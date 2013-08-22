Plantronics, mobil oyunculara özel olarak geliştirdiği kulaklığını duyurdu

Ses teknolojileri konusunda faaliyet gösteren firmalardan Plantronics, mobil oyunculara özel olarak geliştirdiği "RIG" isimli yeni oyuncu kulaklığını duyurdu.

Mobil cihazlar için özel olarak geliştirilen Plantronics RIG, hareketli kafa yapısı ve 40mm sürücüleri ile üst seviye oyun ve müzik keyfi vaat ediyor. Kablolu yapıda hazırlanan model, telefon ya da oyun içi görüşmeler için gövdesi üzerinde bir adet çıkartılabilir mikrofon barındırıyor ve beraberinde gelen mixer ünitesiyle aynı anda birden fazla cihaza bağlanılmasına ve farklı amaçlar için ses balans ayarlarının yapılmasına izin veriyor. Üç farklı ekolayzır profiline de destek veren RIG, mobil cihazlar yanında PC, Mac, Xbox 360 ve PS3 gibi diğer modellerle de rahatlıkla kullanılabiliyor.

Özellikle mixer ünitesi ile oldukça dikkat çeken Plantronics RIG kulaklık modeli, 130$ fiyat etiketiyle sonbahar aylarında satışa çıkıyor.





http://www.engadget.com/2013/08/20/plantronics-rig-gaming-headset/?utm_medium=feed&utm_source=Feed_Classic&utm_campaign=Engadget