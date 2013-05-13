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Pirate3D, 347$ fiyat etiketine sahip üç boyutlu yazıcı modelini duyurdu

6 yıl
5,8b
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta içerisinde üretilen ilk silah ile gündemde büyük yer kaplayan üç boyutlu yazıcılar, yeni duyurulan bir model ile yeniden karşımızda.
Pirate3D isimli firma tarafından geliştirilen ve Buccaneer ismine sahip olan üç boyutlu yazıcı modeli, dış gövde tasarımı ve fiyatı ile ev kullanımı için en uygun modeller arasında gösteriliyor. Üst kısmında yer alan özel bölümden yüklenen PLA malzeme ile 5.9 x 3.9 x 4.72-inç boyutlarında ve 100 mikron katman yüksekliğinde baskılar alınmasına imkan veren yazıcı, PC ya da Mac bilgisayar sistemleri ile Wi-Fi üzerinden kablosuz olarak işletişim kurabilirken, akıllı cep telefonu ya da tablet bilgisayarlar ile kontrol edilebiliyor.
Sunduğu teknik özellikler yanında, 347$ fiyat etiketi ile çok büyük merak uyandıran Pirate3D Buccaneer üç boyutlu yazıcı, önümüzdeki hafta içerisinde ön-sipariş ile satılmaya başlıyor.
 
Pirate3D, 347$ fiyat etiketine sahip üç boyutlu yazıcı modelini duyurdu
Pirate3D, 347$ fiyat etiketine sahip üç boyutlu yazıcı modelini duyurdu

http://www.prweb.com/releases/prweb2013/5/prweb10725496.htm Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Lazeran 6 yıl en beğenilen
kasim33
fiyat beklediğimden kat kat aşağıda 3 boyutlu diyor ama fotograftaki objeyi yapmak için 5 boyutlu olması gerekmiyormu acaba ?

Hacı görebildiğin 5 boyut diye bir şey yok, çok samanyolu izlemişin sen.
kasim33fiyat beklediğimden kat kat aşağıda 3 boyutlu diyor ama fotograftaki objeyi yapmak için 5 boyutlu olması gerekmiyormu acaba ?H...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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hk 3 yıl
3 boyutlu yazıcı ile üretilen ürünleri incelemek için 3dmanya.com/... tıklayın
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estorga 4 yıl
3 boyutlu yazıcılar giderek yaygınlaşıyor. Yukarıda tanıtımı yapılan yazıcı gayet başarılı. Fakat bahsedilen fiyat başlangıç promosyon fiyatı idi. Yine de benzer özelliklere sahip üç boyutlu yazıcılara göre fiyatı oldukça avantajlı. Aslında Türkiyede de satışa sunuldu. Detaylar burada: www.minifab.com.tr
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DH Misafiri 4 yıl
Türkiyede 3d yazıcılar ile üretilen ürünleri www.3dcini.com sayfasından inceleyebilirsiniz.
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simurgian 4 yıl
Buccaneer marka 3D yazıcsının Türkiye'deki tek distribütörü olam miniFAB satışa başlamış. www.minifab.com.tr adresinden satın alınabiliyor.
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DH Misafiri 4 yıl
Türkiye'de ki 3D Yazıcılar hakkında detaylı bilgi ve karşılaştırma listesi için priyoid.com/... u ziyaret edebilirsiniz.
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tobepeople 5 yıl
şuan aşırı kazık satılan yurt dışında kolay temin edilebilen hobi amaçlı RC oyuncaklarının parçaları ve hatta tüm kasası yapılabilir içide yapılır aslında ve bazıları iphone ile vs de kontrol edilebiliyor , bunun dışında balıkçılar için özellikle biçilmiş kaftan mekanik sahte yemler bazıları ateş pahasıdır ama bu cihazla bedava resmen ayrıca kendinize buggie arazi aracı yapabilirsiniz binmek için tabiki sonuçta atvlerin kullanımı yasal ve siz sadece arazide kullanacaksınız , kendinize motorsiklet parçası yapabilirsiniz orjinalini birebir yapabilirsiniz dış kaportasının ne kadar can yaktığını motorcular iyi bilir çin malı uymayan alacağına kendin yap uysun bence harika bir teknoloji okurken bu sistemi yeni teknoloji diye adlandırıyorlardı ama sadece elektronik kart montajı için kullanılıyordu aklıma hiç gelmemişti ne kadar dar görüşlüymüşüm ki ama 3d printer denince aklıma ilk o geldi ve hakikaten mantık aynı tek fark eritiliyor ve parça takılacağına direk eritip inşa ediyorsunuz artık her 10 yılda bir süper teknolojiler gelişiyor harika bir şey bu güvenlik önlemlerini arttırırlar olur biter illa silah için kullanmak gerekmiyor sırf onun için yasaklanmaması lazım zaten böyle bir cihazın ayrıca gördükten sonra kendim bile yapabilirim çok istersem ama gerek yok alınmayacak bir cihaz değil ve çok gelişmişleri de var ayrıca 3d çizimle de ilgileniyordum ama uygulamaya geçemeyeceğimi bildiğim için başlayamadım bir türlü artık bu printer dan elde edersem hep yapmak istediklerimi yaptıktan sonra kendim de bir şeyler üretebilirim prototip olarak ; mesela her zaman istediğim armut çadır var tek kişilik kamp için ağaca asılabilen bunu sadece yurtdışından alabiliyoruz ülkemizde yok maalesef ayrıca kendinize özel oyun koltuğu veya kokpit yapmak oyun direksiyonunuz için mümkün genç dahilerin önü açıldı artık 10 yılda bir değil en fazla 5 yılda bir süper ötesi teknolojiler görmeye hazır olun dünyada o kadar insan harcanıyor ki bu sistem hepsinin önünü açacak kendinyapsitesi.com gibi yurt dışında buna benzer yüzlerce site vardı ama hepsinin imkanı bir yere kadar elveriyor şuan mucitlerin çağına ilk adımı atıyoruz 3D modelleme deki yeteneğimizde geliştikçe ve yeterli kalitede kolay programlar kullanarak öğrendikçe dahada iyi şeyler başarabiliriz genede mükemmele yakın programların çoğu ingilizce istiyor bu yüzden biraz bize kısıtlı kalıyor sıradaki büyük teknolojinin insan beynine bilgi yüklemek olmasını temenni ederim total recall filminden hatırlarsınız benzer teknolojiyi onu meslek olarak, dil olarak, kitaplar olarak yüklendiğini düşünün.. ne güzel olurdu :)
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DH Misafiri 5 yıl
neden hemen silah yapmak için kullanmaya kalkıyorsunuz,,yararlı şeyler için düşünün ;oyuncak çocuklarınız için,eşya eviniz için,bunları düşünelim ,,zaten eğer bunu piyasaya sürdülerse ,bunun bir üst modeli ellerindedir bununla masrafları çıkarırlar
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DH Misafiri 5 yıl
Fiyatı uygun olabilse bile bunun için yanında olması gereken işlenecek malzemenin bir hayli pahalı olacağını düşünüyorum. İnsan evde kendi kendine bu kadar pahalıya mal olacak ne yapabilir ki? En güzeli herhalde internetten bulunacak 3D dosyalarından güzel figürlerin çıktısını almak olur:)
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multiTYRT 6 yıl
Bu teknoloji Dünya'yı değiştirecek, düşünsenize evinizde kendi fabrikanız var
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carter 6 yıl
Bu yazıcıdan satın alıp, Pirate3D yazıcılarını üretip 247$'a satacağım. İşte rekabet budur.
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1080p 6 yıl
Bunu da 50 dolara satıp mürekkebi toneri yada her ne ise onu 100-200 e satmasınlar.
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