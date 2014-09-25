Plantronics ''BACKBEAT FIT'' Ses Masamızda

Haber Editörü
Plantronics'in, ter turmayan, elastik ve sporcu dostu kulaklığı, Backbeat Fit'i sizler için inceliyoruz.
Teknik Detaylar
Freanks Tepkisi: 50 Hz -20.000 kHz
THD: <3%
Hassasiyet: 105 dB
Sürücü:13 mm
Teknoloji: Dinamik
Uyumluluk: Bluetooth® v3.0 ve Altı Cihazlar
Profiller: A2DP, AVRCP,HFP
Multi Point: 8 Cihazlık Hafıza
Dahili Mikrofon: Var (Mems)
Ses Bildirileri: Var
Standby: 14 Gün
Dayanıklılık Süresi: 8 Saat Dinleme, 6 Saat konuşma
Ağırlık:24 Gram
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Kulaklığı, plantronics voyager legend uc modeli olarak yurtdışından getirtmek suretiyle yeni aldım. Ancak tek sıkıntım kullanma kılavuzunun Türkçe olmaması. Genel ağ üzerinde yaptığım araştırmada da bulamadım. Bu konuda yardımcı olur musunuz?
Fiyatı 30 lira ama çok iyi yorumlar almış. Head-fi sitesinde 64 sayfa yorum var. Ayrıca amazon'dada çok iyi yorumlar almış.(http://www.head-fi.org/t/561951/philips-she3580-iem-review-how-can-something-sound-so-good-for-10) O sitede she3580 modeli incelenmiş ama şuan piyasada o model yok. Onun yerine yenilenmiş olarak she3590 modeli var. Ses olarak bir farkları yokmuş.
4.0 olsaydı iyidi
Bu yeni serinin herhangi bir sıkıntısı gözükmüyor uzun süre denedim.