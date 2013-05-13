Pirate3D, 347$ fiyat etiketine sahip üç boyutlu yazıcı modelini duyurdu





Geçtiğimiz hafta içerisinde üretilen ilk silah ile gündemde büyük yer kaplayan üç boyutlu yazıcılar, yeni duyurulan bir model ile yeniden karşımızda.

Pirate3D isimli firma tarafından geliştirilen ve Buccaneer ismine sahip olan üç boyutlu yazıcı modeli, dış gövde tasarımı ve fiyatı ile ev kullanımı için en uygun modeller arasında gösteriliyor. Üst kısmında yer alan özel bölümden yüklenen PLA malzeme ile 5.9 x 3.9 x 4.72-inç boyutlarında ve 100 mikron katman yüksekliğinde baskılar alınmasına imkan veren yazıcı, PC ya da Mac bilgisayar sistemleri ile Wi-Fi üzerinden kablosuz olarak işletişim kurabilirken, akıllı cep telefonu ya da tablet bilgisayarlar ile kontrol edilebiliyor.

Sunduğu teknik özellikler yanında, 347$ fiyat etiketi ile çok büyük merak uyandıran Pirate3D Buccaneer üç boyutlu yazıcı, önümüzdeki hafta içerisinde ön-sipariş ile satılmaya başlıyor.

http://www.prweb.com/releases/prweb2013/5/prweb10725496.htm