarda bilgi aktarımı yapabiliyor. Japonya'da yaklaşık 350$ fiyat etiketiyle piyasaya sürülen yazıcının Amerika ve Avrupa'ya ne zaman ayakbasacağı ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.