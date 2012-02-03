Pioneer 6x yazma hızına sahip yeni Blu-ray XL yazıcısını duyurdu. BDR-S07

Genel Yayın Yönetmeni
Özellikle taşınabilir sabit disklerin yaygınlaşması ile birlikte bir çok kişi için tarihin tozlu sayfalarında yerini alan optik medya yazıcıları yüksek kapasiteli Blu-ray medyalar sayesinde en azından büyük verileri arşivleme ihtiyacı içinde olanlar için ilgi çekiciliklerini korumaya devam ediyor.
Pioneer duyurusunu yaptığı BDR-S07 model isimli yeni Blu-ray XL yazısıcı ile BDXL medya üzerine 128GB büyüklüğünde verinin 6x hızında (25MB/sn) aktarılabilmesine olanak veriyor. Yani ortalama 1,5 saat gibi bir sürede yazma işleminin biteceği söylenebilir.
BDXL dışında diğer optik medyalara da bilgi yazabilen BDR-S07, standart Blu-ray disklere 12x'e kadar, DVD'lere 16x'e kadar ve CD'lere 40x'e kadar hızlarda bilgi aktarımı yapabiliyor. Japonya'da yaklaşık 350$ fiyat etiketiyle piyasaya sürülen yazıcının Amerika ve Avrupa'ya ne zaman ayakbasacağı ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.
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Maksat "yeni model daha hızlı" deyip satabilmek.
Şimdi de Blu-Ray için aynı teraneyi deniyorlar ama yemedi. Paylaşım platformları sağolsun.
En son ne zaman optik sürücü kullandığımı hatırlamıyorum bile. Windows'u bile USB Flash Diskten kuruyorum artık!
mevzu yememesi değil, blu-ray disklerin veokuyucu-yazıcıların pahalı olması, bence halen yeterli ucuzlukta değiller, bir diğer önemli unsur da orijinaline 60-50-40 tl gibi uçuk fiyatlar korsanına da tahminen 10 15 tl gibi fiyatlarla sahip olunacağına internetten beleşe HD film riplerinin indirmek daha mantıklı geliyor herkese hatta en önemli sebep budur.
BDXL cihazlar bunun altyapısı bakalım Avatar'da ve Lord of the Rings'te BD-50 Diskler yetmemişti.
2 Diske sığdırmışlardı.
BDXL olarak tekrar piyasaya çıkar büyük ihtimal.
Ayrıca 3D için çift katman videolarda özellikle gerekliydi bit hızı düşürmeden 40-50mbps ortalama ile 3D filmler daha kaliteli gözükecektir.
2k diye bir standart olacağını sanmıyorum. Asıl standart 4k ve 8k olacak. BD-TL ve BD- QL, 3D filmlerde yeterli gelmeyen BD-DL yerine geçecek.