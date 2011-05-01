Plextor 12x hızında kayıt yapabilen yeni Blu-ray sürücüsünü satışa sundu

Plextor harici Blu-ray sürücülerine yeni bir model daha ekledi. PX-LB950UE adı verilen ve Amerika pazarında satışa sunulan optik sürücü, tek katmanlı Blu-ray disklere 12x, çift katmanlı BD-R disklere ise 8x hızında kayıt yapabiliyor. 8MB büyüklüğünde tampon bellek ile desteklenen ve Lightscribe teknolojisiyle donatılan sürücü, aynı zamanda düşük titreşim sistemi ve daha uzun kullanım ömrü için dahili parçaların daha iyi soğutulmasını sağlayan geliştirilmiş tasarım gibi detaylara sahip.

Hem USB 3.0 hem de eSATA arabirimleri üzerinden bağlanabilen yeni sürücü aynı zamanda 3D oynatımını destekliyor ve beraberinde gelen yazılım ile 2D içerikleri 3D efefktlere dönüştürebiliyor. Plextor PX-LB950UE'nin Amerika pazarındaki tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı 239.99 dolar olarak açıklandı.