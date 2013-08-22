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Plantronics, mobil oyunculara özel olarak geliştirdiği kulaklığını duyurdu

5 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Plantronics, mobil oyunculara özel olarak geliştirdiği kulaklığını duyurdu
Ses teknolojileri konusunda faaliyet gösteren firmalardan Plantronics, mobil oyunculara özel olarak geliştirdiği "RIG" isimli yeni oyuncu kulaklığını duyurdu.
Mobil cihazlar için özel olarak geliştirilen Plantronics RIG, hareketli kafa yapısı ve 40mm sürücüleri ile üst seviye oyun ve müzik keyfi vaat ediyor. Kablolu yapıda hazırlanan model, telefon ya da oyun içi görüşmeler için gövdesi üzerinde bir adet çıkartılabilir mikrofon barındırıyor ve beraberinde gelen mixer ünitesiyle aynı anda birden fazla cihaza bağlanılmasına ve farklı amaçlar için ses balans ayarlarının yapılmasına izin veriyor. Üç farklı ekolayzır profiline de destek veren RIG, mobil cihazlar yanında PC, Mac, Xbox 360 ve PS3 gibi diğer modellerle de rahatlıkla kullanılabiliyor.
Özellikle mixer ünitesi ile oldukça dikkat çeken Plantronics RIG kulaklık modeli, 130$ fiyat etiketiyle sonbahar aylarında satışa çıkıyor.  


http://www.engadget.com/2013/08/20/plantronics-rig-gaming-headset/?utm_medium=feed&utm_source=Feed_Classic&utm_campaign=Engadget Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Sadece Sürücü 5 yıl
Mobil oyun oynayan biri değilim, daha çok basit, bazı durumlarda vakit geçirmek için telefondan oynuyorum. Ne kadar gereklidir bilemem. Telefonlar çok hızlı güçleniyor ve oyunlarda ileride çok etkili olabilirler. Ama böyle bir yeniliği monster dr.dre veya beats.audio yapsa daha fazla yorum ve bu kadar gereksiz olmazdı... Keşke laptoplarda micli 3.5jack olsa telefonların kulaklığı çalışsa, laptop kullanan kişiler için daha taşınabilir cihazlar olur(hem telefon için hem de laptop için ayrı kulaklık) veya bir firmanın kulaklığı gibi aparatlı oluyor. aparat küçük de olsa bir parça taşımak gerekir, laptop taşıyan insanlar olabildiğince az kablo, alet ister çantasında; hala mic,kulaklık ayrı... oyuncular böyle bir kulaklığı laptop için de kullanılabilirdi. Bu aralar laptop oyuncuğu fena değil; çoğu oyunun ps3 etkisiyle çok fazla sistem istememesi ve birçok oyunun laptoplar tarafından rahatça çalışıtırabilmesinin de etkisi var...
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modifci 5 yıl
Bende 'mobil' bir kulaklik bekliyordum
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HectorBarbossa 5 yıl
Ne kadar gerekli, tartışılır.
Bence mobil oyunlar için gereksiz.
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Farwynd 5 yıl
Morphinz
Bataryanız 2 saat içerisinde bitsin sloganıyla satış yaparsa tutabilir.

Elektriğini telefondan almıyor ;)
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Morphinz 5 yıl
Bataryanız 2 saat içerisinde bitsin sloganıyla satış yaparsa tutabilir.
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KAZUYA MISHIMA 5 yıl
Çok gereksiz bir ürün.
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