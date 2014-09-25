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Plantronics ''BACKBEAT FIT'' Ses Masamızda

5 yıl
23,3b
1
Diğer Elektronik Cihazlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Plantronics'in, ter turmayan, elastik ve sporcu dostu kulaklığı, Backbeat Fit'i sizler için inceliyoruz.




Teknik Detaylar
Freanks Tepkisi: 50 Hz -20.000 kHz
THD: <3%
Hassasiyet: 105 dB
Sürücü:13 mm 
Teknoloji: Dinamik 
Uyumluluk: Bluetooth® v3.0 ve Altı Cihazlar
Profiller: A2DP, AVRCP,HFP
Multi Point:  8 Cihazlık Hafıza
Dahili Mikrofon: Var (Mems)
Ses Bildirileri: Var
Standby: 14 Gün
Dayanıklılık Süresi: 8 Saat Dinleme, 6 Saat konuşma
Ağırlık:24 Gram


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
PLANTRONİCS BackBeatfit Bluet 1 senedir kullanıyorum birden bire telefonumla Nokia 309 bağlantı kuramıyorum. Sebebi konusunda yardım edebilir misiniz?
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sersah36 4 yıl
Merhaba,
Kulaklığı, plantronics voyager legend uc modeli olarak yurtdışından getirtmek suretiyle yeni aldım. Ancak tek sıkıntım kullanma kılavuzunun Türkçe olmaması. Genel ağ üzerinde yaptığım araştırmada da bulamadım. Bu konuda yardımcı olur musunuz?
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Poinoo 5 yıl
Uygun fiyatli bu tip kulakliklarinda incelenmesini bekliyorum. Çünkü yeni bir kulaklık arayışındyım ve önerilere, incelemelere ihtiyacım var
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alfahan 5 yıl
hay ttnetinizin
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serkansa89 5 yıl
Merhaba Sezer Bey, philips 3590 modelini inceleme imkanınız var mı?
Fiyatı 30 lira ama çok iyi yorumlar almış. Head-fi sitesinde 64 sayfa yorum var. Ayrıca amazon'dada çok iyi yorumlar almış.(http://www.head-fi.org/t/561951/philips-she3580-iem-review-how-can-something-sound-so-good-for-10) O sitede she3580 modeli incelenmiş ama şuan piyasada o model yok. Onun yerine yenilenmiş olarak she3590 modeli var. Ses olarak bir farkları yokmuş.
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DH Sezer 5 yıl serkansa89
Evet ben de merak ediyorum açıkçası. 1300 dolarlık kulaklık almış bir insanın 10 dolar verip bu kulaklıktan memnun kalması beni şaşırttı.
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kımyasal 5 yıl
Aynı şekilde Plantronics Backbeat 903+ kullanıyordum,slikon esnek kısmı yırtıldı,kulaklık çalışıyor fakat sadece o kısım yırtıktı.Servisle görüştüm resimlerini gönderdim ve ücretli yapılmasını talep ettim.Nedense servis yapmamak için elli takla attı,yanlış hatırlamıyorsam 80 dolar mı ne masraf soylediler,yok kargo masrafları vs. yani kısacası ''uğraşamayız'' demeye getirdiler.Sezer bey bunu da yetkililere bildirirsiniz,güzel marka gerek bluetooth kulaklığını,gerek PC kulaklığını kullanmış ve memnun olmuş birisiyim,fakat Türkiye de bulunan aracı şirket berbat bundan eminim.Amazan sıfır fiyatı 50 dolar,servis ücreti ile neredeyse 2 adet kulaklık satın alınır.
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DH Sezer 5 yıl kımyasal
ileteceğim teşekkürler deneyimlerini paylaştığın için : )
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meego 5 yıl
Bluetooth® v3.0 Güç tüketimini negatif etkliyor
4.0 olsaydı iyidi
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Balawitz 5 yıl
İncelemeye hakettiği değer verilmemiş gibi :( Teşekkürler inceleme için. 50₺ civarı, özellikle aşağısı için incelemelerinizi bekliyoruz. Emin olun bu fiyat aralığındakilerden daha çok kişinin ilgisini çekecektir. Kulakiçi kulaklıklara büyük bütçe ayıran çok kişi yok. İşinizde çok başarılı buluyorum sizi tam gaz devam.
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erhanacars 5 yıl
bu kadar kulaklık incelemesine ne gerek var anlamıyorum .abartıyorsunuz bence
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DH Sezer 5 yıl erhanacars
Bence sen forumdaki diğer arkadaşlarımıza bu görüşünle büyük haksızlık ediyorsun. Neden dersen ses her şeyin içinde var. Hayatımızın her alanında gürültü mevcut ve bunu en derin hislerle yakalamayı arzu eden bir kitle var ve onları düşünmemek büyük bir haksızlık olurdu. Açıkçası kulaklık incelemeleri cebinizden daha fazla götüren telefonlardan daha önemli. İnsan huzurlu ve mutlu olmak ister detayları yakalamak ister. Ses ürünleri her daim bunu karşılar. İyi günler
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Gece772 5 yıl
Güzel ürün
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proxima35 5 yıl
Backbeat kulaklığım vardı. Kulak arkasından geçen lastik Kısım yırtıldı. Garantinden değişim yapmadılar. Parasını vereyim onarın dedim tamir de olmuyor dediler. Daha 1 sene kullanmadan çöpe gitti kulaklık. Aman deyim. Uzak durun.
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DH Sezer 5 yıl proxima35
Sizin için irtibata geçeceğim öyle bir durum olduysa bir şekilde halledilir. Elinizde duruyor mu belgeler? Kulaklık hala elinizdeyse bi fotograf atarmısınız.

Bu yeni serinin herhangi bir sıkıntısı gözükmüyor uzun süre denedim.
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