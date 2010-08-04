Pioneer Computers'dan i7 işlemcili hepsi bir arada bilgisayar: V20 i7

Avustralya merkezli bilgisayar üreticisi Pioneer Computers, hepsi bir arada yapıdaki bilgisayarı V20 i7'yi tanıttı. Tasarım olarak iMac'i andıran bilgisayarda 21.5 inç boyutunda 1920 x 1080 çözünürlüğe sahip ekrana yer verilmiş. Çoklu dokunmatik panel fonksiyonu ise opsiyonel olarak sunuluyor. İşlemci tercihinde kullanıcılara Core i3, i5 ve i7 Quad gibi yeni modeller sunuluyor. Sistem belleği maksimum 8 GB (DDR3)olarak belirlenirken, depolama alanı için 1.5 TB HDD veya 256 GB SSD gibi seçenekler sunulmuş. Pioneer Computers firması, grafik işlemci kısmında da Nvidia GT330M ve Nvidia GT310M'e yer vermiş.

Pioneer Computers'ın panel bilgisayarı V20 i7'de 4/1 kart okuyucu, 6x USB 2.0 girişi, 1.3 mp kamera gibi bileşenler standart olarak kullanıcıların beğenisine sunulmuş. Pioneer Computers firmasının kişiselleştirilebilir yapıda hazırladığı hepsi bir arada bilgisayarı V20 i7, 1399$'dan başlayan fiyat etiketiyle satışa sunuldu.