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Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pixel 3 serisini akıllı ekrana dönüştürebilen Google Pixel Stand tanıtıldı

Arama devi Google, bugünkü etkinliğinde Pixel 3 serisi akıllı telefonlar için bir kablosuz şarj standı tanıttı. Pixel Stand isimli aksesuar esasında kablosuz şarjdan çok daha fazlasını sunabiliyor.
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Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
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Google bugün düzenlediği etkinlikte, Pixel 3 serisi için Pixel Stand isimli bir kablosuz şarj aksesuarı tanıttı. Ancak telefonları kablosuz şarj edebilmesi buz dağının sadece görünen kısmı. Cihaz çok daha farklı özellikler de sunuyor.
Ayrıca Bkz. "Google Pixel 3 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"
Piksel 3 akıllı telefonlar bu stand üzerinde şarj olurken Google Assistant destekli bir akıllı ekran olarak kullanılabilecek. Kullanıcı arayüzü değişeceği için oda genelinde görmek görmek daha kolay olacak. Ayrıca sesli komutlar aracılığıyla telefonla etkileşim kurulabileceğini de belirtelim.
Stand üzerinde akıllı ekrana dönüşen Pixel 3 serisi, akıllı ev aletlerini kontrol etmek için kullanılabileceği gibi Google Fotoğraflar'dan resimler gösteren dijital fotoğraf çerçevesi olarak da kullanılabilecek.

Google Pixel Stand ön siparişe açıldı

Silikon ve polikarbonattan malzemeden yapılan Pixel Stand, 14 x 10 x 9 cm ebatlarında. Ayrıca 10 W'a kadar hızlı kablosuz şarjı destekliyor. Cihazı telefonunuzu bir çalar saate çevirmek için de kullanabilirsiniz.
Pixel 3 serisini akıllı ekrana dönüştürebilen Google Pixel Stand tanıtıldı
Özetlemek gerekirse Pixel Stand, üzerine yerleştirilen telefon şarj olurken onu Google Home Hub benzeri bir cihaz haline getiriyor. Google'ın yeni kablosuz şarj aksesuarı bugün 79 dolar fiyat etiketi ile ön siparişe açıldı.

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