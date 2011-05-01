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Optik Sürücüler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Plextor 12x hızında kayıt yapabilen yeni Blu-ray sürücüsünü satışa sundu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Optik Sürücüler
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Plextor 12x hızında kayıt yapabilen yeni Blu-ray sürücüsünü satışa sundu
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Plextor harici Blu-ray sürücülerine yeni bir model daha ekledi. PX-LB950UE adı verilen ve Amerika pazarında satışa sunulan optik sürücü, tek katmanlı Blu-ray disklere 12x, çift katmanlı BD-R disklere ise 8x hızında kayıt yapabiliyor. 8MB büyüklüğünde tampon bellek ile desteklenen ve Lightscribe teknolojisiyle donatılan sürücü, aynı zamanda düşük titreşim sistemi ve daha uzun kullanım ömrü için dahili parçaların daha iyi soğutulmasını sağlayan geliştirilmiş tasarım gibi detaylara sahip.

Hem USB 3.0 hem de eSATA arabirimleri üzerinden bağlanabilen yeni sürücü aynı zamanda 3D oynatımını destekliyor ve beraberinde gelen yazılım ile 2D içerikleri 3D efefktlere dönüştürebiliyor. Plextor PX-LB950UE'nin Amerika pazarındaki tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı 239.99 dolar olarak açıklandı.

Plextor 12x hızında kayıt yapabilen yeni Blu-ray sürücüsünü satışa sundu
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Plextor 12x hızında kayıt yapabilen yeni Blu-ray sürücüsünü satışa sundu
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DH Misafiri 8 yıl
Hasanhh
10x yazıcılar 90$, plextor diye buna 240$ verilir mi bilemiyorum, marka satmak bu olmamalı, şu linkteki 10x kimin işini görmüyor?http://www.amazon.com/LG-Electronics-Blu-ray-Software-WH10LS30K/dp/B0037FSYQC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1304266061&sr=8-1Kaldıki ben bu güne kadar 6x boş BDden daha hızlısını piyasada görmedim.

ne alakasi var ki? bu external usb 3.0 ve esata destekli external odd surucu. 2D den 3D ye upscale ozelligi de var.
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ramazan_d 8 yıl
güzel ürün ama daha bu tür ürünler için bence erken 2-3 sene sonra belki alınabilir yaygınlaştıgında mesela, bende bd-rom var notebookta alalı 2 seneyi geçti daha bd-ray bi disk takmak nasip olmadı
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abdulmusavvir 8 yıl

DH Misafiri

Hasanhh



10x yazıcılar 90$, plextor diye buna 240$ verilir mi bilemiyorum, marka satmak bu olmamalı, şu linkteki 10x kimin işini görmüyor?http://www.amazon.com/LG-Electronics-Blu-ray-Software-WH10LS30K/dp/B0037FSYQC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1304266061&sr=8-1Kaldıki ben bu güne kadar 6x boş BDden daha hızlısını piyasada görmedim.




ne alakasi var ki? bu external usb 3.0 ve esata destekli external odd surucu. 2D den 3D ye upscale ozelligi de var.


Misafircim, adam 2 tane ayrı ayrı alakayı linkle destekleyerek yazmış, senin dediğin kısımda ayrı alaka oluyor, başka alaka bilende yazar, o da 4. alaka olur.
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hacı.basat 8 yıl
10x yazıcılar 90$, plextor diye buna 240$ verilir mi bilemiyorum, marka satmak bu olmamalı, şu linkteki 10x kimin işini görmüyor? amazon.com/...
Kaldıki ben bu güne kadar 6x boş BD'den daha hızlısını piyasada görmedim.
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mertekin 8 yıl
Ne güzel bi ara fiyat düşüşleri büyük bi ivme kazanmıştı ama sanki son 1.5 yıldır 200 dolar civarında çakıldı fiyatlar.
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