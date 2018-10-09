Google Pixel 3 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Nexus ile başladığı Android telefon programında kontrolü daha çok eline aldığı Pixel ile devam eden Google bugün üçüncü nesle terfi etmiş durumda. Pazardaki son trendleri aynen telefonlarına yansıtmaya çalışan firmanın yeni serisi de bunu gösteriyor.

Google Pixel 3 özellikleri ve fiyatı

5.5 inçlik AMOLED ekranında 2160x1080 piksel çözünürlük sunan Google Pixel 3 modelinde 18:9 görüntü oranı görüyoruz. Bu bakımdan ilk çerçevesiz telefon dalgasında gördüğümüz ince çerçeve tasarımı kullanılıyor. Metal çerçeve ve cam kaplama kombinasyonu tercih edilirken ön panel Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

Snapdragon 845 yonga setinin güç verdiği akıllı telefona 4GB RAM ve 64GB/128GB depolama kapasitesi seçenekleri eşlik ediyor. 2915mAh kapasiteli batarya ise QuickCharge 4+ hızlı şarj teknolojisi ve kablosuz şarj ile desteklenmiş. Ön kısımda çift stereo hoparlör en iyi ses deneyimi vadediyor.

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"Google Pixel Mini sesleri"

Telefonun ön kısmında 8MP çözünürlüğünde çift kamera kombinasyonu yer alıyor. Sensörlerden birisi geniş açı olarak görev yapıyor. Arka kamera ise 12.2MP çözünürlüğe sahip ve 4K 30fps video kaydı yapabiliyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da serinin en iyi kameralara sahip olması bekleniyor.

Google ikinci nesle terfi eden görsel yapay zekâ yongası sayesinde kamera tarafında önemli destekler sunmuş. Örneğin arka kamera hareketli objeleri takip ederek otomatik odaklanabiliyor. Top Shot özelliği çoklu çekim yapıldığında gözlerin kameraya bakması, tebessüm gibi kriterlerle otomatik olarak en iyi fotoğrafı çekiyor.

Photobooth özelliği en iyi özçekimler için kullanılırken ayrıca gülen yüz veya göz kırpma gibi hareketlerle otomatik olarak çekim yapıyor. Super res zoom ise birden fazla çekim yaparak yazılım tabanlı en iyi yakınlaştırmayı sunuyor.

Google Pixel 3 modeli Android 9 Pie ile piyasaya çıkacak. Performans ve enerji verimliliğindeki geliştirmelerin yanında Digital Wellbeing konsolu kullanıcılar için önemli bir yardımcı olmak amacında.

Tam Boyutta Gör

Akıllı telefonun gün boyunca nasıl ve kaç saat kullanıldığını takip eden konsol bunları uygulama bazında istatistik olarak sunuyor. Kullanıcılar uygulamalara kullanım limiti ayarlayabiliyor. Ayrıca gece vakitlerinde otomatik olarak ekran renklerini ayarlamak, telefonu yüz üstü çevirdiğinizde rahatsız etme moduna getirmek gibi uyumaya yardımcı otomatik araçlar da sunuyor. Google Pixel 3 800$ başlangıç fiyatına sahip.

Google Pixel 3 XL özellikleri ve fiyatı

Bazı farklar dışında Google Pixel 3 XL modeli Google Pixel 3 ile aynı özelliklere sahip. İlk olarak ekran boyutunun 6.3 inç ve çözünürlüğün de 2960x1440 piksele yükseldiğini belirtelim. Bu modelde çentik tasarımına geçiş yapılarak daha agresif bir ekran-kasa oranı elde edilmiş.

Batarya ise 3430mAh kapasiteye sahip. Bellek tarafında 4GB RAM ve 64GB/128GB depolama kapasitesi seçenekleri mevcut. Google Pixel 3 XL modeli 900$’dan başlıyor.

Pixel Stand

Google yeni telefonları için bir de kablosuz şarj standı geliştirdi. Pixel Stand üzerine telefonu koyduğunuz zaman kablosuz şarj başlıyor. Ayrıca telefon Smart Display akıllı hoparlörü gibi çalışıyor ve sesli olarak komutlarınızı yerine getirebiliyor, ekranda bilgiler sunabiliyor.



